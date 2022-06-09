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Football

Итоги Red Bull Neymar Jr's Five World Final

Смешанная и женская команды Бразилии стали чемпионами 2022 года и сыграли победный матч с Неймаром.
Автор Айжан Нурпеисова/Chris Magill
Читать 6 минОпубликовано
Особый формат, особые правила, но прежняя любовь к футболу. RED BULL NEYMAR JR’S FIVE – эдакий мундиаль в миниатюре. В этом году местом проведения не случайно выбрали Катар. Через полгода там пройдет чемпионат мира.
У этого турнира особая динамика, а причина скрывается в формате: забиваешь гол команде соперников -– лишаешь их одного игрока, и так продолжается до тех пор, пока на поле не останется один футболист или не закончатся 10 минут. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных. Идейный вдохновитель – суперзвезда футбола бразилец Неймар.
Узнай, как прошли соревнования в Дохе, и обязательно посмотри основные моменты мирового финала.

Бразилия одержала победу в Катаре

Открыв турнир в понедельник поражением 5:0 от бразильцев Resenha 013 – первое дерби в этом соревновании, женщины из Fortal Balls смогли отомстить за него в драматичном финале против тех же соперников. После напряженной игры, которая закончилась вничью, дело дошло до игры один против одного, чтобы определить чемпиона, и в итоге Fortal Balls забили победный мяч с дальней дистанции.
"Это мечта, ставшая реальностью. Я знаю, что мы выиграли, но это чувство еще не пришло, – сказала капитан команды Франческа Феррари Файад. – Мы проделали весь путь из Бразилии, чтобы победить в этом соревновании, и мы так взволнованы. Теперь пришло время повеселиться".
Neymar Jr are seen at Neymar Jr’s Five World Final in Doha, Qatar on May 24, 2022.
The two Brazilian teams celebrate with Neymar Jr
© Fabio Piva/Red Bull Content Pool
В смешанной категории бразильцы Consagrados преодолели сильных соперников, команду из Нидерландов MrM SportCoaching, в столь же драматичной манере. После девяти напряженных минут команда из Нидерландов вышла вперед за считаные секунды до конца матча, а спустя несколько мгновений Consagrados сравняли счет. Победа бразильцев в серии послематчевых пенальти была закреплена быстрым ударом с первых минут.
"Мы очень удивлены, все как во сне, – сказал игрок Consagrados Генри Хатакеяма. – Мы играли в 2018 году, но проиграли в четвертьфинале. Это придало нам больше решимости вернуться и выиграть в этот раз. Мы волновались, когда они забили гол, но я верил и надеялся на победу, и вот мы сделали это".

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Best moments from Red Bull Neymar Jr's Five World Final 2022

Here are all the best bits from the world's largest five-a-side amateur football tournament.

Neymar da Silva Santos Jr

Мечты сбываются на финале Red Bull Neymar Jr's Five World Final

После личного вручения кубков победителям Неймар пригласил обе команды вернуться на поле и сыграть по одному матчу с ним и его друзьями. Бразильский нападающий порадовал зрителей, включая специального гостя и четырехкратного победителя ралли “Дакар” Нассера Аль-Аттия, своими лучшими трюками, фирменными голами и поистине эффектным ударом от груди в смешанном суперфинале.
"Неймар наш самый большой кумир в Бразилии и во всем мире, – сказал Хатакеяма. – Он потрясающий футболист, и было нереально играть против него сегодня".
Neymar Jr are seen at Neymar Jr’s Five World Final in Doha, Qatar on May 24, 2022.
Neymar Jr and friends enjoyed the action from the two finals
© Fabio Piva/Red Bull Content Pool
Participants perform at Neymar Jr’s Five World Final in Doha, Qatar on May 24, 2022.
A 1v1 shootout decided the all-Brazilian women's final
© Phil Pham/Red Bull Content Pool
The women's Super Final at Neymar Jr’s Five World Final in Doha, Qatar on May 24, 2022.
The prize was a match against the Brazilian superstar and his friends
© Youssef Loulidi/Red Bull Content Pool
Neymar Jr performs at Neymar Jr’s Five World Final in Doha, Qatar on May 24, 2022.
Players watched in awe as he dazzled them
© Phil Pham/Red Bull Content Pool
Tricks and flicks galore from the Brazilian icon in the Super Finals
© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Игра на выбывание в последний день соревнований

