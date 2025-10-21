От новичка к чемпиону: Хайден Заблотни победил в Red Bull Rampage 2025

На Red Bull Rampage нет понятия «гарантированный результат». Опытные спортсмены могут обладать знаниями и мастерством, но новичок всегда способен перевернуть игру. У одного райдера может быть целый арсенал трюков, а другой — решится покорить самое опасное препятствие дня. Победители определяются лишь тогда, когда последний участник пересекает финишную зону — и в мужском зачёте Red Bull Rampage 2025 это правило снова подтвердилось.

После двух напряженных раундов соревнований победу одержал новичок Хейден Заблотни , став первым новичком, которому удалось победить со времен триумфа Брэндона Семенука в 2008 году. Допустив ошибку в первом раунде, Заблотни собрал самый сложный заезд дня, сделав при этом семь трюков. На подиуме оказались Томас Женон на втором месте и Том Ван Стинберген на третьем.

Победители Хейден Заблотни, Томас Женон и Том Ван Стинберген © Bartek Woliński

Победа Заблотни досталась не без борьбы. Вызовы — это часть сделки с Red Bull Rampage, и в этом году природа была особенно переменчива. Дождь и ветер обрушились на место проведения во время тренировок, создав одни из самых сложных условий за всю историю соревнований. Однако к финальному дню небо прояснилось, и спортсмены проявили стойкость, спускаясь по трассе с ювелирной точностью и впечатляющими трюками.

Возвышающаяся, как естественный амфитеатр, площадка 2025 года хорошо знакома. Она принимала соревнования 2016/17/21 годов и сочетает в себе большой горный рельеф и элементы подходящие для масштабных трюков. Этот спот — любимый как у спортсменов, так и у зрителей, ведь именно здесь не раз творилась история. Эти утёсы и трамплины с каждым разом заново определяют понятие фрирайд-маунтинбайка, и в финале 17 райдеров добавили свой след на склоне этой горы.

Хейден Заблотни взял главный приз © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Я просто хотел построить что-то, что продемонстрировало бы мой стиль в строительстве и катании --- и что-то, на чем я бы с удовольствием прокатился. Хейден Заблотни

Пять лет назад 22-летний Заблотный сменил направление — из даунхилла перешёл во фрирайд после участия в слопстайл-ивенте Тома ван Стенбергена. Освоив свой первый бэкфлип, он сразу понял, что это его стихия. Red Bull Rampage стал для него естественной целью, ведь он одинаково любит и кататься, и строить трассы.

Быть новичком на трассе, где уже проходили три Red Bull Rampage, — задача не из лёгких. Большинство ключевых участков заняты ветеранами, и места для новых линий почти не остаётся. Но Заблотни твёрдо решил найти свой собственный путь с вершины горы и построил полностью новый верхний участок. Его заход стал одним из самых сложных элементов на всей площадке — двойной дроп, требующий абсолютной точности и полной отдачи.

Первый заезд Заблотни начал хорошо, с легкостью проехал свою верхнюю секцию, собрав воедино то, что выглядело как солидное выступление. Его темп был остановлен небольшой ошибкой на перекладной. Эта авария означала, что все решится во втором заезде. "Я старался оставаться как можно более спокойным и держать нервы под контролем", - объясняет Заблотни.

Запрыгнув, он повторил заезд, пройдя через верхний участок, который считается одним из самых сложных на трассе. Подъем на ступеньку, который мешал ему вначале, не стал проблемой и во второй раз. Спустившись с горы, он продемонстрировал трюки: флэтспин, nac nac, one foot tabletop, бэкфлип, 360, suicide no-hander и флэтспин. Судьи наградили его 96.00 баллами, выведя на первое место. Ему предстояло мучительное ожидание оставшихся вторых заездов, чтобы узнать, удержится ли он. Счет был непоколебим, принеся Заблотни его первую победу в Red Bull Rampage.

Томас Женон впервые оказался на подиуме © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Отстав всего на 1,65 балла от Заблотни (94,35), бельгиец Томас Женон — ветеран Red Bull Rampage — впервые в карьере поднялся на подиум в своём двенадцатом выступлении. Потеряв очки в первом заезде из-за схода с линии, он собрался и начал второй заезд с мощного трюка — 360 на одном из самых опасных дропов дня. Затем прошёл трассу стремительно и стильно, что позволило ему впервые занять место на подиуме после трёх пятых мест в предыдущие годы.

Женон сказал: «Я понял, что первый спин-дроп станет решающим моментом. У меня был ещё один трюк в запасе, но я не стал рисковать — не хотел всё потерять. Звучит банально, но я шёл к этому так долго, что уже начал думать, будто подиум мне не светит. Мой совет всем — никогда не сдавайтесь и продолжайте идти вперёд».

