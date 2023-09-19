Red Bull SoundClash: интервью с "ИРИНА КАЙРАТОВНА"

Азамат: Мы извлекли урок из этой ситуации. Сейчас все что угодно можно смонтировать и выставить в невыгодном свете. В эпоху fake news сложно вносить какие-то коррективы. Это всемирная проблема. Тогда все могло сложиться немного по-другому. Но случилось так, как случилось. Была ошибка, которую мы совершили, и мы ее признали. Но я был честен в своих извинениях. Потому что понимаю, что у людей был повод злиться. Я понимаю всех, кто высказывал негативно. И я не обесцениваю злость и обиду народа. Я ценю эти чувства.

Алдияр: Приходилось многим людям объяснять, что видео в сети были смонтированы и там не везде мы. У меня даже в такси спрашивали: "Ааа, это же ты был там на видео?". Но это уже история. Мы показали урок подрастающими поколению. И все же, несмотря ни на что, мы остаемся вместе, поддерживаем друг друга. Что бы мы не натворили, мы отвечаем за все вместе. Мы собираемся дальше творить. Наша история – это история большой дружбы, а не коммерции.

Илья: Меня удивило, что появились блогеры, которые высказывали свое оценочное суждение, не разобравшись в ситуации. Все словно ждали, когда мы оступимся, ошибемся, чтобы наброситься на нас. Но раз так, значит, наверно заслужили. Никаких обид, а только спасибо, на ошибках учатся, мы растем.