Red Bull Jump&Freeze: креативно, весело и… мокро

Они катались с горы и прыгали в бассейн с ледяной водой. Каждый хотел выиграть главный приз самого безбашенного соревнования Red Bull Jump&Freeze.

Аватар в пути! © Виктор Магдеев

Праздник позитива и креатива собрал сотню участников, которые расхаживали в необычных нарядах, вызывая улыбку и восхищение. Еще бы, на улице минус восемь, а они как ни в чем не бывало гуляют в банных халатах, шортах, купальниках. И собираются прыгать в бассейн, температура воды в котором около нуля. Да еще и небесная канцелярия решила украсить ивент дополнительными драматическими декорациями в виде снега и тумана. Впрочем, снежок только добавил романтики в происходящее безумное веселье.

– К нам заглянули Симон и Пумба, – объявил ведущий. – Посмотрим, чем они нас удивят.

Команда “Акуна Матата” отплясывала в носках на снегу. Потом, усевшись на маленький самодельный болид, четыре парня попытались поехать. Но не тут-то было, и остаток трассы пришлось бежать.

Оценки жюри © Виктор Магдеев

Jump&Freeze переводится как “прыгни и замерзни”. Это не совсем спортивное состязание, скорее проверка на прочность, смелость, выносливость, креативность. Участники должны съехать с трамплина, выполнить трюк и приземлиться… в бассейн с ледяной водой. При этом устроить перформанс в костюмах и впечатлить жюри.

Конкурсанты старались выделиться. Кто-то нарядом, кто-то флешмобом, а кто-то транспортным средством. Особенно запомнились затейливые самодельные конструкции, которые, к сожалению, разваливались на пути к трамплину, но успевали вызвать восхищение зрителей.

Выйти сухим не удалось никому. Но это никого не огорчило, наоборот, добавило веселья.

Мокрые и дрожащие от холода © Виктор Магдеев

– Получили кучу эмоций, опыт, посмотрели на других участников, очень творческий подход у многих, – говорит Алексей Шевчук из команды “Банный лист”. – Мы с напарником первый раз принимали участие и в полном восторге. Почему “Банный лист”? Любим баню, а после обожаем прыгнуть в холодный бассейн. Мы катаемся на лыжах и сноуборде, но знающие люди сказали, что это будет банально. Решили на тюбингах скатиться. В следующий раз концепцию усложним.

Мужскую компанию участников разбавили несколько девушек, которые бесстрашно прыгали в воду. Зрители горячо им аплодировали, и, думаю, это было заслуженно.

Выйти сухим не удалось никому © Виктор Магдеев

Сардана Аммосова в образе кота-печеньки Nyan Cat сорвала шквал оваций.

– Захотелось встретить весну по-особенному, тем более в таком живописном месте. Эмоции через край, – призналась Сардана, снимая с себя мокрую одежду в палатке. – Думала, будет намного холоднее, но ничего, терпимо. Мне нравится мой образ, потому что он яркий. Неделю создавала костюм. За день до начала решила, что поеду на тюбинге, и пришлось купить его. Не могу передать чувство, когда ты летишь с трамплина и потом плюхаешься в воду ледяную. Бодрит и заряжает!

Такие эмоции были у всех участников. Мокрые и дрожащие от холода, они восхищенно говорили, что обязательно снова будут участвовать.

– Мы давно хотели узнать, насколько вода в бассейне холодная, – смеются Ален Мырзабек и Амирали Балкымбаев из команды “Гавайнутые”. – Теперь знаем, ледяная. Отличное мероприятие, чтобы бросить вызов себе и получить заряд адреналина.

Съехать с трамплина, сделать трюк и приземлиться… в ледяной бассейн © Виктор Магдеев

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира по фристайл-могулу Юлия Галышева, известный казахстанский стендап-актер Мадияр Нурманбетов, директор по маркетингу компании Tele2 Антон Сербин, лайфстайл-блогер Асселина и лицо образовательного проекта Jump2Mars Нариман Карабалин.

– На таком конкурсе первый раз в жюри. Все участники поразили фантазией и креативностью, – рассказывает Мадияр Нурманбетов. – Особенно понравилась концепция Баги Делюкс (известный шеф-повар казахской кухни. – Прим. авт.), который был в резиновой маске коня и в руках у него был табак с бешбармаком. Его идея была в том, что бешбармак отомстил и теперь конь тащит в своей тарелке нас, людей. Вот такая философия.

Незабываемые эмоции! © Виктор Магдеев

Каждый из участников стал победителем хотя бы над собой и своими страхами.

Главный приз забрали парни из Тараза – “FLY ХИПСТЕРЫ”. Именно они покорили жюри своим крылатым болидом и фантазией.

– Мы любители автомототехники и безбашенных ивентов, – отметили “ХИПСТЕРЫ”. – В 2022 году участвовали в Red Bull Soap Box и заняли второе место. В этот раз мы стали первыми! В полном восторге от ивента, атмосферы и креативности других участников. Таких мероприятий нужно побольше, чтобы люди веселились и ловили волну незабываемых впечатлений!

Безбашенное соревнование Red Bull Jump&Freeze © Виктор Магдеев

Второе место завоевала команда LORD FARQUAAD, а третье – Zac pro. Приз зрительских симпатий от 1xBET получили “ВолЫ”, а в номинации “Стражи Выгоды Теле2” победу одержали ребята из Glasman.

Все победители получили ценные призы и незабываемые эмоции.