Самый высокооплачиваемый диджей Казахстана: интервью с Abailuck

Как вы оказались в диджеинге?
Честно говоря, случайно. У моих друзей открылась школа Quryltai, в это время я следил за стройкой бара “Никулин”, а офис ребят находился буквально через дорогу. В перерывах бегал туда учиться у DJ Nurboogie. Все это мне очень понравилось. Люблю музыку, и это моя дань любви. Отучившись в школе, у меня был следующий план: “Никулину” была нужна звезда, и я стал двигаться в этом направлении. Хотел, чтобы диджей, который приходил к нам играть, был главной звездой, а не просто “диджеем Winamp”. Хотел, чтобы именно от них шло веселье и гости это чувствовали. Подумал, что это отличный концепт для бара, и, чтобы показать пример, обучился диджеингу сам.
Какой вы запомнили тусовочную жизнь в Кокшетау, пока там жили?
Не успел застать ее, так как рано уехал из родного города – в 17 лет. Помню только клуб “Евразия”, который до сих пор работает. В детстве хотел туда попасть, а когда попал, подумал, что лучше бы это забыть. У меня консервативные родители, поэтому ходил гулять не часто, тем более по ночным заведениям. С диджеями, которые играют музыку, я познакомился уже в Алматы.Кто был первым диджеем из казахстанской тусовки, которого вы запомнили?
Кто был первым диджеем из казахстанской тусовки, которого вы запомнили?
DJ Абрамович. Во времена существования “Чукотки” он был на слуху у всех и играл на первом этаже. Это произвело сильное впечатление на меня, 19-летнего пубертатного пацана. Можно сказать, что он диджей моей молодости (смеется). Сам того не зная, он вырастил целое поколение тусовщиков. Легенда!
Как вы восприняли новость о закрытии “Чукотки”?
Болезненно! Как и многие, наверное, – это по-настоящему легендарное место. Кажется, сейчас это место не было бы настолько популярным, как тогда, но то, что оно нам подарило, – настоящий кайф. У каждого алматинца, кто был в городе в период с 2010 по 2020 год, есть воспоминание из “Чукотки”. Там можно было встретить вообще кого угодно. Это огромный пласт тусовочной истории.
С чего вдруг вы решили открыть бар “Никулин” и какие к этому были предпосылки?
До диджеинга я активно занимался блогингом, и меня часто приглашали раскручивать разные заведения, занимался маркетинговой и арт-частью, параллельно вел свою страницу. Делал то, что получается лучше всего, – тусил. Постепенно проект за проектом стали выстреливать. После карантина Нурсултан Магзумов (Nurs Mag), Еркин Жетписбаев и Аблай Камаладин предложили мне вместе с ними открыть бар на Фурманова. Там столько баров, разные тусовки – так ярко, весело. В 2021 году мы запустились: стали организовывать разные тусовки, украшать входную группу на улице. Это же Фурманова. Сейчас у баров проблемы с полицией. Они приходят туда как к себе домой с непонятными проверками, хотя в 2021-2022 годах улица Фурманова стала настоящей городской достопримечательностью. Все началось с Late Night Bar, затем появился “Никулин” и дальше бары стали открываться по цепочке. Но родоначальником этой улицы все же по праву считается “Лэйт”. Говорят, что счет этой улицы начинается именно с этого бара. В сентябре 2021 года случился тот самый пожар. Хорошо помню этот момент. Тогда пострадала серьезная часть зданий на Назарбаева, 124. Очень долго никто не убирал последствия пожара на территории, но мы с ребятами приехали в тот же день. “Никулину” тоже досталось, плюс нас затопило от тушения пожара – мы потом вычерпывали воду, а уже через неделю запустили первую вечеринку. Днем и ночью с пацанами находились там, чтобы успеть привести все в порядок. Тогда пришло столько людей! Просто представьте эти развалины, а ты, диджей, играешь, и на этот звук подтягиваются люди. Чтобы вы понимали, света не было. Мы протягивали удлинитель для электричества из дома по соседству. Получается, гуляли за чей-то счет (смеется). Мусор после пожара повсюду, пахнет гарью, а из “Никулина” доносятся попса и хип-хоп. Настоящий Бронкс восьмидесятых. Это выглядело ошеломительно, я по-настоящему кайфовал.
Как решается проблема спайкинга в клубе и что предпринимает конкретно администрация “Никулина”?
