Считаные дни остались до старта самого безбашенного соревнования Red Bull Jump and Freeze. 3 марта отважные лыжники и сноубордисты в невообразимых карнавальных костюмах соберутся на горнолыжном курорте “Oi-Qaraqai”, чтобы испытать себя, порадовать зрителей и удивить судей.

Red Bull Jump & Freeze – уникальное и захватывающее мероприятие, которое объединяет людей разных возрастов и профессий вокруг общей страсти к спорту, экстриму и творчеству. Ивент стимулирует участников преодолевать свои страхи, креативить, веселиться от души и делиться позитивом.

По правилам, райдеры должны съехать с трамплина, выполнить трюк и приземлиться в бассейн с холодной водой. Звучит безумно, но это еще не все: сделать это нужно обязательно в карнавальном костюме – ведь судьи будут оценивать не только крутизну трюка, но и оригинальность наряда.

Причем чтобы произвести впечатление, дается всего одна попытка.

Cъехать с трамплина, выполнить трюк и приземлиться в бассейн © Red Bull Kazakhstan

Все эти моменты не останавливают настоящих экстремалов, а, наоборот, добавляют азарта. Тому подтверждение предыдущие ивенты. В этом году Red Bull Jump & Freeze пройдет в Алматы в шестой раз и вновь соберет веселых, отважных и находчивых райдеров. Один из них – известный чемпион по футбольному фристайлу Камбар Мустафин, который мечтает прыгнуть в ледяной бассейн.

– Про Red Bull Jump & Freeze слышал давно, и как только встал на доску, мечтал поучаствовать в этих соревнованиях, – рассказывает он. – Когда объявили регистрацию в этом году, сразу же подал заявку. Катаюсь всего два года на сноуборде и планирую сделать Rocket Grab.

Образ уже придумали? У меня две задумки, какую выберу, не знаю. Аватар, который маг воздуха, лысый со стрелкой на голове, и Морфеус из “Матрицы”. Почему именно они? Их атрибут – лысая голова! И у меня этот атрибут тоже имеется (смеется).

Вы виртуозно владеете мячом, будете использовать фристайл в своем выступлении? Обязательно. Я буду выполнять трюки в стиле кунг-фу.

Важны: костюм, выступление, эффектность трюка и поддержка зрителей © Red Bull Kazakhstan

Вода в бассейне холодная. Не страшно? Наоборот, я всегда мечтал прыгнуть в такой бассейн. К тому же я обливаюсь холодной водой, так что мне это не страшно. Думаю, будет весело!

Камбар усиленно готовится к соревнованиям, потому что судей непросто удивить. Каждое выступление жюри оценивает по нескольким критериям: костюм, концепция выступления, эффектность трюка и поддержка зрителей. На прошлых Red Bull Jump & Freeze фантазия участников била через край, надеюсь, и в этот раз ребята подойдут креативно к образам. Впрочем, творческий подход важен во всем. Скатиться с горы можно на чем угодно: лыжах, сноуборде, санках, баллоне, надувной лодке, самодельном болиде и даже велосипеде. На одном из ивентов был такой смельчак, который нырнул в бассейн с двухколесным другом.

Скатиться – это одно, нужно еще и трюк эффектный сделать.

Это соревнование вдохновляет на смелые поступки © Red Bull Kazakhstan

– Второй раз буду в судейской команде на Red Bull Jump & Freeze, – говорит чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2018, могулистка Юлия Галышева. – Мне нравится атмосфера, которая царит на соревновании, и креативный подход участников.

Как судья, на что обращаете внимание? Я справедливый судья и всегда ставлю заслуженную оценку за костюм, сложность трюка, креативность.

Не было мысли попробовать себя в качестве участника? Хотела, конечно, но в судействе теплее (улыбается). Да и времени у меня нет на создание интересного костюма. Хочу всем участникам пожелать улетного мероприятия и удачи.

– Моя давняя мечта – увидеть Red Bull Jump & Freeze вживую, – признается болельщица Алена Сорокина. – Я когда работала на “Шымбулаке”, то у нас в заведении крутили виодеоролики с этого соревнования. И с тех пор я хочу увидеть его своими глазами.

Это соревнование объединяет людей, вдохновляет на смелые поступки и помогает раскрыть в себе новые возможности.

Жду с нетерпением 3 марта. В этот день у меня день рождения, и присутствие на шоу будет замечательным подарком.

Регистрацию на соревнования продлили до 1 марта, поэтому если вы хотите участвовать, то поторопитесь. Зарегистрироваться можно тут .