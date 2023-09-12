Red Bull SoundClash: интервью с Ninety One

Слышали ли вы раньше про Red Bull SoundClash? Смотрели ли вы баттлы, которые были в других странах? Почему согласились принять участие?
На самом деле, о Red Bull SoundClash мы впервые услышали, когда нам предложили поучаствовать в этом баттле. После изучения формата, мы посмотрели баттл российских артистов - Шнура и Нойза. Они оба пишут отличные тексты, поэтому очень интересно было посмотреть их противостояние. В целом по всему миру разные топовые артисты участвовали в баттле. И мы рады, что теперь и в Казахстане такое запустили. И мы будем первыми артистами, кто примет участие. Сейчас в музыке появился этот соревновательный дух, как в спорте. И мы рады быть причастными к этому. Нам это интересно. Мы очень хорошо знаем ребят из "Ирины Кайратовны". Для нас это больше будет товарищеский матч. Тем более, у нас с ними есть совместный трек. Подобные шоу работают, как формат рэп-баттлов – когда они выходят на публику и дисят друг друга на чем свет стоит. И в эти моменты происходит обмен фан-базами. Фанаты, которые слушали первого, в итоге начинают слушать и второго. Думаю, у нас произойдет то же самое. Мы хотим показать, что музыка не знает границ. Мы живем под одним небом и поем плюс-минуc об одном. У нашей музыки разные оттенки, но волнуют нас похожие темы. Мы не хотим враждовать, а хотим показать, что разные жанры могут сосуществовать вместе.
У каждого из вас на баттле будет секретный гость. Можете приоткрыть немного деталей? Будут ли ваши поклонники удивлены?
Был бы Майкл Джексон жив, мы бы его позвали секретным гостем.
Или Шакиру можно позвать.
Но, если честно, мы пока не думали об этом.
"Ирина Кайратовна" сказали нам, что у них уже есть гость, и они забили этого человека. А вот мы пока в раздумьях. Не можем ничего вам сказать.
Что вы скажете своим поклонникам, которые успели уже поругаться между собой из-за баттла?
Истина, как плесень, зарождается в спорах. Так говорил один очень умный человек. Пусть спорят. Таким образом, дойдут до истины, подружатся. Шучу, конечно.
Вообще, наши поклонники довольно справедливые и самостоятельные. У них есть свои старшие отвечающие за комьюнити. Они через многое прошли и знают, как себя нужно вести.
Они действительно у нас справедливые и культурные. Когда они видят несправедливость или клевету, дружно собираются и защищают нас.
Знаете, они нас так здорово защищают в соцсетях от различного рода хейта. Еще в далеком 2017-м году, когда на нас была мощная информационная атака с фэйковых страниц, админы фан-страниц собрались вместе и отстояли эту атаку - заблокировали ботов и фейковые страницы. И после этого нас в принципе побаиваются хейтить.
Хочется сказать поклонникам обеих групп: не опускайте других, не переходите на оскорбления, будьте выше всего этого. Если вдруг возникнет соблазн кого-то опустить, оскорбить, всегда помните, что лучше этого не делать. Нужно быть выше своих негативных эмоций, они не должны вами повелевать. Это очень важно.
Вы упомянули про клевету. Что ваши поклонники борются с клеветой и несправедливостью против своих кумиров. А как вы сами боретесь с клеветой в ваш адрес?
Раньше, когда информация не была такой быстрой и доходила до людей медленнее, мы реагировали на клевету в своих песнях. Мы никогда не выходили за рамки творчества. Если клевета касается конкретно нашего творчества, то мы ответим творчеством. Мы стараемся не выходить за пределы. То, что лично нас касается, мы не обращаем внимания. Потому что зачастую кто-то может ненавидеть наши альтер-эго, наш сценический образ. На личный счет мы это не воспринимаем.
Мы в целом не близки к каким-то интригам. Мы скромные, спокойные ребята. Поначалу это было про наши образы и всякое такое. А сейчас этого всего с нами не происходит. Про нас сложно придумать какую-то клевету, так как рынок изобилует другими более интересными интригами, которыми полон TikTok, например.
