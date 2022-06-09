Особый формат, особые правила, но прежняя любовь к футболу. RED BULL NEYMAR JR’S FIVE – эдакий мундиаль в миниатюре. В этом году местом проведения не случайно выбрали Катар. Через полгода там пройдет чемпионат мира.

У этого турнира особая динамика, а причина скрывается в формате: забиваешь гол команде соперников -– лишаешь их одного игрока, и так продолжается до тех пор, пока на поле не останется один футболист или не закончатся 10 минут. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных. Идейный вдохновитель – суперзвезда футбола бразилец Неймар.

Узнай, как прошли соревнования в Дохе, и обязательно посмотри основные моменты мирового финала.

Бразилия одержала победу в Катаре

Открыв турнир в понедельник поражением 5:0 от бразильцев Resenha 013 – первое дерби в этом соревновании, женщины из Fortal Balls смогли отомстить за него в драматичном финале против тех же соперников. После напряженной игры, которая закончилась вничью, дело дошло до игры один против одного, чтобы определить чемпиона, и в итоге Fortal Balls забили победный мяч с дальней дистанции.

"Это мечта, ставшая реальностью. Я знаю, что мы выиграли, но это чувство еще не пришло, – сказала капитан команды Франческа Феррари Файад. – Мы проделали весь путь из Бразилии, чтобы победить в этом соревновании, и мы так взволнованы. Теперь пришло время повеселиться".

The two Brazilian teams celebrate with Neymar Jr © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

В смешанной категории бразильцы Consagrados преодолели сильных соперников, команду из Нидерландов MrM SportCoaching, в столь же драматичной манере. После девяти напряженных минут команда из Нидерландов вышла вперед за считаные секунды до конца матча, а спустя несколько мгновений Consagrados сравняли счет. Победа бразильцев в серии послематчевых пенальти была закреплена быстрым ударом с первых минут.

"Мы очень удивлены, все как во сне, – сказал игрок Consagrados Генри Хатакеяма. – Мы играли в 2018 году, но проиграли в четвертьфинале. Это придало нам больше решимости вернуться и выиграть в этот раз. Мы волновались, когда они забили гол, но я верил и надеялся на победу, и вот мы сделали это".

5 мин. Best moments from Red Bull Neymar Jr's Five World Final 2022 Here are all the best bits from the world's largest five-a-side amateur football tournament.

Мечты сбываются на финале Red Bull Neymar Jr's Five World Final

После личного вручения кубков победителям Неймар пригласил обе команды вернуться на поле и сыграть по одному матчу с ним и его друзьями. Бразильский нападающий порадовал зрителей, включая специального гостя и четырехкратного победителя ралли “Дакар” Нассера Аль-Аттия, своими лучшими трюками, фирменными голами и поистине эффектным ударом от груди в смешанном суперфинале.

"Неймар наш самый большой кумир в Бразилии и во всем мире, – сказал Хатакеяма. – Он потрясающий футболист, и было нереально играть против него сегодня".

Neymar Jr and friends enjoyed the action from the two finals © Fabio Piva/Red Bull Content Pool A 1v1 shootout decided the all-Brazilian women's final © Phil Pham/Red Bull Content Pool The prize was a match against the Brazilian superstar and his friends © Youssef Loulidi/Red Bull Content Pool Players watched in awe as he dazzled them © Phil Pham/Red Bull Content Pool Tricks and flicks galore from the Brazilian icon in the Super Finals © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Игра на выбывание в последний день соревнований

После матчей группового этапа, состоявшихся в понедельник, вторник был посвящен играм на выбывание. Как обычно бывает на этой стадии, было много драматизма, радости и грусти, поскольку команды отдавали все силы, чтобы обыграть всех.

После сильного выступления в понедельник, когда в групповых матчах не было пропущено ни одного гола, смешанная сборная США в четвертьфинале стала жертвой Панамы, уступив лишь один гол – счет 3:2.

Женская сборная Франции, которая в понедельник также выглядела потенциальными чемпионами, в последней восьмерке уступила со счетом 1:0 и заняла в итоге второе место.

