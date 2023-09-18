Финалы игр прошли в рамках грандиозного фестиваля всего СНГ - Comic Con в Астане. Победителями в дисциплине Mobile Legends MLBB стали пятикратные чемпионы Казахстана - команда Rukh ESports.

Хотя ребята и были фаворитами встречи, первый тайм отдали соперникам Samsung Galaxy, что стало неожиданностью для многих зрителей и комментаторов. Второй тайм закончился для чемпионов победой, что создало интригу в третьей и решающей игре. Темная лошадка Samsung Galaxy долгое время не хотела отдавать победу чемпионам, ребята достойно сражались, но все же уступили первенство Rukh ESports.

Организатор Red Bull M.E.O и вице-президент казахстанской Федерации киберспорта Евгений Богатырев рассказал, как это было.

"Был очень эпичный момент, когда в конце остались три лидирующие команды" © Данил Копанев

"Это далеко не первое мероприятие, которое проводилось и проходит у нас в Казахстане по этой дисциплине. Mobile Legends уже второй год активно присутствует в большинстве крупных казахстанских мероприятий. У команды Rukh ESports достаточно большая история. Они пятикратные чемпионы Казахстана в разных номинациях, представляют сборную нашей страны на азиатских играх и нескольких международных турнирах. Хоть и Rukh были фаворитами, который раз они уже побеждают и сегодня победили, но тем не менее их оппоненты смогли выиграть одну карту, ну и в других картах достаточно полную борьбу показать, что безусловно, не может не радовать", - поделился Богатырев.

Насколько важны подобные мероприятия? Безусловно важны, у нас в Казахстане очень сильная киберспортивная школа. К нас есть и чемпионы мира, чемпионы Европы в разных дисциплинах. Подобные турниры являются турниром для молодых игроков, чтобы попробовать себя в киберспорте, а в будущем попасть в хороший клуб и начать побеждать на международном уровне. Такие турниры - это основа развития.

А вот, что говорит об игре участник из команды победителей Rukh ESports Алихан.

"Соперники играли очень достойно, думал будет полегче, но там скорее наша ошибка то, что мы так плохо сыграли. Я ожидал, что победа дастся нам легче. У нас параллельно идут другие турниры, нам нужно было играть больше. Мы получили за первое место 500 тысяч тенге", - поделился Алихан.

На следующий день прошел финал в дисциплине PUBG Mobile. В финале оказались три сильнейшие команды Казахстана - SLY Machine, Falcons White и Rukh Mix.

"В таких турнирах могут играть все" © Данил Копанев

Первое место вырвала команда SLY Machine, второе место заняли Falcons White и третье место досталось Rukh Mix. Призовой фонд составил миллион тенге, а первые получили 450 тысяч тенге.

Игрок SLY Machine Руслан Даулетхан поделился впечатлениями об игре.

"Этот турнир был важен для нас, потому что это третий казахстанский турнир именно с командами Казахстана, в котором мы хотели подстрелить, что является лучшей командой страны. До этого был летний кубок Казахстана, там мы тоже выиграли. В начале сентября был отбор на чемпионат мира как от сборной Казахстана, тоже играли одни казахстанские команды. Это был третий календарный турнир, мы смогли доказать, что является лучшей командой Казахстана. Нашими главными конкурентами были Falcons White. Конечно, не без доли везения мы смогли опередить на два очка и выиграть. Конечно, был очень эпичный момент, когда в конце остались три лидирующие команды", - поделился чемпион турнира.

Как прошла борьба за первенство? На первой карте команды немного друг друга щупали, все волновались. Из-за незначительной ошибки, которая является тотальной в игре, наши ребята смогли взять только восемь очков. Вторую карту отыграли просто отлично - это все ротации, все движения, все тактические моменты были на высоте, смогли занять первое место. На третьей карте ошиблись и оказались в западне между двух команд, нас перестреляли. Четвертая карта была решающей, мы отставали на пять очков от лидирующей команды, шли на втором месте. В самом начале мы потеряли одного игрока, противники заняли удачные позиции, защищать их хорошо. В конце игры был очень сумбурный момент, когда все команды стреляли друг в друга, но мы смогли, не без доли везения перестрелять. В конце ребята на характере вытащили последни бой и смогли выиграть.

"В конце ребята на характере вытащили последни бой и смогли выиграть" © Данил Копанев

Чем важны такие турниры? В них могут участвовать все игроки, не обязательно быть профессиональным киберспортсменом. Можно просто зарегистрироваться, собрать своих друзей, команду и попробовать свои силы в борьбе с лучшим командами. Благодаря подобным турнирам можно быть замеченным организациями. С помощью таких турниров можно начать свою карьеру киберспортсмена. Официальные турниры могут себе позволить не все, а только приглашенные команды, либо те, кто купил слот за большие деньги. А в таких турнирах могут играть все и это очень важно для киберспорта в нашем регионе. Я бы хотел выразить благодарность Red Bull за то, что они спонсируют, за организацию таких турниров. Мы понимаем, что это нелегко, большой респект им за это.