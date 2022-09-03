Куда заведет гравитация на трассе Red Bull Soapbox Race?

Считаные дни остались до самой интригующей гонки этой осени Red Bull Soapbox Race. Мы решили узнать, какие сюрпризы ждут гонщиков на трассе и куда в этот раз их заведет гравитация.

По традиции трасса заезда будет построена на участке проспекта Достык между улицей Сатпаева и проспектом Абая. Участникам на самодельных болидах нужно будет проехать всего 400 метров. Что может быть проще… Но только не на гонке Red Bull Soapbox Race.

Red Bull Soapbox - 2019 в Алматы © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

Каждый год меняется конфигурация трассы, чтобы заезд был максимально непредсказуемым! Тем более что зрители, которых собирается аж 50 тысяч, ждут эпичных проездов и не менее эпичных крашей.

Старт на высоте

Все начнется на рампе высотой 4,5 метра и длиной 30 метров. Толчок, разбег и самодельный болид уже несется по треку. Зрители ликуют, пилот и штурман стараются сдерживать эмоции, но в этой гонке сохранять самообладание удается не всем.

Скорость в Red Bull Soapbox Race важна и порой достигает 40-60 км/час! При этом путь к финишу тернист и напичкан различными препятствиями, которые будут испытывать болиды на прочность и устойчивость.

В этот раз на трассе гонщиков ждут препятствия в виде знаковых природных локаций и архитектурных достопримечательностей Казахстана. Правда, времени полюбоваться ими у пилотов и штурманов точно не будет!

Путь к финишу тернист и напичкан различными препятствиями © Maxim Malov/Red Bull Content Pool

Тамгалы-Тас

Урочище Тамгалы-Тас, что в переводе означает “камни со знаками”, находится на берегу реки Или.

На трассе “эти камни” в виде небольших трамплинов станут

первым испытанием для болидов. Практика показывает, что такие препятствия очень коварны и если болид построен на скорую руку, то тут же может рассыпаться. Подъем хоть небольшой, но приземление точно будет хард-корным.

Поющий бархан

Это уникальное явление природы находится на территории заповедника “Алтын-Эмель”. И те, кто там бывал, подтвердят, что он поет, вернее, издает чарующие звуки.

А вот какие звуки будут издавать гонщики на этом препятствии, узнаем совсем скоро. Нет, они не будут гонять по песку, как бы ни хотелось зрителям. Но “Поющий бархан” будет не менее сложным испытанием для болидов, потому что волнистая рампа может стать для некоторых камнем преткновения. Тут все будет зависеть от мастерства пилота.

Фонтан "Неделька"

Этот фонтан был построен в Алматы в 1972 году и с тех пор является местом встреч, свиданий и прогулок. Свое название он получил из-за семи арок, вода в нем, как и дни недели, течет равномерно и неумолимо.

Конечно, участникам не придется преодолевать семь препятствий!

Но тройной трамплин организаторы все же приготовили. Болидам предстоит прокатиться по нему, как по каскадам воды. И нужно быть внимательным, чтобы болид не воткнулся носом при прохождении трассы. К слову, воды на этом участке не будет, но и без нее экипажам придется проявить мастерство вождения.

Каспийское море

Крупнейший замкнутый водоем, расположенный на стыке Европы и Азии. “Докатились” его волны и до трассы Red Bull Soapbox Race. Вот на этом отрезке гонщиков ждет водная преграда. Небольшой трамплин-бассейн точно охладит пыл команд. Это препятствие точно легко возьмут все, ну или почти все, кто до него доедет. В жаркий день водный душ – самое спасение.

Алтыбакан

Качели “Алтыбакан” – казахская национальная игра, включенная в Национальный список нематериального культурного наследия.

На дистанции будут свои качели... для болидов. Тут важно удержать равновесие посередине и плавно спуститься вниз.

Думаете, ничего сложного? Проверим совсем скоро!

Гонка Red Bull Soapbox Race пройдет 11 сентября в Алматы по адресу: проспект Достык, угол улицы Сатпаева. Начало в 12:00.