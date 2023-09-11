Евгений Богатырев: Турнир состоит из двух основных этапов. Квалификации по PUBG Mobile уже завершились. 157 команд сражались за место в финальном этапе, которой также как и отборы, пройдет в онлайн-формате. Еще интереснее пройдет состязания в дисциплине Mobile Legends MLBB. В ней отборы будут проходить в онлайн-формате, а две лучшие команды поедут в Астану, для участия в решающем матче на фестивале Comic Con.