Если говорить про образы. Вас не смущает, что "Ирина Кайратовна" в глазах многих дерзкие и отважные, а вы белые и пушистые по сравнению с ними?
Знаете, в аниме тоже все милые и прекрасные, но убивают жестоко. На самом деле, если капнуть глубже, то можно увидеть, что за всю нашу певческую карьеру мы успели показать себя с разных сторон. И дерзкими мы были, и белыми, и пушистыми, и отважными, и сексуальными, и завидными холостяками. Мы прошли разные стадии. Мы разносторонние, никогда не стоим на месте. И музыка у нас разная, у нее разный посыл. Мы не поем только про любовь и отношения. А что плохого в том, чтобы быть котиками? Они милые, пушистые, но хищные. Когда надо они такие когти могут показать, что страшно станет всем вокруг.
Есть такое мнение, что "Ирина Кайратовна" в своем творчестве остро высказывается на актуальные социальные темы. А вы – нет.
Такое мнение могут высказать только те люди, кто никогда вдумчиво не слушал наши песни. Или такое можно сказать, если послушать только те песни, которые становились хитами. На самом деле, с 2017-го года мы как раз-таки читаем и поем о разных остросоциальных вещах. Но мы это не выпячиваем и не зацикливаемся на этом. Мы об этом сказали, и те, кто хотели это услышать – услышали. Все равно все это останется в истории. И любой человек может вернуться туда и послушать, услышать. Мы не считаем нужным об этом кричать. Наверное, то, что мы снимаем в наших клипах и что делаем в нашей музыке иногда разнятся между собой. Как и у «Ирины Кайратовны», в принципе. Мы может петь о чем-то одном, а в клипе будет показана другая эстетика. Мы любим выражать мысли через метафоры, через двусмысленные вещи. Говорить прямо в лоб – не наш стиль. У нас другой подход.
Сейчас мир настолько изменчив, что ты не можешь придерживаться только одной позиции. В конце концов, твои убеждения могут оказаться ошибочными. Поэтому мы затрагиваем социальные темы, которые вечны. Такие как физическое здоровье, ментальное здоровье, развитие. Нам не нравятся какие-то радикальные вещи, склоняющие только в одну сторону.
Главное, оставаться человеком. Это всегда будет актуально.
Не нужно выбирать из того, что вам показывают. Вы всегда можете выбрать сами. Поразмышлять и сделать свой выбор.
Вы изначально продюсерский проект. "Ирину Кайратовну" считают, что они более уникальные и самобытные, а вы - похожи на многочисленные Q-pop бойзбэнды мира. Как вы на это смотрите?
Если взять любой жанр музыки и начать искать ее истоки, то можно увидеть, что там нет ничего нашего. Мы обычно берем какую-то систему и адаптируем ее под себя. В данном случае, Q-pop очень хорошо сработал в нашей стране. У нас этот жанр не был занят ни одним музыкантом. Мы просто взяли современную музыку и начали делать ее на казахском языке. Начали красиво одеваться, красить волосы… На самом деле, много кто красит волосы и красиво одевается. И представители хип-хопа, и панк-рокеры, и даже спортсмены. Многие берут стандартную рабочую схему и перекладывают на казахский язык. Сейчас сложно говорить о каком-то уникальном звуке и стиле, самобытности. Весь мир идет по одному стандарту. Мы все одеваемся в те же бренды, мы заимствуем друг у друга те же привычки… все в этом мире взаимосвязано друг с другом. Люди, которые хотят как-то отделиться от общемировой системы, ставят себя выше, просто не нашли себя, думаю. Мы все в одном потоке. Если вспомнить группы начала 2000-х, такие как "Ринго", "Орда", они были новаторами, они тоже в то время выглядели не как все.
Тот же дуэт "Нұрлан мен Мұрат", группа JCS... все эти ребята делали очень крутую музыку. Даже слишком крутую для того времени.
Вы как одни из первых, кто был свидетелем новой волны казахстанской музыки, поделитесь мыслями на эту тему? Как вам казахстанский ренесанс?
