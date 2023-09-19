Red Bull SoundClash: интервью с "ИРИНА КАЙРАТОВНА"

Слышали ли вы раньше про Red Bull SoundClash? Смотрели ли вы баттлы, которые были в других странах? Почему согласились принять участие?
Да, я слышал про этот проект. Я видел, как баттлились Сергей Шнуров и Noize MC. Мне понравилось! Это было очень прикольно. Мы согласились поучаствовать потому, что чисто творчески редко представляется такой шанс, когда две абсолютно разные, но отличные группы, могут посостязаться. Как бывший КВНщик скажу, что бывших КВНщиков не бывает. В том плане, что ты всегда привык быть в игре, а тут предстоит прекрасная игра. Это будет зрелищное противостояние!
Честно сказать, до того, как нам предложили, я ничего не знал о Red Bull SoundClash. А потом, когда мне рассказали, я посмотрел в интернете баттлы других артистов.
А если бы вашим соперником были не Ninety One, а кто-нибудь другой - согласились бы?
Думаю, что нет. Просто сложно представить, кто мог бы быть вместо них. Мне кажется, для нас это идеальный соперник.
Я считаю, что мы и Ninety One – два лучших бойзбэнда последних лет. Я даже не могу представить, кого можно противопоставить Ninety One. У нас бойзбэндов не так много. А таких ярких, как они – практически нет.
У каждого из вас на баттле будет секретный гость. Можете приоткрыть немного деталей? Будут ли ваши поклонники удивлены?
Мы никому не делали конкретного предложения. Мы лишь рассматривали несколько вариантов. И это ни для кого не секрет, могу даже сказать, кого мы рассматривали. Это Галымжан Молданазар, Кайрат Нуртас и AZ. Мы были бы рады видеть любого из этих артистов, но мы пока еще думаем. Будем держать интригу до последнего. Знаете, это как в футболе, ходят трансферные слухи, но окончательно все всё узнают, когда трансферное окно будет закрываться.
Скорее всего, это будет человек, который как-то пересекался с нашим творчеством.
Что вы скажете своим поклонникам, которые успели уже поругаться между собой из-за баттла?
Если проводить опять же аналогию с футболом, пусть будут преданными нам до конца, а не будут глорами. Like father, like son. Если наши поклонники нас любят, значит есть за что любить. Несмотря на все скандалы и все, что про нас говорят, мы остаемся теми же простыми пацанами, которые начинали с обычной квартиры на Момышулы. Мы парни из народа. Мы любим наших поклонников и благодарны за их поддержку.
Нашим поклонникам хочу сказать, чтобы они верили в нас. Кто бы ни был нашим соперником, с их верой у нас все получится.
Вас не смущает, что у Ninety One репутация лучше, чем у вас? Им сочувствовать хочется больше, чем вам. Они как "сын маминой подруги".
Как известно, активный ребенок, который попадает в разные ситуация, хорошо развивается. В любой семье должен быть такой бунтарь. Так в семье гораздо интереснее живется.
Нисколько не смущает, 91 талантливые харизматичные яркие ребята, у них такая сильная сплоченная фанбаза, что сочувствовать скорее нужно нам, но не нужно.
Что вас больше задело в последнем скандале, связанным с вами?
Мы извлекли урок из этой ситуации. Сейчас все что угодно можно смонтировать и выставить в невыгодном свете. В эпоху fake news сложно вносить какие-то коррективы. Это всемирная проблема. Тогда все могло сложиться немного по-другому. Но случилось так, как случилось. Была ошибка, которую мы совершили, и мы ее признали. Но я был честен в своих извинениях. Потому что понимаю, что у людей был повод злиться. Я понимаю всех, кто высказывал негативно. И я не обесцениваю злость и обиду народа. Я ценю эти чувства.