01 Результаты Red Bull Rampage 2025 среди мужчин

Red Bull Rampage 2025 Мужское соревнование Go to Event 1 США Очки 96.00 очков 2 БЭЛ Очки 94.35 3 CAN Очки 94.00 Рейтинг Человек Национальность Очки 1 США 96.00 очков 2 БЭЛ 94.35 3 CAN 94.00

02 Робин Гоумс защищает корону Red Bull Rampage

Робин Гоумс, Ханна Бергеманн и Джорджия Астл на Red Bull Rampage 2025 © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Действующая чемпионка Red Bull Rampage из Новой Зеландии спустилась по утёсам пустыни Юты, впечатлив своим заездом и судей, и зрителей.

Продолжая успех прошлого года, когда впервые состоялся женский Red Bull Rampage, лучшие фрирайдерши мира вновь вернулись на суровые склоны пустыни на юго-западе Юты — готовые к своим захватывающим заездам.

Действующая чемпионка Робин Гумс одержала вторую подряд победу во втором женском Red Bull Rampage, проведя впечатляющий заезд в пятницу в Вёрджине, штат Юта. Её линия, проложенная по открытым склонам, включала два бэкфлипа и трюк Suicide No-Hander, что сделало её выступление одним из самых ярких на соревнованиях.

Робин Гоумс теперь двукратная чемпионка Red Bull Rampage среди женщин © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Гумс показала выдающийся заезд, который навсегда закрепил её имя в истории фрирайда. Лучшие райдерши мира прокладывали креативные новые линии и расширяли границы возможного на пустынных утёсах Юты.

«Я очень гордилась своим первым заездом, — сказала Гумс. — Основная цель — проехать чисто. Конечно, я хотела победить, но всё, что ты можешь сделать — это показать свой максимум. Если удаётся сделать это, шансы на успех всегда есть».

03 Результаты Red Bull Rampage 2025 среди женщин

Первый заезд Гоумс, наполненный трюками, был непревзойденным © Paris Gore/Red Bull Content Pool

1-е место: Робин Гумс (Новая Зеландия) 89,50 балла.

2 место: Ханна Бергеманн (США) 89,33 очка.

3-е место: Джорджия Астл (Канада) 87,66 балла.

Как и у мужчин, спортсмены здесь боролись с самой суровой погодой за всю историю соревнований. Дождь и ветер сократили драгоценное время тренировок, что в итоге отодвинуло соревнования на день. Тем не менее райдеры справились с задачей, показав, почему они являются лучшими в мире.

Семь райдеров, которые вышли в финал, значительно повысили свой уровень по сравнению с соревнованиями первого года, как в плане построенных линий, так и в плане катания, которое они продемонстрировали. "На этом рельефе так много возможностей для креативного катания", - сказала занявшая второе место Ханна Бергеманн . "Удивительно наблюдать, как далеко продвинулся женский фрирайд, и быть частью этого второго женского соревнования Red Bull Rampage — это ощущение сюрреализма".

Ханна Бергеманн заходит в свой первый финал Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Огромный бэкфлип обеспечил Бергеманн второе место © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Бергеманн, которая дебютировала в Red Bull Rampage после того, как пропустила соревнования 2024 года из-за травмы, сделала бэкфлип на большом двойном прыжке в нижней части трассы и не дотянула до победного результата Гумс, но заняла второе место и получила награду McGazza Spirit Award по итогам голосования спортсменов.

«Разрыв в баллах был таким минимальным, что я чувствовала — нужно попробовать хоть что-то, чтобы изменить результат. Но я всё равно очень довольна тем, как проехала я и как выступили остальные. Моя цель выполнена, а подиум — это просто вишенка на торте», — сказала 29-летняя спортсменка из Орегона.

Что такое Red Bull Rampage?

Red Bull Rampage — это главное событие по фрирайду в больших горах и одно из самых жестких соревнований по экшн-спорту в мире. Соревнование, которое проверяет креативность, контроль и смелость на самых сложных участках на Земле.

Соревнование 2025 года стало продолжением эволюции Red Bull Rampage, включив второе женское соревнование на легендарных утёсах юго-западной Юты. Райдерши столкнулись с суровыми песчаниковыми гребнями и почти вертикальными спусками, продемонстрировав силу, точность и стремление к прогрессу.

Как смотреть Red Bull Rampage 2025?

В 2025 году Red Bull Rampage включил в себя женские соревнования в пятницу, 17 октября, и мужские в воскресенье, 19 октября, которые можно посмотреть на Red Bull TV и YouTube-канале Red Bull Bike .