Сейчас лучшие времена казахстанской музыки. Раньше не было такой бурной концертной деятельности. Мы в 2015-м году задавались целью, чтобы наша сцена была профессиональной, и наши артисты могли собирать площадки. Сейчас вышел этот уровень живого звука, вокала, разнообразие стилей. Сейчас мы четко видим, что можно зарабатывать без тоев.
Сейчас все встало на свои места. Появилась отличная площадка для шоу-бизнеса, где можно расти профессионально.
У нас как-то была забавная ситуация. На одном из концертов был приглашенный хедлайнер, а нас позвали выступить первыми, разогреть публику. Но после нашего выступления, многие люди в зале просто встали и ушли, не дожидаясь хедлайнера. Нам даже стало как-то неудобно, что в зале осталось мало людей. И со временем это превратилось в обыденность, и организаторы начали понимать, что по сути хедлайнер не нужен. Сейчас хедлайнеры – это сами наши казахские артисты.
Ваша любимая песня у "Ирины Кайратовны"?
Мне нравится "Балуюсь". Но, если честно, мне больше нравятся их клипы. Они в этом очень сильны. Каждый их клип ждешь. Никогда не знаешь, что будет дальше.
Мне нравится "Не әңгіме". Они все изначально сценаристы. Может быть поэтому у них получается делать такие клипы. У них хорошее креативное мышление.
А мне все нравится. У них все песни хороши.
А какую песню можно назвать не любимой? Неудачной?
Ну то, что не вошло в мой топ, значит, я просто к этим трекам равнодушен.
Не любимый трек подразумевает, что тебе что-то не нравится в нем. Их музыка у меня не вызывает таких чувств.
Насколько вы честны в своих песнях? Какая песня самая честная у вас?
Для меня самый честный трек это – "Уайым". Для меня это вечная песня. Она способна вытащить тебя из грусти, плохого настроения. Это музыка, с которой можно помолчать. Мне нравится, когда наши поклонники всей толпой ее поют. Я люблю в этот момент смотреть людям в глаза и видеть их эмоции, которые они проживают вместе с этим треком. Самое интересное, что я в этой песне вообще не пою. Люблю слушать, как ребята ее исполняют.
Для меня такой честный трек это – "Мұз". Мне кажется, он на все времена. Он о том, что, если все плохо, просто подожди, и все наладится. Просто подожди, пока солнце выйдет. Хорошее и плохое всегда идут вместе. А еще "Қайтадан" для меня тоже честный трек.
Я вот сейчас вспоминал все наши треки и не смог выделить какой-то один. Для меня они все честные. Я проживал каждый наш трек. Они дарили мне определенное состояние. Мы все четверо проживали каждую нашу мелодию. Поэтому они все для меня честны. Просто сейчас честность оценивается, когда ты только высказываешься на актуальные темы. А если ты промолчал, не высказался, значит ты не честный. Но я с этим не согласен. Правды много в душевном состоянии. А сейчас люди хотят, чтобы за них все сделали, все ответили.
Мы сейчас заговорили о честности, переживаниях, боли… А вы часто проживаете одну боль на четверых?
Часто. Мы же долгое время жили вместе. И часто делились тем, что у нас внутри. Когда был момент огромного хейта в нашу сторону, когда казалось, что нас ненавидит весь мир, мы понимали боль друг друга. Мы делились этим, поддерживали друг друга. Мы всегда знали, что есть друга у друга, мы рядом друг с другом, и на все остальное нам было все равно. Так мы развивали друг друга. Если бы в те моменты мы жили в разных домах, думали о разных вещах, то, скорее всего, мы бы не выдержали и сломались бы. Такой шквал хейта пережить по отдельности сложно. Вы помните, какой булинг был тогда в наш адрес. Эта ситуация заставила нас быстро повзрослеть.
Что для вас недопустимо в баттлах? Есть ли у вас так называемый "кодекс джентельмена", "кодекс морали"?
Мне не нравится, когда переходят на личности и копаются в "грязном белье". Все люди разные. У всех есть свои "скелеты" в шкафу, все когда-то совершали ошибки. И делать из этого какую-то сенсацию и преподносить в негативном ключе для меня неприемлемо. По мне, любые баттлы не должны выходить за рамки творчества.