Приходилось многим людям объяснять, что видео в сети были смонтированы и там не везде мы. У меня даже в такси спрашивали: "Ааа, это же ты был там на видео?". Но это уже история. Мы показали урок подрастающими поколению. И все же, несмотря ни на что, мы остаемся вместе, поддерживаем друг друга. Что бы мы не натворили, мы отвечаем за все вместе. Мы собираемся дальше творить. Наша история – это история большой дружбы, а не коммерции.
Меня удивило, что появились блогеры, которые высказывали свое оценочное суждение, не разобравшись в ситуации. Все словно ждали, когда мы оступимся, ошибемся, чтобы наброситься на нас. Но раз так, значит, наверно заслужили. Никаких обид, а только спасибо, на ошибках учатся, мы растем.
Есть такое мнение, что Ninety One – это мировой уровень, а вы группа только для Казахстана. Ну, максимум для СНГ.
Я согласен с тем, что Ninety One – мировой уровень. Пацаны красавчики и делают качество во всем. Я не буду отрицать это. Что касается нас, у нас свой путь.
Я не считаю, что нужно кого-то разделять на уровни. Мы делаем одно дело – прославляем Казахстан. Мы стараемся прославлять свою страну. Стараемся показывать нашу страну в лучшем свете. Если кто-то считает, что мы не мировой уровень, то просто взгляните на нашу афишу концертов, какая там география. Статистика не врет. Ninety One – мировой уровень, а мы просто уровень.
Вы довольны интервью, которое дали Юрию Дудю? После выхода этого выпуска в ваш адрес было много критики…
Мне все понравилось. Мы познакомились с Юрой Дудем. Благодаря ему увидели Чарынский каньон. До него самим все некогда было туда съездить. Мы же все время в работе, в разъездах, на концертах. Это было не просто интервью, у нас была отличная туристическая поездка по Алматинской области. Угостили Юру и его команду вкусным бешбармаком. Вся страна спорила, какой же правильный бешбармак, а мы кушали его и наслаждались.
Нужно сделать Red Bull SoundClash по приготовлению бешбармака.
Возможно, создалось впечатление, что весь фокус был сделан на Куку. Но тут абсолютно не важно, хорошее вышло интервью или плохое. Важно то, что оно состоялось. Юра Дудь – большой блогер, миллионник. И он сделал о нас выпуск. Это означает, что мы узнаваемы, нами интересуются.
Да, писали, что на вашем фоне Куаныш Бейсеков выглядел более серьезным и вдумчивым…
Дело в том, что Юра не задавал нам таких вопросов, как Куанышу. Но в любом случае, мы единое целое. Я не стал бы отделять Куаныша от нас. Мы все отвечаем за нашу команду. Как единый организм - мы выглядели хорошо. У меня не было никакого разочарования после того, как я увидел выпуск. И финальный монтаж был хороший.
Ваша любимая песня у Ninety one?
У меня это - "Қайтадан". Эта песня совпала с моими отношениями с женой. Когда вышел этот трек, я с ней начал только встречаться. Я даже как-то на букете цветов, который дарил ей, написал: "Саған қалай айта аламын. Айтпай қалай жай табамын". Она очень романтичная.
Все. Когда не знаешь, что отвечать, говори "все". Так и оставьте. Ну, если честно, из последнего альбома мне понравилась "Жүр мәпелеп".
У меня это "Уайым". Когда их в группе еще было пятеро.
А не любимая?
Я не все песни Ninety One знаю, чтобы выделить то, что не понравилось. Я знаю все их хитовые треки, и они мне все нравятся.
У меня они не вызывают никакого негатива.
Наверное, их первый трек – "Айыптама". Я его не понял. Он как-то дико звучал в то время.
Что вы готовы сделать за 5000 тенге?
Я могу отжаться. Хотя сейчас 5000 тенге вообще не деньги. Вот за 5000 долларов можно спеть кавер "Қайтадан", например.
Я бы 5000 долларов потратил на семью. А в тенге – много чего можно сделать. Но не все это можно рассказывать.