После матчей группового этапа, состоявшихся в понедельник, вторник был посвящен играм на выбывание. Как обычно бывает на этой стадии, было много драматизма, радости и грусти, поскольку команды отдавали все силы, чтобы обыграть всех.
После сильного выступления в понедельник, когда в групповых матчах не было пропущено ни одного гола, смешанная сборная США в четвертьфинале стала жертвой Панамы, уступив лишь один гол – счет 3:2.
Женская сборная Франции, которая в понедельник также выглядела потенциальными чемпионами, в последней восьмерке уступила со счетом 1:0 и заняла в итоге второе место.
От Казахстана на турнир поехала команда "Тим Алматы". Вначале парни прошли отбор в своем городе. Это 64 команды. И только после вышли победителями мини-турнира с лучшими коллективами страны. В Катаре они угодили в компанию с 43 мужскими и микст-командами со всего мира. Бразилия, Кения, Бахрейн, Чили – география обширная. На протяжении двух дней они сражались на зеленых полях пустынного Катара.
"У нас были исполнители на все позиции: столб, быстрые фланговые игроки, последний защитник – он же вратарь, диспетчер – мозг команды. Мы готовы побороться за высокие цели", – с гордостью до турнира говорил капитан "Тим Алматы" Нурсеит Торекул.
"Тим Алматы" попали в компанию с Финляндией, Бельгией, Кувейтом и соседним Узбекистаном. В плей-офф казахстанская команда вышла с первого места. Три победы и единственное поражение от Кувейта позволили автоматически пройти предварительный раунд. Соперником по 1/8 финала оказалась команда из Косово. Свою группу они прошли с абсолютом – 3 победы в 3 матчах. В довесок балканцы наколотили максимальную разницу забитых и пропущенных голов – 15:0. На контрасте в игре с Казахстаном у них не было ни момента. Балканцы отбивались и свели матч к ничьей. Все решалось в формате 1 на 1. Капитан нашей команды Шынгыс Кораласбаев показал мастер-класс. Вступил в отбор, заставил сфолить. Убрал на замахе оппонента и принес победу нашей команде.
"Мы прошли Косово благодаря отличной игре нашего капитана – Шынгыса. Он выиграл самую важную дуэль характеров. Это было непросто", – признался после матча с Косово нападающий Галым Райханов.
Поражение в 1/4 финала от команды Нидерландов получилось обидным: Казахстан пропустил мяч за 20 секунд до конца игры и еще и с пенальти: наш игрок сыграл в зоне перед воротами, что запрещено правилами. Оранжевые, облаченные в синюю форму, забили. А времени отыграться у наших парней попросту не осталось. Казахстан попал в восьмерку лучших команд мира. Нетипичный формат и малое количество времени – ключевые факторы, с которыми непросто свыкнуться. Цена любой ошибки – поражение.

Неймар переключает внимание на ПСЖ и Бразилию

После того как Неймар продемонстрировал в Дохе свою поддержку некоторым из лучших в мире команд по пятиборью, он переключит свое внимание на собственную игру. Скоро начнется подготовка к новому сезону во Франции в составе “Пари Сен-Жермен”, а бразильский нападающий уже предвкушает возвращение в Катар в ноябре на чемпионат мира со своей национальной командой.
"Я знаю, что это будет трудно, но мои ожидания ясны – я хочу, чтобы Бразилия привезла домой кубок мира", – сказал он.

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Best moments from the Action Group Stage

Here’s what happened on the pitch during the Action Group Stage at Red Bull Neymar Jr’s Five World Final 2022.

Что было в понедельник?

Два драматических дерби стали главным событием насыщенного дня группового этапа в понедельник: две бразильские команды и две команды из Объединенных Арабских Эмиратов встретились в первом в истории турнира дерби.
Смешанная сборная США и женская сборная Франции были в великолепной форме во время группового этапа в понедельник. Обе команды играли в сенсационный футбол, пробивая соперника, забивая голы ради удовольствия, в то время как их собственные сетки оставались абсолютно не тронутыми весь вечер.
Что произошло в воскресенье?
Состоялась жеребьевка группового этапа, в результате которой впервые в истории турнира состоялись матчи дерби.
Перед жеребьевкой игроки провели небольшую тренировку на близлежащем пляже в Дохе, демонстрируя свои лучшие трюки и финты в преддверии предстоящих соревнований.
Тем временем три команды "Глобальной пятерки", каждая из которых состояла из семи игроков, заработавших путевку в мировой финал, впечатлив Неймара своими трюками и навыками, опубликованными в социальных сетях, впервые встретились и провели позднюю ночную тренировку в Qatar Foundation.
Смотри повтор мирового финала этого года на Red Bull TV на английском, португальском, испанском и турецком языках.
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