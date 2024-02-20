DJ Kreshmusiq о “Запрещенных танцах”, работе с Dequine и мечте стать певцом

Традиционно начну с происхождения никнейма. В период, когда вы занимались танцами, были Кириешкин, когда увлеклись музыкой – Kreshbeatz, позже Kreashmusiq или просто Kresh.
Кириешкин – это производная от моей фамилии Керейбаев. В девятом классе у меня был одноклассник по фамилии Исмаилов, он всегда улыбался, даже без повода, мы часто подшучивали над ним и называли его Смайл. В очередной раз, когда я его подколол, он сказал: “Тогда ты Кириешкин!” Помню, тогда мы чуть не подрались. Позже, окончив 11-й класс, я участвовал в батле Street Dance Party в Караганде, и мне хотелось заявить о себе. Вспомнил ту школьную историю, так и появился ник Кириешкин. Как танцор я выступал под этим именем. Когда перешел в диджеинг, подумал, что DJ Кириешкин будет звучать странно. Поэтому старый ник трансформировался в Kreshbeatz с отсылкой на биты. Имя Kreshmusiq появилось, когда захотелось сделать акцент именно на музыке, а буква q на конце – отсылка к проекту Quryltai.
Слышала, что у вас, как и у DJ Saint Bam, родители военные. Расскажите немного о них и о своем детстве.
Я родился в Есиле. Мы с семьей неоднократно переезжали, но большую часть своей жизни я провел в Астане. Начальную школу помню плохо, после класса восьмого воспоминаний куда больше. Моя мама Елзада Маликкызы – подполковник, папа Нуржан Совет и дедушка Керейбаев Совет – полковники, папины братья также связаны с госслужбой. Практически все родственники с погонами. А я выбрал совершенно иную сферу деятельности, хотя, когда меня в детстве спрашивали: “Кем будешь?”, гордо отвечал: “Генералом!” В начале моего пути родные меня не поддерживали, думаю, как и многих, кто занимается творчеством. Все говорили, что это просто хобби и нужна стабильная работа, зарплата, пенсия. Но я стоял на своем, четко зная, чем хочу заниматься и к чему лежит душа. Когда начал получать первые хорошие деньги за творчество, родители стали более спокойными за мое будущее.
Как формировалась ваша любовь к музыке?
У меня нет музыкального образования, но музыку я любил всегда. Часто пел дома. Есть история из детства, которую можно назвать пророческой. Однажды, оставшись один дома, стоя на балконе, я представлял, что вокруг меня куча какого-то музыкального оборудования и огромная толпа людей под балконом. Воображал, что нажимал на какие-то кнопки, крутил и вертел разные переключатели. На тот момент я даже не имел представления о том, что такое диджеинг. Но почему-то очень четко представлял себя в этом. Еще могу отметить момент, что когда я учился в пятом классе, мой двоюродный брат показал мне программу написания музыки Dance Ejay. В ней можно было создавать треки с помощью лупов, используя эффекты и звуки разных инструментов. Можно сказать, что это было мое первое прикосновение к миру музыки и момент, когда появился к ней интерес. Меня настолько увлекало написание музыки, что когда все домашние ложились спать, я продолжал творить. Тогда еще не было флешек, я записывал свои готовые треки на CD и переслушивал их дома.
Вы отдали танцам 8 лет. Расскажите, как начали ими увлекаться и какими достижениями можете похвастаться. Насколько я знаю, вы были в одной команде с Мадиной Бейсекеевой и когда начали диджеить, то делали миксы для ее выступлений.
