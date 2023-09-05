В свободном полете креативности

Red Bull Street Khan – это онлайн-соревнование для скейтбордистов и BMX-байкеров в исполнении трюков на уличных площадках. В течение месяца каждый желающий 16+ мог снять на видео свои трюки, опубликовать у себя на странице Instagram и подать заявку на участие в отборочных турах соревнования. Жюри первого этапа: Виктор Магдеев отбирал скейтбордистов, Тимур Гуру – беймиксеров. Думаю, этих парней не нужно представлять, они настоящие мастера своего дела. Виктор и Тимур отсмотрели каждую заявку и определили полуфиналистов.

Red Bull Street Khan – это онлайн-соревнование для скейтбордистов и BMX-байкеров в исполнении трюков на уличных площадках. В течение месяца каждый желающий 16+ мог снять на видео свои трюки, опубликовать у себя на странице Instagram и подать заявку на участие в отборочных турах соревнования. Жюри первого этапа: Виктор Магдеев отбирал скейтбордистов, Тимур Гуру – беймиксеров. Думаю, этих парней не нужно представлять, они настоящие мастера своего дела. Виктор и Тимур отсмотрели каждую заявку и определили полуфиналистов.

Red Bull Street Khan – это онлайн-соревнование для скейтбордистов и BMX-байкеров в исполнении трюков на уличных площадках. В течение месяца каждый желающий 16+ мог снять на видео свои трюки, опубликовать у себя на странице Instagram и подать заявку на участие в отборочных турах соревнования. Жюри первого этапа: Виктор Магдеев отбирал скейтбордистов, Тимур Гуру – беймиксеров. Думаю, этих парней не нужно представлять, они настоящие мастера своего дела. Виктор и Тимур отсмотрели каждую заявку и определили полуфиналистов.

– Радует, что были заявки не только из Алматы, Астаны, Шымкента, где скейтбординг развивается, но и из небольших городов, – рассказывает Виктор Магдеев. – Я оценивал уровень катания, сложность трюков и креативность. Скейтбординг сегодня развивается стремительно. Растет и уровень у ребят. Когда я начинал кататься, то не было никаких скейт-парков и приходилось кататься, используя уличные конструкции. Сегодня парки пусть не лучшего качества, но есть, и это дает возможность атлетам оттачивать и усложнять трюки. Скейтбординг – это больше чем спорт. Для тех, кто катается на доске, – это философия жизни. Эта дисциплина – площадка для творчества, потому что скейтбордисты влияют на моду и музыку. Когда он вошел в олимпийскую программу, желающих кататься заметно прибавилось. У нас появилась сборная страны по скейтбордингу. Ребята уже выезжали на мировые этапы. О громких результатах говорить рано, но тот факт, что спортсменам дают возможность ездить и набираться опыта, – это большой рост и стимул. Возможно, с появлением хороших парков у нас появятся достойные атлеты.

– Радует, что были заявки не только из Алматы, Астаны, Шымкента, где скейтбординг развивается, но и из небольших городов, – рассказывает Виктор Магдеев. – Я оценивал уровень катания, сложность трюков и креативность. Скейтбординг сегодня развивается стремительно. Растет и уровень у ребят. Когда я начинал кататься, то не было никаких скейт-парков и приходилось кататься, используя уличные конструкции. Сегодня парки пусть не лучшего качества, но есть, и это дает возможность атлетам оттачивать и усложнять трюки. Скейтбординг – это больше чем спорт. Для тех, кто катается на доске, – это философия жизни. Эта дисциплина – площадка для творчества, потому что скейтбордисты влияют на моду и музыку. Когда он вошел в олимпийскую программу, желающих кататься заметно прибавилось. У нас появилась сборная страны по скейтбордингу. Ребята уже выезжали на мировые этапы. О громких результатах говорить рано, но тот факт, что спортсменам дают возможность ездить и набираться опыта, – это большой рост и стимул. Возможно, с появлением хороших парков у нас появятся достойные атлеты.

– Радует, что были заявки не только из Алматы, Астаны, Шымкента, где скейтбординг развивается, но и из небольших городов, – рассказывает Виктор Магдеев. – Я оценивал уровень катания, сложность трюков и креативность. Скейтбординг сегодня развивается стремительно. Растет и уровень у ребят. Когда я начинал кататься, то не было никаких скейт-парков и приходилось кататься, используя уличные конструкции. Сегодня парки пусть не лучшего качества, но есть, и это дает возможность атлетам оттачивать и усложнять трюки. Скейтбординг – это больше чем спорт. Для тех, кто катается на доске, – это философия жизни. Эта дисциплина – площадка для творчества, потому что скейтбордисты влияют на моду и музыку. Когда он вошел в олимпийскую программу, желающих кататься заметно прибавилось. У нас появилась сборная страны по скейтбордингу. Ребята уже выезжали на мировые этапы. О громких результатах говорить рано, но тот факт, что спортсменам дают возможность ездить и набираться опыта, – это большой рост и стимул. Возможно, с появлением хороших парков у нас появятся достойные атлеты.