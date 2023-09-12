Red Bull SoundClash: интервью с Ninety One

ZaQ: Истина, как плесень, зарождается в спорах. Так говорил один очень умный человек. Пусть спорят. Таким образом, дойдут до истины, подружатся. Шучу, конечно.

ACE: Вообще, наши поклонники довольно справедливые и самостоятельные. У них есть свои старшие отвечающие за комьюнити. Они через многое прошли и знают, как себя нужно вести.

ZaQ: Они действительно у нас справедливые и культурные. Когда они видят несправедливость или клевету, дружно собираются и защищают нас.

ACE: Знаете, они нас так здорово защищают в соцсетях от различного рода хейта. Еще в далеком 2017-м году, когда на нас была мощная информационная атака с фэйковых страниц, админы фан-страниц собрались вместе и отстояли эту атаку - заблокировали ботов и фейковые страницы. И после этого нас в принципе побаиваются хейтить.

ZaQ: Хочется сказать поклонникам обеих групп: не опускайте других, не переходите на оскорбления, будьте выше всего этого. Если вдруг возникнет соблазн кого-то опустить, оскорбить, всегда помните, что лучше этого не делать. Нужно быть выше своих негативных эмоций, они не должны вами повелевать. Это очень важно.