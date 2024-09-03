Кто бы мог подумать, что пепелац из фильма “Кин-дза-дза” снова взлетит, но команда

Pepelac Racing Team

справилась с этой задачей на ура. Их болид, сделанный всего за 10 дней, оказался не только красивым, но и быстрым, что позволило им уверенно пройти трассу.