Я могу передать привет. Если говорить про 5000 долларов, я бы потратил на путешествия. Меня не особо интересуют вещи, тряпки, что-то материальное. Я потратил бы на впечатления.
Как вы боретесь с клеветой в ваш адрес?
Никак. Иногда это даже полезно. Говорите о нас, говорите. Мы никогда никакие новости не опровергаем. За исключением последнего случая, который произошел весной прошлого года. Люди могут думать все, что хотят. Когда ты придаешь значение какой-либо информации, она тут же становится как будто важной. А зачем придавать важность клевете? Как говорил один человек: "не важно, что вы о нас говорите, главное название группы правильно произносите".
Я смотрю на свое окружение. У меня семья в достатке. Я многое могу себе позволить. Для друзей тоже могу многое сделать. Могу сейчас купить билет на матч Казахстан – Финляндия и поболеть за свою сборную. Что такое клевета в сравнении со всем этим? Надо смотреть на действия, а не на слова, фейковую информацию. Я не обращаю внимания на это все.
Совершали ли вы поступки, за которые вам стыдно?
Я бы не хотел об этом рассказывать.
А то, что я у мамы воровал деньги, чтобы купить фишки – это считается? Честно сказать, что-то я не помню никаких поступков в своей взрослой сознательной жизни, за которые мне стыдно.
Я когда-то был амбассадором кринжа. А как же ваш кастинг на ведущих?
Ооо! Эта история касается нас всех троих. Когда мы были студентами последних курсов, решили как-то начать зарабатывать. И вот мы решили все вместе вести новогодние корпоративы. Поскольку у нас было прошлое в КВН, у нас был подвешенный язык, и с юмором все хорошо. Мы обратились в одно ивент-агентство. Там было два менеджера, которые проводили кастинг. Они набирали молодых талантливых ребят и отправляли их на тои. Мы втроем решили податься туда. На типа кастинге нас заставили вести той перед этими менеджерами. Это было так стыдно! В результате ивент-менеджер сказал, что они выбрали Азамата, а нас с Ильей не взяли. Его выбрали потому, что он среди нас выглядел взрослее. А мы с Ильей расстроенные, грустные пошли есть донер. Эта ситуация была стыд, зашквар, позор – все вместе. Нам тогда нужно было платить за квартиру, нужны были деньги. Мы решили себя попробовать в разных сферах.
А так, мы вообще абсолютно ровные парни.
Что для вас недопустимо в баттлах? Есть ли у вас так называемый "Кодекс джентельмена", какая-то мораль?
Мы из артистов ни с кем никогда не конфликтовали. Да и в целом мы не конфликтные люди. Переход на личности, оскорбления, унизительные выражения – это все не про нас. Баттл – это не всегда задеть и обидеть соперника. В таком жанре лучше показывать свои сильные стороны в рамках творчества.
Нельзя трогать родственников. Но, если бы это была какая-нибудь левая группа, можно было бы еще подумать.
Я точно не смогу поливать грязью соперника. Это вообще был бы не я. Я могу в жизни шутить, что-то там сказать. Но вот всерьез я такого выдать не смогу. Мой характер, воспитание не позволят.
Мы уважаем Ninety One и хотим показать отличное шоу для поклонников. Публика должна получить максимум удовольствия.
Тем более, Ninety One абсолютно мирные ребята. Они поднимают такие темы, как загрязнение природы. Все зависит от соперника. Но, если бы соперник был с более худшей репутацией, то к ним был бы другой подход. Но тоже в рамках творчества. У нас есть принципы. Например, наша команда никогда не рекламирует ставки, табачную продукцию или алкоголь. Мы против этого.
Что для вас означает честность?
Честность… это в первую очередь быть честным перед самим собой. Нам полюбили потому, что мы честны с нашими людьми!
Мы полюбились народу потому, что транслировали кухонные разговоры. Я считаю, что из-за этого трек "5000" так круто выстрелил. Честность – это когда ты можешь открыто говорить то, что думаешь. Мнения ведь бывают разные, среди них есть и непопулярные. И когда ты не боишься, говоришь то, что у тебя на уме, это по-настоящему ценно.
