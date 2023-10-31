Ninety One – победитель Red Bull SoundClash

В Алматы отгремел музыкальный поединок Red Bull SoundClash. Кто музыкальнее, круче, талантливее, а главное, чьи фанаты громче, выясняли две самые популярные группы – "Ирина Кайратовна" и Ninety One.

На один вечер площадка Almaty Arena трансформировалась в музыкальный ринг. В синем углу выступала группа "Ирина Кайратовна" (ИК), в красном – Ninety One (91). За поединком наблюдали поклонники команд, которых собралось почти пять тысяч.

Поддержка и голос зрителей – самое важное © Андрей Кулагин

Red Bull SoundClash – уникальная музыкальная дуэль, которая прошла долгий путь с момента проведения первого мероприятия в Нидерландах в 2006 году и насчитывает уже более 85 баттлов.

Условия простые: два дуэлянта, две сцены, четыре раунда. Выбор победителя за секундантами (зрителями), которые своими криками определяют лучшего в каждом выходе. Чьи поклонники громче, сколько очков (децибел) зарабатывает каждый участник, фиксирует специальный шумомер.

Казахстан впервые провел такую музыкальную битву. Шоу получилось взрывным, интригующим и фееричным. Каждая команда старалась удивить необычными музыкальными "фишками". Как и сказали ранее музыканты, в выигрыше в первую очередь были зрители, потому что они увидели двойной концерт в необычном формате.

Дуэль началась с разминки, на которой группы исполняли свои хиты, заряжая публику. Разогрев зрителей прошел на ура. Народ танцевал, подпевал своим кумирам и наслаждался атмосферой.

В первом раунде – The Cover ("Кавер") – музыканты исполнили кавер-версию легендарной "Джулии" A’Studio, представив композицию в новом звучании. Обе группы удивили и восхитили креативным подходом. Было очень круто услышать две интерпретации песни, которую знают практически все.

Ninety One исполнили кавер под аккомпанемент симфонического оркестра. Поклонники группы увидели своих кумиров в новом амплуа. "Ирина Кайратовна" сделала достойную ответку. Особенно впечатлил Алдияр. Причем впечатлил он не только поклонников, но даже соперников.

Ирина Кайратовна © Виктор Магдеев

– "ИК" удивила нас своим кавером на "Джулию". Алдияр был просто огонь, не знал, что он так круто поет, – отметил после выступления Bala (91).

Второй раунд – The Takeover ("Перехват") – прошел еще интереснее. Здесь главная задача каждой из групп была перехватить начатую соперником песню, допев ее уже в собственном стиле.

"Ирина Кайратовна" начала батл своей композицией "Чина". Соперники легко подхватили песню и закрутили ее дальше на свой манер. Затем "91" запели свой хит Oinamaqo, и вот тут удивили ребята "ИК". Они вышли на сцену в разноцветных париках, пародируя оппонентов.

Ninety One © Виктор Магдеев

– Было неожиданно, что они появились в париках и в то же время в их шуточном стиле, – отметили после музыканты "91". – Очень достойный был перехват.

В третьем этапе команды исполняли по три свои песни, но… в непривычных жанрах. Группа "ИК" спела "Кеттик" в стиле фанк, "Коке" – панк, "Алматы-Коста" – метал. Их соперники представили новый формат композиций: "Men Emes" – в жанре регги, "Айыптама" – баллада и "Ah! Yah! Mah!" – рок.

Поклонники обеих групп сорвали голоса, стараясь перекричать друг друга и принести желаемые очки своим фаворитам.

К слову, зрители на танцполе, словно река, перетекали от одной сцены к другой. На концерте собралась очень разнообразная публика: у обеих сцен тусили влюбленные пары, молодые парни и девушки. Зрители в зале не могли сидеть и после первого раунда повставали со своих мест.

В решающем и самом интригующем раунде – Wild card ("Тайный гость") – артисты удивили фанатов своими дуэтами. "Ирина Кайратовна" пригласила Кайрата Нуртаса, а Ninety One – Ерболата Беделхана, участника группы "Орда" и бывшего продюсера группы.

За победу в этом раунде группы получали не одно, а два очка. Поэтому зрители старались кричать как можно громче.

И вот наступил самый волнующий момент. Было видно, что нервничают и дуэлянты, и секунданты.

– Победителем Red Bull SoundClash становится группа Ninety One! – объявляют ведущие вечера Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

Поклонники группы взорвались аплодисментами и бросились обнимать друг друга. На другой стороне поклонники "ИК" грустили, но старались поддерживать музыкантов криками: "Вы все равно лучшие!"

В завершение батла участники исполнили совместный хит Taboo и поблагодарили всех зрителей за активную поддержку и любовь к их творчеству.

– "ИК" – достойные соперники, и мы сегодня получили незабываемые эмоции, – отметили парни из Ninety One. – Мы, когда их график выступлений в турне увидели, были в шоке. Желаем им здоровья и беречь себя. Рады своей победе, но впереди много работы. О планах на будущее говорить не будем, но надеемся скоро удивить поклонников.

Поклонники "ИК" грустили, но поддерживали криками: "Вы все равно лучшие!" © Виктор Магдеев

Какой из раундов понравился больше всего? Третий. Мы реально вышли из зоны своего музыкального комфорта.

Почему вы решили позвать тайным гостем Ерболата Беделхана? Ерболат-ага – наш музыкальный отец, и его выход с нами был знаком уважения к нему.

Кого бы вы хотели увидеть в следующем баттле Red Bull SoundClash? Много кого. Например, Кайрата Нуртаса и Торегали.