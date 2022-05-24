Все важные новости о пятом мировом финале Red Bull Neymar Jr’s в Катаре

Соревнования начнутся в понедельник вечером, но и в воскресенье, когда команды впервые собрались вместе и прошла жеребьевка, было много интересного.

Что же произошло во время жеребьевки группового этапа Red Bull Neymar Jr's Five World Final?

Поскольку к отборочным командам 2022 года присоединились команды 2021 года, впервые появилась уникальная возможность проведения матчей-дерби, и жеребьевка группового этапа воплотила этот сценарий в жизнь.

Две женские сборные Бразилии и две смешанные сборные Объединенных Арабских Эмиратов оказались в одной группе и теперь стоят перед перспективой встретиться друг с другом в стартовых матчах в понедельник.

Другие значимые матчи пройдут между командами Англия – США, Венгрия – Франция и Бразилия – Италия в группах D, G и F и соответственно в смешанных группах.

01 Тренировка на пляже

Перед началом жеребьевки игроки отправились на ближайший пляж, чтобы провести небольшую тренировку перед соревнованиями. Трюки и финты были на высоте! Игроки демонстрировали на песке свои лучшие навыки. Даже возникла пара импровизированных матчей, и все они прошли в очень дружественной обстановке.

Бразильские женщины сражаются во время матча-дерби © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

02 Игроки Red Bull Neymar Neymar Jr's Five знакомятся друг с другом

К национальным отборочным командам в жеребьевке присоединилось трио команд Red Bull Neymar Jr's Global Five последних трех лет, каждая из которых состоит из семи игроков, заработавших путевку на Мировой финал, впечатлив Неймара своими трюками и навыками в социальных сетях.

В воскресенье вечером три вновь сформированные команды провели свой первый совместный матч на специально подготовленных для мирового финала полях в Qatar Foundation.

"Мы все только что познакомились. Все мы из разных стран, поэтому общаться иногда непросто, но нас объединяет мяч, – сказал один из игроков, англичанин Джек Даунер. – Мы работали над позиционированием и базовой тактикой, наша цель на завтра – пройти через группу".

Четыре победы из четырех для команды США и ни одного пропущенного гола © Phil Pham/Red Bull Content Pool

03 Волнение нарастает

Неймар приедет в Доху во вторник вечером, чтобы посмотреть на все действо перед вручением трофеев победителям этого года, и игроки уже мечтают о главном призе – игре против бразильской суперзвезды и его друзей.

"Было бы очень здорово, если бы мы смогли выиграть и сыграть против Неймара, – говорит Олусола Оладипо, выступающая за женскую сборную Нигерии She United. – Я бы хотела забить ему гол".

Франческо Валлоне из итальянской смешанной команды King Sport также не постеснялся раскрыть свои амбиции, сказав: "Мы здесь, чтобы победить. Если мы победим, то сможем сыграть с Неймаром. Это и есть цель".

57 команд со всего мира объединяет одна общая страсть - футбол © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Не пропусти мировой финал этого года, который будет транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV 24 мая с 19:30 по местному времени (16:30 UTC).

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