Для меня честность – это всегда говорить правду. Но есть один момент. Я не люблю сообщать плохие новости. Я их избегаю. В такие моменты предпочитаю молчать. Также я верю в энергию. Какую энергию ты сам несешь, такая энергия к тебе и возвращается.
Про новую казахстанскую музыкальную волну было много сказано. А какие вы моменты выделили бы?
Мы сейчас проживаем прекрасный момент в музыке! Помимо всего прочего, мне нравится такая вещь – все друг друга поддерживают. Ходят друг к другу на концерты. Надо это дальше продолжать. Я думаю о том, как бы многим коллаборировать между собой. Надо бы придумать какой-нибудь проект. Во многих чартах сейчас лидирует казахстанская музыка. Молодежь начинает смотреть назад, интересоваться своей идентичностью, вырос спрос на казахский язык.
Да, сейчас очень круто развивается казахский язык. Появилось много интересных людей, говорящих на казахском, которым хочется подражать, брать пример.
Продолжите фразу «В случае проигрыша мы…»?
В случае проигрыша мы Eagles.
А ведь мы можем и подарить им победу. Кто знает.
Ну, с ними будет тягаться сложно. А в случае проигрыша, наверное, пойдем учиться танцевать.
Да! Поэтому мы сейчас придумываем такое шоу, чтобы прям вообще всех удивить. А то тягаться с ними будет ооочень сложно. И мы, наверное, проиграем.
Самый сложный выбор в вашей жизни?
Ложиться рано или не спать до 6 утра. Каждый день, этот выбор для меня самый сложный
Мы закончили универ. Я работал на официальной работе на автобане. Это был первый автобан, который строился в Казахстане. У меня был график сутки через трое. А пацаны тогда не работали. Мы все жили в одной квартире. В какой-то момент мы начали снимать скетчи "Ирины Кайратовны". Первый, второй, третий выпуски… какие-то съемки я пропускал, потому что был на работе, не успевал. И в какой-то момент я подошел к пацанам и сказал: "Мы будем продолжать это делать?". И когда они сказали, что мы будем продолжать, я уволился. Это был сложный выбор. Потому что тогда ты только выпустился из универа, нашел стабильную работу. Надо было уже планировать взрослую жизнь, сепарироваться от родителей. Это был сложный выбор, да, но дался он мне легко.
Самое большое заблуждение о вас?
Многие думают, что меня зовут Марлен. Из-за фамилии Марклен.
Про меня думают, что я закидываю насвай. Под каждым видео со мной на Ютубе, пишут, что я всегда под насваем. Из-за того, что я как-то медленно, расслабленно разговариваю. Хотя я в жизни ни разу не пробовал насвай. Еще многие считают, что мы жесткие рок-н-рольщики, после концертов отжигаем, вовсю тусуемся. А на самом деле после концертов мы просто спим, либо играем в Counter-Strike. А еще говорят, что мы очень богатые. А у нас даже своего собственного жилья еще нет. Мы живем в съемных квартирах.
Про меня думают, что я спокойный и дисциплинированный. У меня синдром отличника, да, но я могу и взорваться. Я не такой, как все думают. Если надо, могу показать характер.
Быть мужчиной сейчас – это как Ninety One (скромность, доброта и стеснительность), или вы – дерзость, скандалы, отвага?
На самом деле, быть такими, как Ninety One – это ведь большое мужество. Когда они только появились, помню, как я сильно офигел. Да не только я, весь Казахстан был в шоке. Ты мужчина тогда, когда не боишься выражать свои мысли, себя. То, что они сделали – это поистине мужской поступок.
Они ведь не такие белые и пушистые, как вы думаете. Это все оболочка. Там внутри такой мощный стержень.
И наша дерзость вовсе не дерзость. Мы умеем быть добрыми и скромными.