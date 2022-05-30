Идем на взлет! Определились чемпионы мира по запуску бумажных самолетов

Чемпионат собрал в этом году рекордное количество участников из 60 стран. Казахстанские инженеры бумажных самолетов вошли в топ-10, заняв пятое и седьмое места.

Red Bull Paper Wings – официальный чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков. Соревнования проводятся в трех категориях: "Дальность", "Длительность" и "Аэробатика".

Все участники категорий “Дальность” и “Длительность” должны были сделать свой самолет, сложив один стандартный лист бумаги формата А4, в категории “Аэробатика” требовалось проявить творческий подход.

На мировом финале Red Bull Paper Wings – 2022 © Red Bull

Дальность

В соревнованиях на дальность пилотам давалось две попытки, чтобы забросить свой бумажный самолетик на самое большое расстояние на 70-метровый перрон. В этой категории лидировал Лазарь Крстич из Сербии. На предыдущих соревнованиях в 2019 году с результатом 52,28 м он занял второе место, и с тех пор совершенствовал конструкцию своего самолета, технику броска и даже прибавил в весе 10 кг для силы и мощи.

Эта тактика принесла свои плоды: Крстич доминировал на дистанции, показав первый бросок на 57,13 м, который никто не смог превзойти. Затем, несмотря на то, что он уже победил, сделал второй бросок еще дальше, на 61,11 м.

К взлету готов! Алмаз Нуркеев во время выступления в категории "Дальность" © Red Bull

"Я очень хотел этой победы. Я упорно трудился ради нее, и в конце концов это принесло свои плоды, – прокомментировал Крстич. – Я соревнуюсь, но мне очень нравится быть рядом с другими людьми, и в этот раз я познакомился с еще большим количеством людей. Я так счастлив!"

Алмаз Нуркеев из Евразийского гуманитарного института Нур-Султана запустил свой самолет в финале на 51,18 метра, став пятым в своей категории.

Участники из Казахстана на мировом финале Red Bull Paper Wings – 2022 © Red Bull

"Все началось с простой шутки у нас в универе. Мы ради забавы пошли с друзьями бросать самолетики, – рассказывает Алмаз. – Когда я прошел в национальную квалификацию, понял, что есть все шансы попасть в знаменитый “Ангар-7” в Зальцбурге, где проходит мировой финал чемпионата. Я много времени тренировался, чтобы показать достойный результат на мировом финале.

В первый день открытия всем участникам вручили именную форму и флаги наших стран. На второй день была назначена квалификация на выход в суперфинал. Я переживал, потому что не хотел проиграть на начальном этапе. И тут все стали меня подбадривать и говорить, что у меня все получится. Я очень благодарен своей семье, друзьям, проректору, декану и завкафедрой моего университета за слова поддержки и веру в меня.

Я запустил свой самолет на 56,30 метра, это был второй результат в квалификации и мой билет в суперфинал. На следующий день на утренней тренировке я не рассчитал силы и потянул руку. Участник из Словакии помог мне, наложил тейпы, но это не сильно помогло.

Алмаз Нуркеев на мировом финале Red Bull Paper Wings – 2022 © Red Bull

В итоге я смог запустить свою конструкцию на 51 метр и стал только пятым. Конечно, я немного расстроился, но думаю, у меня еще будет шанс побороться за трофей. Я получил незабываемые впечатления, опыт, посмотрел на других ребят и их самолетики. А еще обрел много друзей из разных стран. Моя цель – участвовать в следующем году в отборочной квалификации и снова поехать на мировой финал, чтобы стать лучшим".

Длительность

В категории “Длительность” пилоты бросали свои самолеты высоко в арочный стеклянный потолок “Ангара-7”, стремясь достичь наибольшего времени между взлетом и посадкой. В суперфинале Рана Мухаммад Усман Саид из Пакистана победил со временем 14,86 секунды. Более того, в предварительном отборе он показал время 16,39 секунды – новый рекорд Red Bull Paper Wings World Final.

