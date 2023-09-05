В свободном полете креативности

Остались считаные дни до финальной битвы Red Bull Street Khan. Лучшие скейтбордисты и BMX-райдеры будут катать трюки, восхищать зрителей и удивлять судей. Два победителя отправятся в Стамбул на Red Bull Bike Your Side.
Red Bull Street Khan – это онлайн-соревнование для скейтбордистов и BMX-байкеров в исполнении трюков на уличных площадках. В течение месяца каждый желающий 16+ мог снять на видео свои трюки, опубликовать у себя на странице Instagram и подать заявку на участие в отборочных турах соревнования. Жюри первого этапа: Виктор Магдеев отбирал скейтбордистов, Тимур Гуру – беймиксеров. Думаю, этих парней не нужно представлять, они настоящие мастера своего дела. Виктор и Тимур отсмотрели каждую заявку и определили полуфиналистов.
– Радует, что были заявки не только из Алматы, Астаны, Шымкента, где скейтбординг развивается, но и из небольших городов, – рассказывает Виктор Магдеев. – Я оценивал уровень катания, сложность трюков и креативность. Скейтбординг сегодня развивается стремительно. Растет и уровень у ребят. Когда я начинал кататься, то не было никаких скейт-парков и приходилось кататься, используя уличные конструкции. Сегодня парки пусть не лучшего качества, но есть, и это дает возможность атлетам оттачивать и усложнять трюки. Скейтбординг – это больше чем спорт. Для тех, кто катается на доске, – это философия жизни. Эта дисциплина – площадка для творчества, потому что скейтбордисты влияют на моду и музыку. Когда он вошел в олимпийскую программу, желающих кататься заметно прибавилось. У нас появилась сборная страны по скейтбордингу. Ребята уже выезжали на мировые этапы. О громких результатах говорить рано, но тот факт, что спортсменам дают возможность ездить и набираться опыта, – это большой рост и стимул. Возможно, с появлением хороших парков у нас появятся достойные атлеты.
Изменились ли трюки с момента, когда вы начинали кататься, и сейчас?
Виктор Магдеев:База одна и та же, но скейтбординг сейчас развивается в креативном плане. Раньше мы вбрасывались дальше, выше, сильнее, а сейчас – креативнее. Берутся необычные споты и делаются интересные трюки. Главный критерий – насколько атлет необычно увидел город и препятствия в нем.
На втором этапе условия участия усложнились. Райдерам нужно было повторить трюки из списка турецких атлетов Red Bull Бора Алтынташ и Берке Дикишчиоглу. Именно они будут судить финальную битву и выберут двоих счастливчиков, которые поедут в Стамбул.
– Бора и Берке прислали трюки, которые по силам практически всем участникам, прошедшим во второй тур. Их можно комбинировать между собой, удваивать и выполнять на сложных спотах. Именно это будет ключевым моментом в выборе финалистов, – считает Тимур Гуру. – Онлайн-формат отборочных этапов позволяет участникам снимать и выполнять трюки в более комфортной обстановке, их ограничивает лишь время, которое отведено на съемку. Поэтому здесь можно раскрыться максимально, так как если какой-то трюк не получился или получился не очень качественно, то всегда можно переделать. Также можно попробовать выполнить и снять какой-нибудь очень сложный трюк, потому что можно использовать столько попыток, на сколько хватит сил. Поэтому данный формат позволяет достаточно хорошо раскрыть райдеров. Но у него есть и свои минусы. И главный из них, на мой взгляд, это потеря живого общения и коммуникации между участниками. Каждый живет и снимает в "своем мире", и эти миры не всегда пересекаются.
Как развивается BMX-дисциплина у нас?
Тимур Гуру:В целом неплохо. Но в Казахстане она все еще вне поля зрения больших спортивных федераций. И поэтому мы предоставлены сами себе. И все развитие лежит на плечах катающихся и заинтересованных в этом. Большой вклад в развитие делают спортивные магазины и бренды энергетических напитков, проводя большое количество соревнований и активностей, тем самым мотивируя людей на катание и развитие. Но если вдруг они разом "выйдут из игры", то, скорее всего, нас будет ждать стагнация. Уровень атлетов растет, но я бы не назвал его космическим. Полноценно тренироваться негде. Хотя парков для катания в Алматы много, но, к сожалению, все они низкого качества. Правильных и подходящих для профессионального катания среди них нет. При этом желание кататься у молодых ребят есть.
Финал Red Bull Street Khan состоится 9 сентября в Алматы на площади Астана. 16 сильнейших скейтбордистов и беймиксеров отожгут от души.
Финалистов ждет уличный спот с интересными конструкциями, который будет проходить в формате джем-сейшен. Участники в каждой дисциплине будут разделены на две группы по четыре человека. У каждой группы будет два заезда по 20 минут.
Специально для любителей экстрима атлеты Red Bull Бора Алтынташ и Берке Дикишчиоглу проведут 8 сентября воркшоп и дадут мастер-класс для всех желающих.
Приходите поддержать ребят и узнайте первыми, кто станет лучшим скейтбордистом и BMX-райдером.