Red Bull SoapBox Race 2024
© Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool
Red Bull Soapbox Race

Red Bull SoapBox Race 2024

Red Bull SoapBox Race 2024 снова взорвал Алматы! Самодельные болиды в деле!
Автор Надежда Пляскина
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В Алматы состоялся один из самых драйвовых и безумных ивентов года – Red Bull Soapbox Race!
Уже в четвертый раз на трассу вышли самые смелые и креативные гонщики, каждый со своим уникальным болидом, который был создан для одного – поразить всех!
Red Bull SoapBox Race 2024

Red Bull SoapBox Race 2024

© Andrey Kulagin / Red Bull Content Pool

В этом году гонка переехала на территорию КЦДС “Атакент”, и хотя трасса сократилась на 150 метров, это не остановило наших участников. Гонки стали еще интенсивнее благодаря новым препятствиям:
-арке с подвесными шарами
-кикеру
-пенной пушке
-поворотной раме
-волне
Все это добавило адреналина и зрелищности!
Каждая команда не просто строила свою машину, а создавала настоящее шоу. Участники “Сладкого форсажа” решили воплотить образ “Семейки Аддамс”, и их болид был настоящим произведением искусства. Металлическая рама из деталей раскладушки и кровати, рука из пеноплекса и яркие костюмы сделали их выступление одним из самых запоминающихся.
Строили болид месяц. На покраску ушло четыре баллончика серебристой краски и две банки акриловой краски для руки.
Евгений Ковалев, команда "Сладкий Форсаж"
Сладкий форсаж Red Bull SoapBox Race 2024

Сладкий форсаж Red Bull SoapBox Race 2024

© Andrey Kulagin / Red Bull Content Pool

“Это наша вторая гонка, – рассказывает Евгений Ковалев. – В 2022 году мы были “Сладкий форсаж”, название решили оставить, а вот болид сделали новый. Идею “Семейки Аддамс” предложила моя супруга. Все участники нашего экипажа – родственники, поэтому дружно поддержали это предложение. Строили болид месяц. На покраску ушло четыре баллончика серебристой краски и две банки акриловой краски для руки”.
Кто бы мог подумать, что пепелац из фильма “Кин-дза-дза” снова взлетит, но команда Pepelac Racing Team справилась с этой задачей на ура. Их болид, сделанный всего за 10 дней, оказался не только красивым, но и быстрым, что позволило им уверенно пройти трассу.
Пепелац свой опробовали, но без препятствий. Думаю, выдержит. Это наша первая гонка.
Антон Панченко, команда Pepelac Racing Team.
Pepelac Racing Team Red Bull SoapBox Race 2024

Pepelac Racing Team Red Bull SoapBox Race 2024

© Andrey Kulagin / Red Bull Content Pool

“Мы когда обсуждали, какую машинку сделать, то часто говорили не болид, а пепелац. В итоге решили построить летательный аппарат из фильма “Кин-дза-дза”. Пепелац свой опробовали, но без препятствий. Думаю, выдержит. Это наша первая гонка”, – поделился капитан команды Антон Панченко.
Red Bull Soapbox Race – это не только про скорость, но и про креативность. Судьи оценивали все: от дизайна болидов до шоу перед стартом. Победителем стала команда “Рыба моей мечты” из Тараза, чей аэродинамический болид и эффектное шоу завоевали сердца жюри.
На втором месте – команда Elvis&Dostar, которая также впечатлила всех своими оригинальными идеями. А бронзу забрали гонщики из команды TURBO.

Победители гонки Red Bull SoapBox Race 2024

Рыба моей мечты Red Bull SoapBox Race

Рыба моей мечты Red Bull SoapBox Race

© Maxim Malov / Red Bull Content Pool

Turbo Red Bull SoapBox Race 2024

Turbo Red Bull SoapBox Race 2024

© Maxim Malov / Red Bull Content Pool

Elvis&Dostar Red Bull SoapBox Race 2024

Elvis&Dostar Red Bull SoapBox Race 2024

© Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Эта гонка снова доказала: Red Bull Soapbox Race – это не просто соревнование, это настоящий праздник для всех, кто любит скорость, креатив и хорошее настроение.
Мы уже в ожидании следующей гонки!
Red Bull Soapbox Race