От Казахстана на турнир поехала команда "Тим Алматы". Вначале парни прошли отбор в своем городе. Это 64 команды. И только после вышли победителями мини-турнира с лучшими коллективами страны. В Катаре они угодили в компанию с 43 мужскими и микст-командами со всего мира. Бразилия, Кения, Бахрейн, Чили – география обширная. На протяжении двух дней они сражались на зеленых полях пустынного Катара.

"У нас были исполнители на все позиции: столб, быстрые фланговые игроки, последний защитник – он же вратарь, диспетчер – мозг команды. Мы готовы побороться за высокие цели", – с гордостью до турнира говорил капитан "Тим Алматы" Нурсеит Торекул.

"Тим Алматы" попали в компанию с Финляндией, Бельгией, Кувейтом и соседним Узбекистаном. В плей-офф казахстанская команда вышла с первого места. Три победы и единственное поражение от Кувейта позволили автоматически пройти предварительный раунд. Соперником по 1/8 финала оказалась команда из Косово. Свою группу они прошли с абсолютом – 3 победы в 3 матчах. В довесок балканцы наколотили максимальную разницу забитых и пропущенных голов – 15:0. На контрасте в игре с Казахстаном у них не было ни момента. Балканцы отбивались и свели матч к ничьей. Все решалось в формате 1 на 1. Капитан нашей команды Шынгыс Кораласбаев показал мастер-класс. Вступил в отбор, заставил сфолить. Убрал на замахе оппонента и принес победу нашей команде.

"Мы прошли Косово благодаря отличной игре нашего капитана – Шынгыса. Он выиграл самую важную дуэль характеров. Это было непросто", – признался после матча с Косово нападающий Галым Райханов.

Поражение в 1/4 финала от команды Нидерландов получилось обидным: Казахстан пропустил мяч за 20 секунд до конца игры и еще и с пенальти: наш игрок сыграл в зоне перед воротами, что запрещено правилами. Оранжевые, облаченные в синюю форму, забили. А времени отыграться у наших парней попросту не осталось. Казахстан попал в восьмерку лучших команд мира. Нетипичный формат и малое количество времени – ключевые факторы, с которыми непросто свыкнуться. Цена любой ошибки – поражение.

Неймар переключает внимание на ПСЖ и Бразилию

После того как Неймар продемонстрировал в Дохе свою поддержку некоторым из лучших в мире команд по пятиборью, он переключит свое внимание на собственную игру. Скоро начнется подготовка к новому сезону во Франции в составе “Пари Сен-Жермен”, а бразильский нападающий уже предвкушает возвращение в Катар в ноябре на чемпионат мира со своей национальной командой.

"Я знаю, что это будет трудно, но мои ожидания ясны – я хочу, чтобы Бразилия привезла домой кубок мира", – сказал он.

1 мин. Best moments from the Action Group Stage Here’s what happened on the pitch during the Action Group Stage at Red Bull Neymar Jr’s Five World Final 2022.

Что было в понедельник?

Два драматических дерби стали главным событием насыщенного дня группового этапа в понедельник: две бразильские команды и две команды из Объединенных Арабских Эмиратов встретились в первом в истории турнира дерби.

Смешанная сборная США и женская сборная Франции были в великолепной форме во время группового этапа в понедельник. Обе команды играли в сенсационный футбол, пробивая соперника, забивая голы ради удовольствия, в то время как их собственные сетки оставались абсолютно не тронутыми весь вечер.

Что произошло в воскресенье?

Состоялась жеребьевка группового этапа, в результате которой впервые в истории турнира состоялись матчи дерби.

Перед жеребьевкой игроки провели небольшую тренировку на близлежащем пляже в Дохе, демонстрируя свои лучшие трюки и финты в преддверии предстоящих соревнований.

Тем временем три команды "Глобальной пятерки", каждая из которых состояла из семи игроков, заработавших путевку в мировой финал, впечатлив Неймара своими трюками и навыками, опубликованными в социальных сетях, впервые встретились и провели позднюю ночную тренировку в Qatar Foundation.

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