Самое важное, что хотелось бы отметить - не нужно брать пример с соседних стран. Не ориентируйтесь на то, как они себя ведут на подобных состязаниях. Нельзя забывать про уважение, воспитание, этику… эти вещи помогают не переходить эту черту и не выглядеть нелепо. Помните, раньше за оскорбления вызывали на дуэль? То есть, тогда все следили за языком. Но сейчас никто и не помнит этого.
Все должно быть в рамках игры. Мы должны показать красивое шоу для зрителей.
Продолжите фразу "В случае проигрыша мы…"?
Надеюсь, этого не случится. А то мы ведь впадем в депрессию. Это все шутки, конечно. На самом деле, мы уже давно переросли тот момент, когда кажется, что что-то может быть решающим. В жизни нет таких моментов. Наша задача получить кайф от баттла и подарить этот кайф зрителям. А если и наш оппонент кайфанет от нашего выступления, то это будет вдвойне прекрасно. Это шоу останется в истории. Так давайте сделаем его незабываемым. Пусть о нашем баттле заговорят где-нибудь в Великобритании, США и других странах мира. Возможно, с помощью Red Bull SoundClash о Казахстане узнает еще больше людей, о наших артистах узнают больше зрителей. Нам нужно на таких вещах акцентироваться. А не на обидах.
Если бы это было состязание двух планет, по итогам которого только одна бы выжила, то это уже был бы совсем другой вопрос. Тогда бы все средства были хороши (смеется).
Какое самое большое заблуждение о вас?
Многие думают, что я ангелочек. Но это не так. У меня характер еще тот. Еще думают, что я главный танцор. Это тоже не правда.
Про меня часто пишут, что я много знаю, мегамозг, гений. А я лишь знаю только то, чем я занимаюсь. В рэпе я разбираюсь, в текстах я разбираюсь… но есть много вещей, которые я не знаю. Например, я до сих пор вообще не ориентируюсь в городе. Я живу здесь почти уже 10 лет, но я не знаю ни одной улицы. Я лишь знаю ту улицу, тот маленький квадратик, где я сам живу. О, есть еще одно заблуждение! Люди часто думают, что я агрессивный. Но я могу быть агрессивным в рамках творчества.
А еще про него всегда думают, что он старше всех в группе. Но старшие это я и Alem. А еще все думают, что мы всегда в образе. Что мы всегда играем роль.
Я недавно сходил на один подкаст и там люди увидели меня с другой стороны. Было много комментариев о том, что люди не знали, какой я на самом деле. Вот по поводу заблуждений я не знаю. Я еще в познании себя. Я не выбирал пока никаких сторон. У меня нет пока никаких выводов о жизни. Единственное, мне не свойственно заявлять о чем-то громко. Присутствует заблуждение многих людей, что я до сих пор слушаю Сэма Смита. Я не слушаю его уже с 2016-го года.
Еще одно мнение: Ninety One слушают только школьницы. Как вы реагируете на такие высказывания?
Нас слушают те, кто может нас услышать. У кого есть способность что-то развидеть, осмыслить. Или люди, хорошо понимающие казахский язык.
Если посмотреть статистику, там как раз таки можно увидеть совсем другое. Она у нас кардинально поменялась еще с 2017-го года. Наши слушатели, которые были с нами с самого начала, сами повзрослели. У нас был один трогательный кейс, когда бабущка 80-лет, послушала нашу песню «Мұз», решила воплотить свою мечту, и поступила на медика. Это то, чем мы дорожим.
Быть мужчиной сейчас – это как "Ирина Кайратовна" (дерзость, скандалы, отвага), или вы – скромность, доброта и стеснительность?
В современном мире важно быть максимально осознанным. Нужно уметь слушать и слышать себя. Отдавать отчет своим действиям. Понимать, где тобой манипулируют, или наоборот – где ты начинаешь манипулировать. Понимать, где ты обретаешь свою свободу, а где ты ее теряешь. Бывают моменты, где нужно показывать агрессию. Но нельзя быть одинаковым всегда. Ты не можешь никогда не менять свое мышление.
Все имеют права на ошибки. Нельзя людей постоянно винить себя за них.