Самый высокооплачиваемый диджей Казахстана: интервью с Abailuck

Abailuck: Так получилось, что у меня уже была наработанная аудитория в социальных сетях. По сути, мои подписчики имели возможность наблюдать за моим ростом как диджея. Также у меня есть определенный круг друзей. Объединил все эти факторы со своей любовью к музыке. Когда выступал на каких-либо мероприятиях, брал с собой друзей. Все это сработало, и стали появляться заказы. Один период такой активной жизни помню особенно хорошо. Четверг. Решил покататься с другом на яхте по Капчагаю перед сетом. Мы выехали днем, пересели в лодку нашего общего друга. Катаемся на этой лодке, все в кайф, но в какой-то момент она начинает тонуть. Рядом была яхта, где отдыхала компания девчонок. Мы стали отчаянно махать капитану с криками о помощи: “Возьмите нас на буксир!” Полтора часа думали о том, как бы нашу лодку вытащить на берег. Провозились там до 23:00, а в 23:45 мне нужно было выходить и играть на свадьбе, которая проходила в Ritz-Carlton. Мое выступление на афтерпати подарили друзья жениха. Приехал на локацию я только к 00:30 или ближе к часу ночи. Все уже ругались, искали меня, но я точно знал, что все смогу разрешить, как только в руках окажется микрофон. Оказалось, что приехал на афтерпати в шлепках, полусухих плавательных шортах, полотенце-пончо и цацках. Врываюсь на эту свадьбу и понимаю… Тематика вечеринки – Бали, и я в нее попал стопроцентно. Выбежал, поинтерактивил, поорал с ними – за 10-15 минут нашли общий язык и классно провели время. Пятница. Девушке из Астаны исполнялось 30 лет. В подарок на ее день рождения муж просто перекупил меня с другого мероприятия в Алматы. Забрали меня в Астану первым же рейсом. Утром вылетел, вечером выступил и получил трекратный гонорар. Это первая в моей жизни “котлета” – примерно 25 “зеленых”, плюс 5k сверху “на чай”. Суббота. Жених подарил меня своей невесте на афтерпати. Я приехал, встал за пульт и отыграл минут 40. Со мной поставили какого-то парня – по всей видимости, MС. В какой-то момент в наушниках понимаю, что он пошутил “как-то не так” в ответ на шутку друзей жениха. Играю и четко вижу, как встает стол друзей и агрессивно направляется в мою сторону. Снимаю наушники и даже не понимаю, что происходит. Вчетвером они набегают на моего напарника, а он пытается отбиться – дергает за колонку, летит мой ноут и пульт. Пришлось просто собрать свои вещи и уйти, но это было весело.