У нас в баре работала кодовая фраза: “Коктейль Angel Drink”. Можно подойти, заказать его у официантов, барменов – это своеобразный сигнал, что человек в опасности. Затем информация передавалась администратору или охраннику для выяснения обстоятельств. Если гости просили, аккуратно усаживали их в такси, чтобы доставить домой. Мы сейчас также присоединились к социальному проекту SPEYE, который направлен на борьбу со спайкингом в заведениях Алматы. Очень прошу нашу команду активно следить за тем, как готовятся все коктейли в баре. Мы чувствуем ответственность. Это же как будто приходят в гости к тебе домой, и будет некрасиво, если что-то пойдет не так. Пусть лучше от нас люди уходят веселыми, отдохнувшими и счастливыми.
Что ждет бар в ближайшем будущем?
Я хочу оставить его таким, какой он есть сейчас. Мне нравятся эти 100 рабочих квадратных метров. От хорошего диджея зависит настроение в баре. Он не просто ставит музыку, а является источником настроения. Если публика прыгает, вайбует – значит, диджей разговаривает с ней на одном языке. И вот “Никулин” с его камерностью как раз создает такую атмосферу, и тусишь ты здесь так, будто знаешь каждого в этой комнате.
Откуда появилось звание самого высокооплачиваемого диджея в Казахстане и какими факапами это для вас оборачивалось?
Так получилось, что у меня уже была наработанная аудитория в социальных сетях. По сути, мои подписчики имели возможность наблюдать за моим ростом как диджея. Также у меня есть определенный круг друзей. Объединил все эти факторы со своей любовью к музыке. Когда выступал на каких-либо мероприятиях, брал с собой друзей. Все это сработало, и стали появляться заказы. Один период такой активной жизни помню особенно хорошо. Четверг. Решил покататься с другом на яхте по Капчагаю перед сетом. Мы выехали днем, пересели в лодку нашего общего друга. Катаемся на этой лодке, все в кайф, но в какой-то момент она начинает тонуть. Рядом была яхта, где отдыхала компания девчонок. Мы стали отчаянно махать капитану с криками о помощи: “Возьмите нас на буксир!” Полтора часа думали о том, как бы нашу лодку вытащить на берег. Провозились там до 23:00, а в 23:45 мне нужно было выходить и играть на свадьбе, которая проходила в Ritz-Carlton. Мое выступление на афтерпати подарили друзья жениха. Приехал на локацию я только к 00:30 или ближе к часу ночи. Все уже ругались, искали меня, но я точно знал, что все смогу разрешить, как только в руках окажется микрофон. Оказалось, что приехал на афтерпати в шлепках, полусухих плавательных шортах, полотенце-пончо и цацках. Врываюсь на эту свадьбу и понимаю… Тематика вечеринки – Бали, и я в нее попал стопроцентно. Выбежал, поинтерактивил, поорал с ними – за 10-15 минут нашли общий язык и классно провели время. Пятница. Девушке из Астаны исполнялось 30 лет. В подарок на ее день рождения муж просто перекупил меня с другого мероприятия в Алматы. Забрали меня в Астану первым же рейсом. Утром вылетел, вечером выступил и получил трекратный гонорар. Это первая в моей жизни “котлета” – примерно 25 “зеленых”, плюс 5k сверху “на чай”. Суббота. Жених подарил меня своей невесте на афтерпати. Я приехал, встал за пульт и отыграл минут 40. Со мной поставили какого-то парня – по всей видимости, MС. В какой-то момент в наушниках понимаю, что он пошутил “как-то не так” в ответ на шутку друзей жениха. Играю и четко вижу, как встает стол друзей и агрессивно направляется в мою сторону. Снимаю наушники и даже не понимаю, что происходит. Вчетвером они набегают на моего напарника, а он пытается отбиться – дергает за колонку, летит мой ноут и пульт. Пришлось просто собрать свои вещи и уйти, но это было весело.
Сколько в среднем стоит ваше выступление?
Стоимость начинается от пяти тысяч долларов и выше. Для фестивальных выступлений совсем другой прайс. Большая площадка, аудитория – это другой вайб и классный имиджевый инструмент.
Вы ведь как раз принимали участие в первом OYU Fest. Каким он запомнился вам?
Если честно, это лучшее мероприятие, которое я вел. Мне понравилось все – команда, которая целиком занималась проектом, процесс подготовки, сам фестиваль. Получилось круто и душевно! Кстати, это был первый фестиваль, куда я взял свою сестренку-подростка. Она как раз в это время была на каникулах в Алматы. Показал закулисную жизнь и то, чем занимается старший брат. Для меня лично фестиваль получился знаковым. Именно там я познакомился с Кайратом Нуртасом, а после фестиваля он на меня даже подписался. А теперь я записал с ним трек, премьера которого намечена на 16 февраля.
