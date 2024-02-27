Лучших диджеев выбрали в Алматы на Red Bull Turn It Up

Ночь с 24 на 25 февраля выдалась шумной, зрелищной и эмоциональной. Впервые в Алматы, да и в Казахстане в целом, прошел диджейский батл Red Bull Turn It Up.

За звание лучших диджеев сражались 8 человек, каждый из них успел сделать себе имя в индустрии и занять свою музыкальную нишу. Их распределили на 4 команды: Saint Bam & Almas Urombayev, Loki & Fizz, Abailuck & Maxodeum, Steppa-T & Kreshmusiq.

Red Bull Turn It Up впервые в Казахстане! © Виктор Магдеев

По условиям батла, участникам было необходимо проявить все свое мастерство, чтобы в первую очередь раскачать публику – ведь именно она выбирала победителей. Каждый зритель получил для голосования светодиодный браслет с двумя цветовыми опциями – красной и синей. Ну а сеты диджеев должны были вписаться в пару ограничений: для каждого раунда была своя музыкальная тематика и тайминг.

Первыми вышли батлить диджеи Loki & Fizz , они же команда “синих”, против Saint Bam & Almas Urombayev a.k.a “красные”. Им предстояло сразиться в трех раундах, играя шестиминутные миксы. Задачей первого было сымпровизировать на тему Retro-Rewind , то есть собрать бессмертную классику любого музыкального направления. Во втором раунде микс должен был состоять из хитов Tik-Tok’а , а тема третьего звучала так – Future Frequency Forecast . Это музыка, которая, по мнению участников, потенциально может стать популярной. Дуэль этих команд звучала интересно, так как селекшен был абсолютно контрастным. Первые выдавали больше коммерческую клубную музыку, вторые смешивали хип-хоп, rnb, хаус и другие жанры. Стоит отметить, что дуэт Алмаса и Бэма выглядел очень харизматично. Парни мимикой, жестами и танцами отыгрывали каждый звук и спич в треках, в нужные моменты подключалcя скретч и word play (это прием, когда диджей соединяет песни на моменте, где звучит одно и то же слово. – Прим. авт.).

Steppa-T & Kreshmusiq © Виктор Магдеев

Когда пришло время голосования – зал залился и синим, и красным. Зрители одинаково громко выкрикивали оба цвета, и, чтобы определить превалирующий, ведущий предпринял три безуспешные попытки. После чего был объявлен Tie Break – дополнительный раунд, где участникам предстояло сымпровизировать на тему Millennial Mixtape Madness , или музыка, которую не могут отпустить миллениалы. Первыми играли Loki & Fizz, когда же дошла очередь Saint Bam & Almas Urombayev, то ребята объявили, что не будут продолжать раунд и оставляют победу коллегам. Хотя они показали действительно достойный перформанс и крутое взаимодействие с аудиторией.

DJ Almas Urombayev прокомментировал это так:

“У нас была цель – мы хотели покорить сердца слушателей, зрителей и тех, кто пришел. Мы этой цели добились. Мы сделали все, что хотели. Поэтому дальнейшее участие было бессмысленно”.

Так, в финал прошла команда “синих” – Loki & Fizz . Затем на сцену вышли следующие участники батла – Abailuck & Maxodeum (“синие”), Steppa-T & Kreshmusiq (“красные”). Их ждали те же три раунда, но уже с другими темами: 70-е, Queens of Beats – влиятельные женщины в музыке, и Sound Meme Showdown , проще говоря – мемные треки. Вот с этой битвы, как говорится, понеслась жара! Abailuck & Maxodeum супершумные и энергичные ребята, которые ради разогрева публики готовы были на все. Abailuck отработал и как диджей, и как МС на все 100. Он вещал со всех возможных точек – в один момент залез на диджейские столы, в другой – на колонки. Парни постоянно взаимодействовали со зрителями, иногда подключая дополнительный интертейнмент. Так, в конце первого раунда они раздали хлопушки с конфетти, которые поочередно взрывались к концу сета.

