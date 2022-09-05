Уже совсем скоро в Алматы выберут самый быстрый, креативный, оригинальный болид, который затмит всех на гонке Red Bull Soapbox Race. За чемпионский титул и главный трофей – поездку на этап “Формулы-1” – будут бороться более 60 экипажей.

Участники стараются изо всех сил: создают оригинальный транспорт, причудливые костюмы и придумывают яркие номера, разгоняя воображение на всю катушку. Все хотят занять призовые места, которых всего три. Рассказываем, за победу в каких партнерских номинациях могут побороться участники Red Bull Soapbox Race.

Red Bull Soapbox Race - 2017 в Алматы © Arslan Isatayev/Red Bull Content Pool

Номинация "Легкий болид"

Turan water © Turan

Приз – годовой запас воды Turan достанется той команде, которая создаст самую легкую конструкцию. Напомним, по правилам Red Bull Soapbox Race болид должен весить не более 80 кг.

Номинация "Топливо с реактивным характером"

Helios © Helios

Будет присуждена сразу трем командам. Компания Helios подарит 600 литров бензина Prime-95 экипажам, которые выиграют в категориях "Самый быстрый болид", "Самый юморной болид", "Самый креативный болид".

Номинация "Точный заезд"

2GIS © 2GIS

Приз от 2ГИС получит экипаж, который проведет свой болид по треку максимально аккуратно и точно, не задев препятствий. Подарок нужный и полезный – мерч-бокс с рюкзаком, термосом, колонкой и пледом. Кстати, если в этой номинации будет несколько претендентов, то победит команда, которая пролетит трассу и аккуратно, и быстро.

Номинация "Безопасный спуск"

inDriver © inDriver

Приз от компании inDriver заберет команда, чей болид совершит самый безопасный спуск по трассе.

Номинации "Самый вкусный болид" и "Самый изящный спуск"

SMALL © SMALL

Компания SMALL выберет и наградит экипаж, дизайн болида которого выполнен в необычной гастрономической тематике, а также команду, продемонстрировавшую самый изящный и виртуозный съезд по треку.

Номинация "Приз зрительских симпатий"

aitube © aitube.kz

Творческая номинация от информационного партнера AiTube.kz. Классная новость – здесь победителя полностью определяют зрители.

В день гонки на паддоке будет размещен qr-код, который ведет на специальный лендинг. На нем размещены видео от команд-участников Red Bull Soapbox Race. Зрители, отсканировав qr-код, смогут увидеть, как создавался тот или иной болид, как работали команды, и проголосовать за понравившийся экипаж. Та команда, чей болид наберет больше всего голосов, получит путевку на мототур на плато Ассы.

О зрителях в этом году также не забыли. Активностей для них будет много – разных и интересных.

Номинация "Самый креативный болельщик Red Bull Soapbox Race"

Marwin © Marwin

Хотите стать частью праздника креатива и фантазии, но не собрали команду и не построили болид? Не пропустите номинацию для самых безбашенных зрителей. Условия просты – прийти на гонку Red Bull Soapbox Race в креативном костюме, сфотографироваться на локации и выложить фото в инстаграм с хештегом #almatyrace2022. Три обладателя самых ярких и необычных костюмов получат подарочные сертификаты от "Меломан"/Marwin.

Специальная зона от PUBG Mobile

PUBG Mobile © PUBG Mobile

Здесь можно будет сыграть в PUBG MOBILE, сделать фото и получить классные призы!

Специальные гости – участники Konina Power, THE YOLO HOUSE и HOMM9K.

А после завершения безбашенных заездов на площади перед Дворцом Республики зрители смогут увидеть шоу-матч с участием команды Konina Power.

Готовы к самой безбашенной гонке этой осени?

Встречаемся на Red Bull Soapbox Race 11 сентября по адресу: проспект Достык, угол улицы Сатпаева. Начало в 12:00.