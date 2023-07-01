Исторический турнир и защита титула. Red Bull Half Court в Казахстане!

С 16 июля сотни команд в нескольких регионах страны будут бороться за право попасть в финальный турнир, который определит чемпиона Казахстана. В прошлом году сильнейшим коллективом стал Do Bro. Его капитан Ривхат уверен, что и на этот раз им по силам выиграть состязание.

Победители 2022 года © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

“Как и в прошлом году, ставим перед собой самые высокие цели! Нашу команду объединяет общая идея, и в этом наша главная сила! Мы побеждаем и проигрываем вместе! Отдельно хотел бы поблагодарить организаторов, которые дают хорошую возможность показать себя на мировой арене с лучшими командами мира. Отношение к турниру серьезное: чтобы заслужить эту возможность, надо много тренироваться и быть готовыми доказывать все на площадке! Нас будут поддерживать друзья и близкие. Мы постараемся оправдать их ожидания”, – отметил Ривхат.

Участницы Half Court в Шри-Ланке © Dimitri Crusz / Red Bull Content Pool

Стоит отметить, что в этот раз состязания будут проходить не только среди мужчин. Впервые в Казахстане состоится отбор среди женских команд. Квалификации пройдут в четырех городах. Начнется все 16 июля в Алматы. Затем, 23 июля, поле битвы переместится в Шымкент. Через неделю эстафету подхватят Астана и Актау. Добавим, что Шымкент и Актау впервые проведут квалификационные турниры.

Red Bull Half Court 2023 в Стамбуле © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Между тем финал состоится 12 августа в Астане. В нем сыграют 8 мужских команд – победителей квалификаций, и четыре сильнейшие команды девушек. Они и разыграют путевки на чемпионат мира, который состоится в сербском Белграде.

Участники Half Court 2022 в Алматы © Maxim Shatrov / Red Bull Content Pool

Собирай команду из четырех человек и присоединяйся к уникальному чемпионату по стритболу! Red Bull Half Court – глобальный баскетбольный турнир формата 3 на 3, который проходит на одной половине корта. Уже несколько сезонов уникальные соревнования проходят более чем в 20 странах мира. В 2023 году ожидается более 20 000 участников, что сделает Red Bull Half Court самым глобальным турниром по стритболу на планете.