Все верно, хип-хопу я посвятил 8 лет (с 2006 по 2014 год). Началось с того, что в девятом классе меня подтянул на танцы одноклассник. Сходить на пробное занятие я решился только спустя месяц. Тогда был единственный хореограф на всю Астану – Шакур Хакимбаев. Можно сказать, что все астанинские танцоры – выходцы из его школы. Сначала я посмотрел на новичков, но поразили меня ребята из старшей группы. Как они двигались! Тогда я подумал: “Вау! Клево!” На тот момент как раз только вышел фильм “Шаг вперед”, который тогда многих вдохновил. Я записался на занятия, быстро из новеньких перешел в среднюю группу, а затем и в старшую. Так дальше стал развиваться. Первая победа была с командой NPA (New Project of Astana). Это было в 2007 году, тогда я всего полгода занимался танцами. Родители пришли на эти соревнования и очень гордились мной. Помню, как зашкаливали эмоции, когда нас объявили! В то время, кстати, никто не разделял хип-хоп на стили. Мы танцевали все. Такие понятия, как локинг, крамп, поппинг и другие, появились позже. Когда до нас дошла эта информация, мы стали изучать все эти направления по отдельности. Тогда я танцевал уже в другой команде – AT Stars, и мы стремились танцевать все. Следующим крупным для меня достижением стала победа на кубке “Золотая кеда” в категории соло-шоу на нашем локальном республиканском чемпионате. Я сам собрал микс для выступления и в принципе уже делал миксы для многих танцоров. В 2011 году мы с командой F3 Production взяли первое место на чемпионате ISDS, где была Мадина Бейсекеева. Эта победа стала самой крупной, выигрыш составил 1 миллион тенге. Сразу после финала нам поступило предложение сняться в фильме “Запрещенные танцы” (2012 г., режиссер – Есболат Беделхан). В итоге кадры с нами в него так и не вошли, но хотя бы попали в одноименный клип JADO.
По профессии вы дизайнер. Как так вышло и удалось ли себя попробовать в этом деле?
Я окончил Казахский агротехнический университет им. Сейфуллина, отучился пять курсов – с 2009 по 2014 год. Архитектурный факультет для поступления предложила мама. Выбрал специальность дизайнера, потому что на курсе не было сложных технических предметов, в основном все направления творческие. Изучали многопрофильный дизайн: ландшафтный дизайн, дизайн одежды, графический дизайн, дизайн интерьера. Но акцент все-таки был больше на дизайн интерьера (интервью мы проводили у Kresh’а в студии, к слову, у него очень уютно. – Прим. авт.). Помню, в качестве курсовой нужно было сшить подушку и классическую юбку. На втором курсе я стал заниматься диджеингом и продолжал танцевать, то есть я одновременно занимался тремя разными видами творческой деятельности. Было сложно, я сильно распылялся. Учеба была в приоритете, но в то же время диджеинг стал приносить определенный доход. И это было что-то новое и очень интересное для меня. Графическим дизайнером я успел поработать в общей сложности около года и после этого решил больше уделять время диджеингу и музыке, так как хотелось развиваться именно в этом направлении. А интерес к танцам начал угасать, поэтому и завершил карьеру танцора.
Вы увлеклись диджеингом почти 12 лет назад. Слышала, что сперва вы стали битмейкером и только потом встали за пульт. Как случился переход от танцев непосредственно к музыке? Кто вас вдохновлял и учил?
