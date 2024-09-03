В Алматы состоялся один из самых драйвовых и безумных ивентов года – Red Bull Soapbox Race!
Уже в четвертый раз на трассу вышли самые смелые и креативные гонщики, каждый со своим уникальным болидом, который был создан для одного – поразить всех!
В этом году гонка переехала на территорию КЦДС “Атакент”, и хотя трасса сократилась на 150 метров, это не остановило наших участников. Гонки стали еще интенсивнее благодаря новым препятствиям:
-арке с подвесными шарами
-кикеру
-пенной пушке
-поворотной раме
-волне
Все это добавило адреналина и зрелищности!
Каждая команда не просто строила свою машину, а создавала настоящее шоу. Участники “Сладкого форсажа” решили воплотить образ “Семейки Аддамс”, и их болид был настоящим произведением искусства. Металлическая рама из деталей раскладушки и кровати, рука из пеноплекса и яркие костюмы сделали их выступление одним из самых запоминающихся.
Строили болид месяц. На покраску ушло четыре баллончика серебристой краски и две банки акриловой краски для руки.
“Это наша вторая гонка, – рассказывает Евгений Ковалев. – В 2022 году мы были “Сладкий форсаж”, название решили оставить, а вот болид сделали новый. Идею “Семейки Аддамс” предложила моя супруга. Все участники нашего экипажа – родственники, поэтому дружно поддержали это предложение. Строили болид месяц. На покраску ушло четыре баллончика серебристой краски и две банки акриловой краски для руки”.
Кто бы мог подумать, что пепелац из фильма “Кин-дза-дза” снова взлетит, но команда Pepelac Racing Team справилась с этой задачей на ура. Их болид, сделанный всего за 10 дней, оказался не только красивым, но и быстрым, что позволило им уверенно пройти трассу.
Пепелац свой опробовали, но без препятствий. Думаю, выдержит. Это наша первая гонка.
“Мы когда обсуждали, какую машинку сделать, то часто говорили не болид, а пепелац. В итоге решили построить летательный аппарат из фильма “Кин-дза-дза”. Пепелац свой опробовали, но без препятствий. Думаю, выдержит. Это наша первая гонка”, – поделился капитан команды Антон Панченко.
Red Bull Soapbox Race – это не только про скорость, но и про креативность. Судьи оценивали все: от дизайна болидов до шоу перед стартом. Победителем стала команда “Рыба моей мечты” из Тараза, чей аэродинамический болид и эффектное шоу завоевали сердца жюри.
На втором месте – команда Elvis&Dostar, которая также впечатлила всех своими оригинальными идеями. А бронзу забрали гонщики из команды TURBO.
Победители гонки Red Bull SoapBox Race 2024
Эта гонка снова доказала: Red Bull Soapbox Race – это не просто соревнование, это настоящий праздник для всех, кто любит скорость, креатив и хорошее настроение.
Мы уже в ожидании следующей гонки!