Участникам предстояло сымпровизировать на тему Millennial Mixtape Madness © Виктор Магдеев

В команде Steppa-T & Kreshmusiq функцию МС нес Крэш, у которого в этом плане тоже предостаточно опыта. Тимур же традиционно демонстрировал искусную работу с винилом, скретч и просто молниеносную смену треков и музыкальных направлений. Один из запоминающихся моментов – когда зазвучал ремикс песни “Дос-Мукасан” “Бәрінен де сен сұлу“ в стиле джангл. А в третьем раунде с мемами они умудрились смешать трек Nirvana Smells Like Teen Spirit с детской песенкой Baby Shark! В целом, в перформансе этого дуэта было много непредсказуемого. Помимо классического набора диджейского оборудования и виниловых проигрывателей, Kreshmusiq периодически подключал и Talkbox. Выглядело это интересно: он брал, что-то наговаривал в трубку, через которую его голос искажался. Это было настоящее шоу! Оппоненты ребят под все это качались и ярко демонстрировали восторг. В результате, когда дело дошло до голосования, зал на 90% залился красным цветом. Следующие финалисты Steppa-T & Kreshmusiq.

“Я выхожу на сцену, справа от меня стоят мои друзья, слева тоже друзья, еще и из-за которых я вообще стал диджеем. Смотрю на людей, которые пришли сюда и тусовались в давке, и понимаю, что они все заплатили деньги, чтобы просто прийти посмотреть, как мы с друзьями кайфуем! Это какую жизнь мы живем, что люди готовы платить за это! Я думал об этом все это время. Клянусь, мы просто кайфовали!“ – прокомментировал шоу DJ Abailuck .

Зрители как следует подготовились поддерживать своих фаворитов! © Виктор Магдеев

К финалу градус вечера определенно поднялся до пика. Участников ждали 4 раунда с новыми темами для миксов: Rhyme Revolution – революция рифм в рэп-культуре, Kazakh Groove Expedition – казахстанская музыка и колорит, Beat Brawl – битва битов в любом жанре, и Freestyle – то есть полная свобода.

DJ Abailuck © Виктор Магдеев

Steppa-T & Kreshmusiq продолжили вытворять что-то невероятное. Крэш взялся за Talkbox, пропел California Love, и тут же зазвучало интро легендарного трека 2Pac ft. Dr.Dre. Параллельно он успевал уделять внимание зрителям и раскачивал их.

В раунде Kazakh Groove Expedition был вне всякого сомнения любопытный музыкальный фьюжен. Loki & Fizz начали с кюя “Адай”, после в их миксе сплелись инструментальная версия песни “Мен қазақпын”, “5000” ИК и неожиданно, вероятно, самый первый мем в казахстанской музыке – Freestylo из Superstar KZ. Steppa-T & Kreshmusiq начали с word play. Представьте: играет “Биле” Али Окапова, его подхватывает Кентал “Халқым”, а затем Jaman T с “BILE”. Затем версия “Мен қазақпын” Ерболата Кудайбергена и крышесносный ремикс трека Yenlik “akel akel” (который записали DJ Kreshmusiq и DJ Saint Bam). Также они отдали дань легенде мемов, только на сей раз другой – внезапно иронично зазвучал МС Сайлаубек. Затем команда резко понизила градус, поставив максимально спокойный трек молодой группы Dayinball “Qazak eline +1”. Steppa-T & Kreshmusiq настолько искусно и ловко делали свое дело, что на середине финала все диджеи, которые не прошли дальше, тусовались за ними, а зал тем временем уже “краснел”. Это была очевидная, яркая и музыкально красивая победа.

К финалу градус вечера определенно поднялся до пика. © Виктор Магдеев

“Было очень классно! Классный вайб, классные оппоненты. Мы всех знаем и всех любим. Но в середине финального батла мы уже понимали, что все идет к победе. И надо топить до конца! А в целом, настроя именно победить не было. Мы договорились просто кайфануть от сетов”, – поделились Steppa-T & Kreshmusiq .

Победители Steppa-T & Kreshmusiq © Виктор Магдеев