"Я участвовал в этих соревнованиях в 2012 году, но был недостаточно подготовлен и не попал на подиум, – объяснил Саид. – С того времени я действительно укрепил свой интерес к бумажным самолетикам, много работал и, наконец, достиг того, чего хотел".

Самолет студента АУЭС Айбека Атабая парил в воздухе 6,01 секунды и приземлился на седьмой позиции в данной категории.

На мировом финале Red Bull Paper Wings – 2022 © Red Bull

"Соревнования прошли на самом высоком уровне, – говорит Айбек. – Приехали самые лучшие, даже были те, кто попал в Книгу рекордов Гиннесса. Я прошел в финал, но не попал в призеры. Это был отличный опыт и масса впечатлений и знакомств. Невозможно словами передать эмоции, которые я испытываю".

Аэробатика

Вот это шоу! В соревнованиях по аэробатике у пилотов было всего 60 секунд, чтобы поразить судейскую коллегию, которая оценивала творческий подход, общие летные характеристики и техническое мастерство. Разрешалось использовать музыку, костюмы, реквизит и несколько типов бумажных самолетов. Южнокорейский пилот Сонхун Ли занял первое место, выступив в официальном черном смокинге, представив хореографию, похожую на фокусника, и запустив самолеты, которые крутились, бумеровали и хлопали крыльями.

Но самая большая презентация произошла после его победы, когда он сделал предложение своей девушке на сцене – предложив ей бумажный самолетик, который она со слезами на глазах приняла.

"Я веду уроки естественных наук в Корее и использую много бумажных самолетиков – вот уже семь лет я рассказываю о бумажных самолетиках. И сегодня я смог выступить и показать, что я могу стать величайшим в мире пилотом!

Я репетировал свое выступление в течение года. И попросил свою девушку пойти со мной на мировой финал, а сегодня утром сказал ей, что если я выиграю, то сделаю ей предложение, так что все получилось!"

Членами жюри в категории “Аэробатика” выступили пилот-рекордсмен Дарио Коста, двукратная золотая медалистка Олимпийских игр в сноуборде Big Air Анна Гассер, легенда BMX Сенад Гросич и редактор новостей Popular Mechanics Дженнифер Леман.

Коста сказал: "Я счастлив быть здесь, потому что создать праздник, спорт и соревнование вокруг того, что мы все умеем делать и на чем выросли, – это просто невероятно. А еще это напоминает мне о тех днях, когда я играл с бумажными самолетиками и мечтал о полетах".

Екатерина Цурикова во время выступления в категории "Аэробатика" © Red Bull

В творческой категории “Аэробатика” Казахстан представляла Екатерина Цурикова.

"Эмоции просто зашкаливают. Впечатлило все: масштаб проведения, атмосфера, уровень подготовки ребят, – делится Екатерина. – Сначала я даже не верила своим глазам, что это происходит со мной. Каждый участник удивлял своей креативностью и талантами. Я подготовила номер, в котором Гермиона Грейнджер из школы волшебников “Хогвартс” представляла на этих соревнованиях факультет Гриффиндор. К сожалению, из-за волнения я не уложилась во время и не смогла показать все, что готовила. Немного расстроилась, но решила, что нужно попытать удачу снова в следующем году. Теперь я буду знать, с каким уровнем участников мне придется состязаться, и подготовлюсь еще лучше".

Екатерина Цурикова на мировом финале Red Bull Paper Wings – 2022 © Red Bull

Финальные результаты Red Bull Paper Wings World Finals – 2022

Дистанция:

Лазарь Крстич (SRB), 61,11 м Ичэн Сун (GBR), 57,07 м Абдуазиз Омониллаев (UZB), 54,82 м

Длительность:

Рана Мухаммад Усман Саид (PAK), 14,86 с Эстебан Нейра (CHI), 12,99 с Дмитрий Димитрев (MDA), 12,29 с

Аэробатика:

Сынхун Ли (КОР), 46 очков Сенг Фатт Бех (TPE), 42 очка Тайга Кимура (JPN), 41 очко