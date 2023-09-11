Расскажите про формат проведения турнира и его особенности?
Турнир состоит из двух основных этапов. Квалификации по PUBG Mobile уже завершились. 157 команд сражались за место в финальном этапе, которой также как и отборы, пройдет в онлайн-формате. Еще интереснее пройдет состязания в дисциплине Mobile Legends MLBB. В ней отборы будут проходить в онлайн-формате, а две лучшие команды поедут в Астану, для участия в решающем матче на фестивале Comic Con.
В чем главная особенность игрового процесса Red Bull M.E.O.?
Red Bull M.E.O. – это полностью профессиональный турнир, который соответствует всем мировым регламентам и стандартам. Его поддерживают издатели дисциплин шестого сезона - Tenecent и MLBB. Они помогают в продвижении турнира. Они дают игровую валюту на призы.
Есть ли какие-то особенные правила, запреты и особенности поведения в игре?
В соревновании могут участвовать лишь граждане Казахстана, а в остальном все как обычно.
В чем победный рецепт победителя турнира?
Нужно много играть и много тренироваться. Уровень призовых достаточно высок, чтобы создать конкуренцию. Обычная любительская команда не сможет собраться и просто прийти победить. Многие команды имеют своих тренеров, аналитиков. Так, что здесь все серьезно. Ключевыми факторами являются усердие и труд.
Каков уровень мастерства наших киберспортсенов?
У нас очень хорошо играют ребята. Буквально месяцев семь назад, наши ребята из Titan Gaming стали чемпионами мира по PUBG Mobile. В каждой дисциплине киберспорта есть лидеры. Наши ребята хорошо себя показывают также в Dota 2 и Counter Strike.
Как дальше будет развиваться Red Bull M.E.O.?
Есть планы по развитию турнира. В их рамках планируется расширение географии и включения новых дисциплин, а также увеличение призового фонда и количества участников. В следующем году нас ожидают более интересные турниры и тесные коллаборации с другими издателями игр.
Чем отличается этот сезон Red Bull M.E.O. от остальных?
Впервые в истории Казахстана финал киберспортивного состязания пройдет в рамках масштабного фестиваля. Comic Con – это крупнейшее мероприятие в СНГ. Приезжают разные звезды, инфлюенсеры, будут актеры из Marvel. Придут ребята стримеры, самые яркие представители киберспортивной сферы. Это будет невероятное событие.