© Luigi Sestili/Mirror Media
Велоспорт
Red Bull KM 2026 жылы Giro d'Italia жарысына қайта оралады
Өткен жылы енгізілген толықтыру 2026 жылы қайта оралатыны расталды және ол жалпы есепке әсер етеді. Әлемдік велоспорттың жұлдыздары қызғылт жейдені жеңіп алу үшін әр секунд үшін күресетін болады.
2026 жылғы Giro d'Italia жарысында Red Bull KM қайта оралады — өткен жылы ол алғаш рет енгізіліп, жалпы есепке бірден әсер етті. Бұл жаңашылдық қызғылт жейде үшін күреске қосымша қарқын мен шиеленіс әкеледі.
Алайда биыл жарыс динамикасын өзгертетін маңызды жаңалық бар: Red Bull KM мәреге әлдеқайда жақын орналастырылады. Бұл әр кезеңнің соңғы сәттерінде тактиканы өзгертіп, бәсекені одан әрі арттырады.
21 кезеңнің 20-сында (10-кезеңдегі жеке жарысты қоспағанда) Red Bull KM жалпы есепке үміткерлерді әр кезеңнің шешуші соңғы бөлігінде секундтар үшін күресуге мәжбүрлейді. Қалпына келуге уақыт аз болғандықтан, бұл кезең шешуші жарыстарды әлдеқайда агрессивті әрі болжай алмайтындай етеді.
01
Red Bull KM деген не?
Биылғы Giro d'Italia жарысының 8–31 мамыр аралығында өтетін 21 кезеңнің 20-сында Red Bull KM болады. Ол жалпы есепке әсер ететін жалғыз аралық спринттің «кіру нүктесі» қызметін атқарады: километрдің шығу қақпасынан бірінші өткен үш шабандоз тиісінше 6, 4 және 2 секундтық бонустарға ие болады.
Red Bull KM жалпы есепке бонус секундтар беретін жарыстағы жалғыз аралық нүкте болады, бұған қоса кезең мәресінде жеңімпазға 10 секунд бонус беріледі. Осылайша, ол пелотон ішіндегі қызу тартысты одан әрі күшейтуді мақсат етеді.
02
Қызғылт жейде үшін күреске бұл қалай әсер етеді?
Бонус секундтар үшін тартыс ең алғашқы кезеңдерден-ақ шешуші рөл атқарады. Әрбір спринттік кезеңде кездесетін Red Bull KM Рим қаласындағы үлкен финалға дейін көшбасшылық үшін күресті одан әрі күшейтеді. Кейде небәрі бірнеше секундтың өзі барлық болжамды өзгертіп жіберуі мүмкін: мысалы, 1948 жылы Giro d'Italia жеңімпазы небәрі 11 секунд айырмашылықпен алға шықты.
Red Bull KM командаларды шабуылдар мен шығу тактикасына (breakaway) көбірек мән беруге және бонус секундтар үшін белсенді күресуге ынталандырады. Сонымен қатар, шабуылдаушы шабандоздар мен негізгі топ үшін бұл әлемдегі ең күрделі жарыстардың бірі өтетін әсем елде жанкүйерлерге әсерлі көрініс сыйлауға қосымша мүмкіндік береді.
03
Red Bull KM қай жерде болады?
2026 жылғы Giro d'Italia жарысындағы әр кезең бойынша Red Bull KM орналасу нүктелері:
- 8 мамыр — 1-кезең: Nessebar – Burgas / мәреге дейін 32,3 км
- 9 мамыр — 2-кезең: Burgas – Veliko Tarnovo / 15,5 км
- 10 мамыр — 3-кезең: Plovdiv – Sofia / 13,0 км
- 12 мамыр — 4-кезең: Catanzaro – Cosenza / 11,6 км
- 13 мамыр — 5-кезең: Praia a Mare – Potenza / 28,8 км
- 14 мамыр — 6-кезең: Paestum – Napoli / 23,7 км
- 15 мамыр — 7-кезең: Formia – Blockhaus / 11,9 км
- 16 мамыр — 8-кезең: Chieti – Fermo / 25,3 км
- 17 мамыр — 9-кезең: Cervia – Corno alle Scale / 11,4 км
- 20 мамыр — 11-кезең: Porcari – Chiavari / 12,6 км
- 21 мамыр — 12-кезең: Imperia – Novi Ligure / 13,4 км
- 22 мамыр — 13-кезең: Alessandria – Verbania / 16,7 км
- 23 мамыр — 14-кезең: Aosta – Pila / 17,0 км
- 24 мамыр — 15-кезең: Voghera – Milano / 42,2 км
- 26 мамыр — 16-кезең: Bellinzona – Carì / 12,4 км
- 27 мамыр — 17-кезең: Cassano d’Adda – Andalo / 15,4 км
- 28 мамыр — 18-кезең: Fai della Paganella – Pieve di Soligo / 16,7 км
- 29 мамыр — 19-кезең: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) / 32,4 км
- 30 мамыр — 20-кезең: Gemona del Friuli – Piancavallo / 23,7 км
- 31 мамыр — 21-кезең: Rome – Rome / 19,8 км
04
Бонус секундтар жалпы есепке қалай әсер етеді
Жарыс бірден қызықты басталады, әсіресе Болгария мен Оңтүстік Италия жақтағы алғашқы кезеңдерде, жалпы есеп әлі «тығыз» болған кезде тайм-триалшылар мен спринтерлер көшбасшылыққа үміт арта алады. Өйткені маршрут күрделеніп, өрге қарай басталмағанша мүмкіндікті қолдануға болады.
Әрбір шосселік кезеңде кездесетін Red Bull KM көшбасшылық үшін тартысты Рим қаласындағы үлкен финалға дейін қыздырып отырады. Ал егер жеңіске үміткерлер арасындағы айырмашылық аз болса, дәл осы бонус секундтар шешуші факторға айналуы мүмкін.
Толқу арта түседі: жанкүйерлер жол бойына жиналып, ал басқалары үйден тамашалайды. Giro d'Italia басталуға дайын! Рим қаласындағы мәреге дейін қызықты да тартысты кезеңдерге дайын болыңыз.