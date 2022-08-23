Совсем скоро самые смелые и креативные гонщики Red Bull Soapbox Race наденут яркие костюмы, сядут в чудо-болиды и поедут навстречу победе. Это будет 11 сентября. А пока команды строят свои авторские мыльницы, воплощая в жизнь самые безумные идеи. Мы решили выяснить у участников, как соорудить конструкцию, которая будет быстрой, маневренной, безопасной и уникальной.

Гонка Red Bull Soapbox Race – это битва креатива, безбашенности и смелости. На первый взгляд она кажется веселой и легкой, но на самом деле все очень непросто. Нужно собрать такой болид, который промчится по трассе, не завалится, не развалится по дороге и побьет рекорд действующих чемпионов Казахстана – команды ZigZag.

Red Bull Soapbox Race в Алматы © Arslan Isatayev

Вместе с участниками мы разбирались, что для этого нужно.

– Делая чертеж, я в первую очередь думал о прочности и весе конструкции болида. На первой нашей гонке я с этим переборщил, и пришлось вносить корректировки, а точнее – срезать весь металл, который только можно было срезать. Поэтому в этом году постараюсь поймать баланс и сразу попасть в весовые ограничения. Когда думали о конструкции, естественно, хотели сделать что-то действительно оригинальное, чего не было. На удивление было много классных предложений от участников команды, и мы до последнего не могли определить, какая идея лучше. В итоге остановились на болиде в виде классической газонокосилки. Я смотрел много соревнований по всему миру и не видел подобного болида. Так что заявка на оригинальность есть. Работа кипит, болид строится. Уже готова рама, дальше будут руль, сиденья и обшивка с декором. Мы собираемся с командой в основном по выходным, но процесс движется, и это классно, – отметил капитан экипажа "Стригущий по лезвию" Артем Витковский. – Победить хотят все, и мы не исключение. Но для меня Red Bull Soapbox Race это больше про веселье и креатив. Если удалось повеселиться в процессе постройки болида, пошива костюмов, постановки выступления и все участники команды хорошо провели время на самой гонке, то это для меня успех.

Прочность, скорость, маневренность

Это три кита, на которых основывается строительство самодельных болидов. По словам участников, собрать агрегат-победитель можно из чего угодно, даже из картона, главное – доехать до финиша. С какой скоростью и как? Это уже другой вопрос. Именно им задаются команды, которые настроены на победу.

Итак, несколько советов от бывалых гонщиков.

Раму лучше сделать из прочного материала, например, металла. Не забудьте про основание (днище) вашей мыльницы. Оно должно быть не менее прочным, иначе во время гонки может случиться неприятный момент, и вы вывалитесь на асфальт.

Red Bull Soapbox Race в Лондоне © Red Bull Content Pool

Конструкция должна быть маневренной, устойчивой и не развалиться на первом же трамплине. Не забудьте про амортизацию, потому что прыжки – это красиво, а вот приземления – болезненно.

Не менее важны колеса. От их выбора будет зависеть не только управляемость, но и скорость. Главное – шасси должны быть надувные. Деревянные, пластмассовые не прокатят.

Помните про аэродинамику! Лучше не громоздить на болид много торчащих предметов, потому что они будут замедлять скорость.

При создании машины мечты помните, что вес конструкции не должен превышать 80 килограммов, а габариты – 4 метров в длину и 2 в ширину.

Безопасность, безопасность и еще раз безопасность

Стартуя с рампы, болиды набирают немалую скорость, а на трассе есть повороты, трамплины и другие препятствия.

Чтобы не получить травму и не нанести ее другим, нужно продумать механизм управления болидом. Здесь вариантов много. Самый простой – соединить передние колеса с рулевым механизмом, например, веревкой. Но лучше изготовить простейшую рулевую колонку.

И самое главное – тормоза. Тут, как говорится, все зависит от конструкции и фантазии участников. Важно, чтобы мыльница тормозила и была безопасной во всех смыслах этого слова. А еще, чтобы механизм был надежным и не отказал во время гонки. Иначе придется тормозить ногами.

Red Bull Soapbox Race в Париже © Philippe Montigny/Red Bull Content Pool

За процессом создания болидов участников Red Bull Soapbox Race можно наблюдать на cайте AiTube.kz . Здесь команды выкладывают информацию о себе и творческом процессе.

– Мы создаем болид из подручных материалов. В дело пошли металлические трубы, колеса от строительной тележки, части от машины и велосипеда. Мы делаем ставку на визуальную часть, аэродинамику, скорость, надежность и безопасность. И главное – оригинальность идеи. Мы постарались не повторять ни за кем. Для этого проверили в интернете, чтобы не было такой концепции не только в Казахстане, но и в мире. Ничего подобного не нашли. Мы строим машину по фильму «Аватар». Уже сделали движущуюся раму, теперь будем визуально оформлять болид. Раму уже опробовали – отлично едет. Что нужно для победы? Главное – баланс. Если у вас хороший болид, а команда недружная, то вряд ли вы победите. И наоборот. Удача всегда должна сопутствовать. У нас классный экипаж, отличная идея и мы настроены на победу, – поделился капитан команды Pandora Богдан Петров.

Еще один совет! После того как болид будет готов, его нужно обязательно испытать на прочность и устойчивость. Лучше доработать болид заранее, чем в день гонки не доехать до финиша и потерять заветные баллы.

Гонка Red Bull Soapbox Race пройдет 11 сентября в Алматы по адресу: проспект Достык, угол улицы Сатпаева. Начало в 12:00.