Лучших диджеев выбрали в Алматы на Red Bull Turn It Up

Ночь с 24 на 25 февраля выдалась шумной, зрелищной и эмоциональной. Впервые в Алматы, да и в Казахстане в целом, прошел диджейский батл Red Bull Turn It Up.
За звание лучших диджеев сражались 8 человек, каждый из них успел сделать себе имя в индустрии и занять свою музыкальную нишу. Их распределили на 4 команды: Saint Bam & Almas Urombayev, Loki & Fizz, Abailuck & Maxodeum, Steppa-T & Kreshmusiq.
По условиям батла, участникам было необходимо проявить все свое мастерство, чтобы в первую очередь раскачать публику – ведь именно она выбирала победителей. Каждый зритель получил для голосования светодиодный браслет с двумя цветовыми опциями – красной и синей. Ну а сеты диджеев должны были вписаться в пару ограничений: для каждого раунда была своя музыкальная тематика и тайминг.
Первыми вышли батлить диджеи Loki & Fizz, они же команда “синих”, против Saint Bam & Almas Urombayev a.k.a “красные”. Им предстояло сразиться в трех раундах, играя шестиминутные миксы. Задачей первого было сымпровизировать на тему Retro-Rewind, то есть собрать бессмертную классику любого музыкального направления. Во втором раунде микс должен был состоять из хитов Tik-Tok’а, а тема третьего звучала так – Future Frequency Forecast. Это музыка, которая, по мнению участников, потенциально может стать популярной. Дуэль этих команд звучала интересно, так как селекшен был абсолютно контрастным. Первые выдавали больше коммерческую клубную музыку, вторые смешивали хип-хоп, rnb, хаус и другие жанры. Стоит отметить, что дуэт Алмаса и Бэма выглядел очень харизматично. Парни мимикой, жестами и танцами отыгрывали каждый звук и спич в треках, в нужные моменты подключалcя скретч и word play (это прием, когда диджей соединяет песни на моменте, где звучит одно и то же слово. – Прим. авт.).
Когда пришло время голосования – зал залился и синим, и красным. Зрители одинаково громко выкрикивали оба цвета, и, чтобы определить превалирующий, ведущий предпринял три безуспешные попытки. После чего был объявлен Tie Break – дополнительный раунд, где участникам предстояло сымпровизировать на тему Millennial Mixtape Madness, или музыка, которую не могут отпустить миллениалы. Первыми играли Loki & Fizz, когда же дошла очередь Saint Bam & Almas Urombayev, то ребята объявили, что не будут продолжать раунд и оставляют победу коллегам. Хотя они показали действительно достойный перформанс и крутое взаимодействие с аудиторией.
DJ Almas Urombayev прокомментировал это так:
“У нас была цель – мы хотели покорить сердца слушателей, зрителей и тех, кто пришел. Мы этой цели добились. Мы сделали все, что хотели. Поэтому дальнейшее участие было бессмысленно”.
Так, в финал прошла команда “синих” – Loki & Fizz. Затем на сцену вышли следующие участники батла – Abailuck & Maxodeum (“синие”), Steppa-T & Kreshmusiq (“красные”). Их ждали те же три раунда, но уже с другими темами: 70-е, Queens of Beats – влиятельные женщины в музыке, и Sound Meme Showdown, проще говоря – мемные треки. Вот с этой битвы, как говорится, понеслась жара! Abailuck & Maxodeum супершумные и энергичные ребята, которые ради разогрева публики готовы были на все. Abailuck отработал и как диджей, и как МС на все 100. Он вещал со всех возможных точек – в один момент залез на диджейские столы, в другой – на колонки. Парни постоянно взаимодействовали со зрителями, иногда подключая дополнительный интертейнмент. Так, в конце первого раунда они раздали хлопушки с конфетти, которые поочередно взрывались к концу сета.
В команде Steppa-T & Kreshmusiq функцию МС нес Крэш, у которого в этом плане тоже предостаточно опыта. Тимур же традиционно демонстрировал искусную работу с винилом, скретч и просто молниеносную смену треков и музыкальных направлений. Один из запоминающихся моментов – когда зазвучал ремикс песни “Дос-Мукасан” “Бәрінен де сен сұлу“ в стиле джангл. А в третьем раунде с мемами они умудрились смешать трек Nirvana Smells Like Teen Spirit с детской песенкой Baby Shark! В целом, в перформансе этого дуэта было много непредсказуемого. Помимо классического набора диджейского оборудования и виниловых проигрывателей, Kreshmusiq периодически подключал и Talkbox. Выглядело это интересно: он брал, что-то наговаривал в трубку, через которую его голос искажался. Это было настоящее шоу! Оппоненты ребят под все это качались и ярко демонстрировали восторг. В результате, когда дело дошло до голосования, зал на 90% залился красным цветом. Следующие финалисты Steppa-T & Kreshmusiq.
“Я выхожу на сцену, справа от меня стоят мои друзья, слева тоже друзья, еще и из-за которых я вообще стал диджеем. Смотрю на людей, которые пришли сюда и тусовались в давке, и понимаю, что они все заплатили деньги, чтобы просто прийти посмотреть, как мы с друзьями кайфуем! Это какую жизнь мы живем, что люди готовы платить за это! Я думал об этом все это время. Клянусь, мы просто кайфовали!“ – прокомментировал шоу DJ Abailuck.
К финалу градус вечера определенно поднялся до пика. Участников ждали 4 раунда с новыми темами для миксов: Rhyme Revolution – революция рифм в рэп-культуре, Kazakh Groove Expedition – казахстанская музыка и колорит, Beat Brawl – битва битов в любом жанре, и Freestyle – то есть полная свобода.
Steppa-T & Kreshmusiq продолжили вытворять что-то невероятное. Крэш взялся за Talkbox, пропел California Love, и тут же зазвучало интро легендарного трека 2Pac ft. Dr.Dre. Параллельно он успевал уделять внимание зрителям и раскачивал их.
В раунде Kazakh Groove Expedition был вне всякого сомнения любопытный музыкальный фьюжен. Loki & Fizz начали с кюя “Адай”, после в их миксе сплелись инструментальная версия песни “Мен қазақпын”, “5000” ИК и неожиданно, вероятно, самый первый мем в казахстанской музыке – Freestylo из Superstar KZ. Steppa-T & Kreshmusiq начали с word play. Представьте: играет “Биле” Али Окапова, его подхватывает Кентал “Халқым”, а затем Jaman T с “BILE”. Затем версия “Мен қазақпын” Ерболата Кудайбергена и крышесносный ремикс трека Yenlik “akel akel” (который записали DJ Kreshmusiq и DJ Saint Bam). Также они отдали дань легенде мемов, только на сей раз другой – внезапно иронично зазвучал МС Сайлаубек. Затем команда резко понизила градус, поставив максимально спокойный трек молодой группы Dayinball “Qazak eline +1”. Steppa-T & Kreshmusiq настолько искусно и ловко делали свое дело, что на середине финала все диджеи, которые не прошли дальше, тусовались за ними, а зал тем временем уже “краснел”. Это была очевидная, яркая и музыкально красивая победа.
“Было очень классно! Классный вайб, классные оппоненты. Мы всех знаем и всех любим. Но в середине финального батла мы уже понимали, что все идет к победе. И надо топить до конца! А в целом, настроя именно победить не было. Мы договорились просто кайфануть от сетов”, – поделились Steppa-T & Kreshmusiq.