Ninety One – победитель Red Bull SoundClash

В Алматы отгремел музыкальный поединок Red Bull SoundClash. Кто музыкальнее, круче, талантливее, а главное, чьи фанаты громче, выясняли две самые популярные группы – "Ирина Кайратовна" и Ninety One.
На один вечер площадка Almaty Arena трансформировалась в музыкальный ринг. В синем углу выступала группа "Ирина Кайратовна" (ИК), в красном – Ninety One (91). За поединком наблюдали поклонники команд, которых собралось почти пять тысяч.
Red Bull SoundClash – уникальная музыкальная дуэль, которая прошла долгий путь с момента проведения первого мероприятия в Нидерландах в 2006 году и насчитывает уже более 85 баттлов.
Условия простые: два дуэлянта, две сцены, четыре раунда. Выбор победителя за секундантами (зрителями), которые своими криками определяют лучшего в каждом выходе. Чьи поклонники громче, сколько очков (децибел) зарабатывает каждый участник, фиксирует специальный шумомер.
Казахстан впервые провел такую музыкальную битву. Шоу получилось взрывным, интригующим и фееричным. Каждая команда старалась удивить необычными музыкальными "фишками". Как и сказали ранее музыканты, в выигрыше в первую очередь были зрители, потому что они увидели двойной концерт в необычном формате.
Дуэль началась с разминки, на которой группы исполняли свои хиты, заряжая публику. Разогрев зрителей прошел на ура. Народ танцевал, подпевал своим кумирам и наслаждался атмосферой.
В первом раунде – The Cover ("Кавер") – музыканты исполнили кавер-версию легендарной "Джулии" A’Studio, представив композицию в новом звучании. Обе группы удивили и восхитили креативным подходом. Было очень круто услышать две интерпретации песни, которую знают практически все.
Ninety One исполнили кавер под аккомпанемент симфонического оркестра. Поклонники группы увидели своих кумиров в новом амплуа. "Ирина Кайратовна" сделала достойную ответку. Особенно впечатлил Алдияр. Причем впечатлил он не только поклонников, но даже соперников.
– "ИК" удивила нас своим кавером на "Джулию". Алдияр был просто огонь, не знал, что он так круто поет, – отметил после выступления Bala (91).
Второй раунд – The Takeover ("Перехват") – прошел еще интереснее. Здесь главная задача каждой из групп была перехватить начатую соперником песню, допев ее уже в собственном стиле.
"Ирина Кайратовна" начала батл своей композицией "Чина". Соперники легко подхватили песню и закрутили ее дальше на свой манер. Затем "91" запели свой хит Oinamaqo, и вот тут удивили ребята "ИК". Они вышли на сцену в разноцветных париках, пародируя оппонентов.
– Было неожиданно, что они появились в париках и в то же время в их шуточном стиле, – отметили после музыканты "91". – Очень достойный был перехват.
В третьем этапе команды исполняли по три свои песни, но… в непривычных жанрах. Группа "ИК" спела "Кеттик" в стиле фанк, "Коке" – панк, "Алматы-Коста" – метал. Их соперники представили новый формат композиций: "Men Emes" – в жанре регги, "Айыптама" – баллада и "Ah! Yah! Mah!" – рок.
Поклонники обеих групп сорвали голоса, стараясь перекричать друг друга и принести желаемые очки своим фаворитам.
К слову, зрители на танцполе, словно река, перетекали от одной сцены к другой. На концерте собралась очень разнообразная публика: у обеих сцен тусили влюбленные пары, молодые парни и девушки. Зрители в зале не могли сидеть и после первого раунда повставали со своих мест.
В решающем и самом интригующем раунде – Wild card ("Тайный гость") – артисты удивили фанатов своими дуэтами. "Ирина Кайратовна" пригласила Кайрата Нуртаса, а Ninety One – Ерболата Беделхана, участника группы "Орда" и бывшего продюсера группы.
За победу в этом раунде группы получали не одно, а два очка. Поэтому зрители старались кричать как можно громче.
И вот наступил самый волнующий момент. Было видно, что нервничают и дуэлянты, и секунданты.
– Победителем Red Bull SoundClash становится группа Ninety One! – объявляют ведущие вечера Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.
Поклонники группы взорвались аплодисментами и бросились обнимать друг друга. На другой стороне поклонники "ИК" грустили, но старались поддерживать музыкантов криками: "Вы все равно лучшие!"
В завершение батла участники исполнили совместный хит Taboo и поблагодарили всех зрителей за активную поддержку и любовь к их творчеству.
– "ИК" – достойные соперники, и мы сегодня получили незабываемые эмоции, – отметили парни из Ninety One. – Мы, когда их график выступлений в турне увидели, были в шоке. Желаем им здоровья и беречь себя. Рады своей победе, но впереди много работы. О планах на будущее говорить не будем, но надеемся скоро удивить поклонников.
Какой из раундов понравился больше всего?
Третий. Мы реально вышли из зоны своего музыкального комфорта.
Почему вы решили позвать тайным гостем Ерболата Беделхана?
Ерболат-ага – наш музыкальный отец, и его выход с нами был знаком уважения к нему.
Кого бы вы хотели увидеть в следующем баттле Red Bull SoundClash?
Много кого. Например, Кайрата Нуртаса и Торегали.