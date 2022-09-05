Кто будет оценивать участников самой безбашенной гонки этой осени Red Bull Soapbox Race.

Уже в воскресенье пройдет долгожданная гонка для самых креативных и заряженных – Red Bull Soapbox Race.

По международным правилам, все команды оцениваются по трем критериям: дизайн/креативность болида, оригинальность выступления и общее время прохождения трассы (скорость). И если за время отвечает надежная техника, то первые два критерия целиком и полностью зависят от решения жюри.

В этом году в составе жюри певец Али Окапов, художница Мими Ильницкая, режиссер Жандос Кахар, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года по фристайл-могулу Юлия Галышева, актер, каскадер Жандос Айбасов и актер Абильмансур Сериков.

Мы узнали, чего члены жюри ждут от участников фестиваля скорости и воображения Red Bull Soapbox Race.

Али Окапов, певец, продюсер:

– У меня огромные ожидания от Red Bull Soapbox Race. Эта гонка показывает, что даже, казалось бы, взрослые люди, просто берут и творят такие забавные вещи. И это прекрасно, мы все в душе дети, никогда не зазорно быть смешным, если это дарит радость другим.

Ты даришь и получаешь классные эмоции, а потом за это получаешь еще больше эмоций и впечатлений в виде призов, и ими ты можешь вдохновляться.

"Ты даришь и получаешь классные эмоции". © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

Чего я желаю всем участникам? Кайфаните. Главное – самому получить удовольствие. Если ты наслаждаешься тем, что делаешь, то и все вокруг будут этим наслаждаться. Не нужно расстраиваться и относиться к гонкам слишком серьезно.

Мими Ильницкая, художница, иллюстратор, дизайнер:

– Red Bull Soapbox Race – своего рода фестиваль, такой светлый, добрый, спортивный. Это очень яркое событие для города. Мое решение по отношению к участникам будет трезвым и взвешенным. Я в большом предвкушении, потому что знаю, насколько в Казахстане творческие и креативные ребята. Я наслышана историй, когда команды, которые занимали вторые, третьи места или вовсе не занимали призовых мест, все равно возвращались и снова принимали участие в гонке. Желаю всем участникам не расстраиваться, не бояться и быть уверенными.

"Это действительно классно – быть одержимым своей идеей". © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

Столько стараний было вложено в создание болида, и это действительно классно – быть одержимым какой-то идеей. Ждем всех на старте и на финише!

Жандос Кахар, режиссер, инфлюенсер:

– О Red Bull Soapbox Race я узнал случайно. Как-то раз проходил по Достык –Сатпаева, не понимал, что происходит, почему пробки, пришел посмотреть, в чем дело, и остался на часа три. Очень классно, что я теперь вернусь в качестве члена жюри.

"Главное, чтобы всем было весело". © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

В первую очередь я волнуюсь за безопасность участников. А насчет тех, кто выиграет, – чаще всего победителей видно сразу, поэтому, думаю, никому не будет обидно за наши решения. Хочу пожелать всем участникам терпения. Удачи тем, для кого эта гонка будет первой. Главное, чтобы всем было весело.

Юлия Галышева, заслуженный мастер спорта по фристайл-могулу, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года:

"Всем ребятам стоит помнить, что они соревнуются для себя". © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

– Я буду судить объективно. Я профессиональный спортсмен, которого тоже оценивают судьи, и я точно знаю, что мы всегда ждем объективного судейства. Главное, собрать надежный болид и доехать до финиша. Всем ребятам стоит помнить, что они соревнуются для себя.

Абильмансур Сериков, актер:

– Очень жду гонку на самодельных болидах. Уверен, что это будет настоящий праздник креатива, нас ждет классная атмосфера, я видел, как готовятся участники, насколько они заряжены и мотивированы. Пусть победит сильнейший!

Жандос Айбасов, актер, режиссер, каскадер, постановщик трюков:

– Red Bull Soapbox Race очень интересен тем, что всесторонне раскрывает потенциал участников. То есть команды должны быть в равной степени и творческими, и спортивными – потому что добраться до финиша, преодолев все препятствия, не так просто, как кажется. Хочу пожелать всем удачно финишировать. А если на трассе и случатся форс-мажоры, помнить о том, что экшен всегда добавляет зрелищности!

Гонка Red Bull Soapbox Race пройдет 11 сентября в Алматы по адресу: проспект Достык, угол улицы Сатпаева. Начало в 12:00.