Как получилось, что диджей Abailuck стал петь и снимать видео для своего YouTube-канала?
Диджей – человек, который постоянно слушает новую музыку и имеет определенный уровень наслушанности. В последнее время мне очень “заходит” хаус, а еще попса и коммерция. Решил объединить эти две любви в новом треке. Просто взял голос Кайрата Нуртаса из песни “Байқа” и изменил его. Дал послушать Кайреке, он одобрил – и понеслось. Мне так нравится, что из этого получается! Весь 2024 год посвящаю музыке и YouTube. У меня есть план на этот год по контенту для видео и понимание того, какую музыку хочу делать. Пока у меня нет жены, детей, ответственность несу только за себя, то хочу выделить время на реализацию именно этих планов. Сделаю и посмотрю, что из этого в итоге получится. Даю своей мечте один год! При худшем раскладе из всех возможных просто продолжу делать то, что у меня получается лучше всего, – диджеинг, развитие заведений.
По крайней мере, вы точно умеете создавать тренды, которые залетают в социальных сетях. Как вам это удается?
Просто получилось попасть в настроение. Людям всегда было интересно, сколько денег в чужом кармане. В эту пору как раз появились медийные инфобизнесмены, поэтому аудитория всегда думала о том, как заработать деньги и получить, наконец-то, “успешный успех”. Именно поэтому мои видео с вопросами, касающимися денег, получили большие охваты. Лезть в карман не стал, но зато интересовался, во что именно был одет мой герой и сколько стоили его шмотки. Так, однажды увидел женщину, которая надела на одну вечеринку колье за миллион долларов.
Расскажите, каково это – выступать на одной сцене со Скриптонитом?
Ну что сказать, он классный. Вы стоите на одной сцене с легендой. Это человек, который поменял отношение к казахам. После него о нашей музыкальной индустрии заговорили совсем по-другому в других странах. У меня были друзья, которым в Москве сдали студию в аренду только потому, что они тоже, как и Скрип, из Казахстана. Для меня он в первую очередь поэт, который классно перекладывает свои стихи на музыку.
Что чаще всего играет в вашем плеере?
Сейчас это хаус, техно-хаус, этно, транс-музыка. Музыка для меня обладает наркотическим эффектом. В моменте, когда слушаю ее, расслабляюсь и могу не думать ни о чем. Она помогает расставить мысли по местам и сконцентрироваться на важном. Я в сете занимаюсь сексом. Подбираю плейлист именно так: у меня есть прелюдия (начало, разговор, легкие прикосновения), потом – переход к поцелуям (это еще 5-10 треков), затем – переход к акту, и уже после – неспешные разговоры.
Зачем вам участие в Red Bull Turn It Up и как вы оцениваете своих соперников?
Когда узнал, что судить будут зрители, которых нужно раскачать, сразу же согласился. Это самая честная оценка работы диджея. Ты ведь играешь для народа, хотя многие диджеи играют для себя. На батле играю B2B с Maxodeum. Мы оба классные, умеем делать перформансы на своих выступлениях, отдавать людям эмоции и получать их взамен. С одним из соперников – DJ Lokki – мне было проще всего работать. Во времена работы в Bla-Bla Bar вместе с Колей было очень комфортно. У него классные треки, под которые легко двигаться. Не нужно париться – просто включаешься и веселишься. Kresh – легенда, Steppa-T – вообще для меня самый скиловый, легенда диджеинга у нас в Казахстане, Bam – вообще much love: мы очень круто отдыхали на его свадьбе. Знаете, что играет на диджейской свадьбе? “Черные глаза”! Bam сделал очень красивую свадьбу для родных и близких. Она проходила под открытым небом. За диджейку встал Nurboogie и… стал играть “тойскую музыку”! Тогда мы танцевали под “Кызыл орик” и “Черные глаза”. Это было весело и кринжово одновременно. Вот такие у меня соперники, с которыми меня связывают только яркие и приятные воспоминания. Честно говоря, для меня это даже не соревнование, а классная тусовка единомышленников, где мы можем поиграть и повеселиться. Музыки будет много, и очень разной, все диджеи со своими плейлистами. Темы, кстати, тоже будут офигенными и задавать разное настроение. Уже очень хочу на эту вечеринку.