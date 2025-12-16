Знакомьтесь с мировым чемпионом Red Bull Tetris, вошедшим в историю в Дубае

В ночь мировых премьер Фехми Аталар из Турции стал автором главного достижения, завоевав первый в истории глобальный титул Red Bull Tetris ® — его гранд-финал против перуанца Лео Солорсано был разыгран в небе с помощью 2 800 дронов у Dubai Frame.

Это стало первой официальной живой играбельной игрой Tetris, разыгранной в небе.

«Я сказал ещё после полуфиналов, что если одержу победу, это станет огромным достижением для моей страны и для меня лично. Поэтому выиграть сегодня — это что-то невероятное, ощущение просто нереальное», — отметил Аталар. На мировой финал он приехал в статусе одного из самых быстрых игроков турнира и занял первое место по итогам посевных раундов.

«Я сказал, что если выиграю, это станет большим достижением для моей страны и для меня лично». Fehmi Atalar

Зрителей у легендарного Dubai Frame ждало мощное шоу: 4 000 дронов в небе, живая музыка, созданная специально для этого вечера, и появление особых гостей. Но настоящий пик эмоций наступил в момент игры. После более чем 7 миллионов сыгранных матчей — от квалификаций и национальных финалов в 60 странах до целого дня матчей мирового финала — всё решилось в интенсивном 10-минутном гранд-финале, где встретились два лучших игрока Red Bull Tetris в мире.

Шоу дополнили живая музыка, специальные гости и 4 000 дронов. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Чтобы задать тон финальному противостоянию, соперники сошлись в трёхминутном предфинальном матче — его победитель получал право определить порядок игры в одиночном формате гранд-финала. Выиграв предфинал, Аталар выбрал выходить вторым в решающем поединке. У каждого из участников было ровно пять минут, чтобы набрать победный счёт, а их тетримино формировались в реальном времени флотом из 2 800 дронов — по 1 400 для каждого игрока.

Этот момент стал историческим — такого «Тетриса» ещё не видел никто. Под музыку, разносившуюся в пустынном воздухе, и в полной тишине затаившей дыхание толпы дроны с ювелирной точностью в реальном времени отображали каждое падение, вращение и приземление тетримино.

Солорсано задал планку — 57 164 очка.

И в момент, когда всё решалось, Аталар уверенно оправдал ожидания. Пока дроны поднимались к вершине 150-метровой конструкции Dubai Frame, счёт рос почти слишком быстро, чтобы за ним успевать. Финальная сирена зафиксировала победу — 168 566 очков.

Аталар управляет дронами в гранд-финале. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

В преддверии главной ночи.

Финалу у Dubai Frame предшествовал насыщенный день напряжённой борьбы: национальные победители собрались в впечатляющей локации Terra Solis, среди Аравийских дюн. В программе — посевные раунды, за которыми последовали матчи 1 на 1, определившие двух финалистов, которым предстояло сойтись в решающем поединке у Dubai Frame.

День в Terra Solis уже сам по себе был опытом, который выпадает раз в жизни. Но настоящий ажиотаж охватил площадку, когда туда прибыли две легенды «Тетриса»: создатель игры Алексей Пажитнов и человек, который познакомил с ней весь мир, Хэнк Роджерс. Они общались с игроками, делали селфи — для многих это стало редкой возможностью лично встретить своих кумиров.

Наконец настало время полуфиналов: Аталар одержал победу над национальным чемпионом Южной Кореи, а Солорсано взял верх над соперником из Франции — так оба игрока завоевали свои места в историческом гранд-финале.

Момент победы Солорсано в полуфинале. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Мировой финал Red Bull Tetris в Дубае стал кульминацией нового турнира, который придал классической игре высокоскоростной поворот: трёхминутные раунды, смена гравитации, ускорения и специальные бонусы. Турнир прошёл путь от смартфона к дронам: в квалификациях участники из 60 стран играли напрямую на своих мобильных устройствах. Затем игра переместилась на ПК — сначала на национальных финалах, затем на мировом финале — прежде чем завершиться незабываемым решающим матчем в небе, с участием дронов.

Это событие было по-настоящему уникальным. Его невозможно описать словами. Fehmi Atalar

Партнёрами мирового финала Red Bull Tetris стали Департамент экономики и туризма Дубая, Careem, Worldwide City Sightseeing и X Dubai.

«За все мои пять лет в Tetris это был лучший момент, а сам ивент оказался по-настоящему уникальным — его невозможно описать словами», — подытожил Аталар. — «Мне удалось сыграть словно машина, и хотя кое-где можно было действовать чуть чище, я показал безупречный результат и не потерял ни одного очка ни в одном из матчей. Поэтому я очень доволен».

Узнайте больше о Red Bull Tetris и мировом финале прямо здесь