Верно. Когда я занимался танцами, купил себе драм-машину Akai MPC500 и начал учиться писать биты, параллельно изучая программу FruityLoops. Там же собирал миксы для танцоров, добавлял в треки дополнительные элементы. Это была предпосылка к началу диджейской деятельности, первое целенаправленное соприкосновение с музыкой. Позже я стал собирать треки для внутренних батлов нашей танцевальной студии F3 Production Dance Studio, выходил на них в качестве диджея. Причем у меня не было своего ноутбука, я брал у ребят, приносил флешку с музыкой и просто проигрывал их в программе Virtual DJ. Мой интерес рос. Я понимал, что нужно развиваться и учиться диджеингу на настоящем оборудовании. На тот момент единственным “танцорским” диджеем был DJ Marco Prime, он играл на винилах, и организаторы возили его на большие батлы. В тот момент я заочно был знаком с Тимуром Есимовым (DJ B-Funk), мы общались в соцсетях, он тоже бывший танцор, который стал заниматься диджеингом. Я советовался с ним, с чего начинать, какую лучше аппаратуру приобрести. В итоге он пригласил меня в клуб А8, где он работал, чтобы показать мне некоторые тонкости работы. Он взял меня под свое крыло, дал основную базу диджеинга. Играли с ним в основном клубный хаус. Вот он, пожалуй, и стал моим первым учителем. А его наставником был DJ Puza, поэтому у нас есть прикол, что B-Funk – мой отец, а DJ Puza – дед. Меня всегда вдохновляли миксы DJ Puza, он собирал “вкусную” музыку. Он, как художник, в миксах умудрялся делать какие-нибудь интересные отсылки и приколы. Как-то раз для сета ко Дню всех влюбленных смиксовал R&B-Soul и добавил на низких частотах некоторые звуки из фильмов для взрослых. Тогда многие удивлялись и говорили, что сет получился мегасексуальным (смеется). Наше общение с ним всегда подразумевало обмен опытом. А о DJ Steppa-T я узнал, когда он выиграл Red Bull 3Style в 2014 году. Мы стали общаться в соцсетях. В 2015-м я приехал в Алматы и уже непосредственно встретился с ним. Для меня это было не только знакомство, но и своего рода интервью. Много полезной информации почерпнул тогда для себя. Я всегда хотел научиться скретчингу, поэтому через год взял у него несколько уроков. Денег было в обрез, поэтому предложил за обучение “мидюшку” ( midi-клавиатура. – Прим. авт.), он согласился. Я умел тогда делать всего пару элементов, но мне хотелось именно углубиться, понять, правильно ли я все делаю, освоить тонкости скретчинга, поработать с человеком, который действительно разбирается в теме. И я благодарен ему за то, что он не отказал мне в обучении.
А как формировался ваш музыкальный вкус? Знаю, что любимый артист – Джастин Тимберлейк :)
В первую очередь на мой музыкальный вкус повлиял родной брат Олжас, я слушал то же, что и он: “Касту”, “Многоточие”, Limp Bizkit, The Prodigy, Linkin Park и др. Ну а позже у меня появились свои предпочтения. Первой кассетой, которую я заслушал до дыр, стал дебютный альбом Bomfunk MC’s In Stereo, а позже купил и второй – Burnin’ Sneakers. В дальнейшем я рос на зарубежной поп-музыке. Все, что было в топе, я слушал. Помню, в 2001 году на канале “А1” часто крутили клип Like I Love You Джастина Тимберлейка, тогда я подумал: “Вау! Какой он крутой!” А когда я занялся танцами, вкус начал меняться абсолютно, стал предпочитать больше хип-хоп и R&B.
Одна из важных вех в вашей карьере – Quryltai. Сообщество, тусовка и школа диджеинга, которую вы основали с DJ Bam и DJ Nurboogie, а чуть позже присоединился DJ Akee. Оглядываясь назад, как вы опишете в целом, какую работу вы проделали и почему проект сошел на нет?
Это было объединение единомышленников. Лично я получил колоссальный опыт в организации вечеринок, да и мероприятий в целом. Выработалась стратегия и понимание того, на что стоит делать акцент, как грамотно прорабатывать промоушен. Все, что Quryltai дал участникам команды, – это огромный набор полезных скилов. Людям, на мой взгляд, Quryltai помог развить хороший музыкальный вкус, потому что на своих тусовках мы играли очень разноплановую музыку. А создание школы образовало дружное диджейское комьюнити, где все общались и поддерживали друг друга. Проект сошел на нет из-за отсутствия заинтересованности большей части команды. Ушел DJ Akee, один из основателей школы Quryltai, который, как я считаю, был душой школы. После его ухода мы попытались собрать новую команду, но, к сожалению, в приоритете для каждого стал не проект, а деньги, то есть каждый думал, что будет преподавать и много зарабатывать. А я всегда говорил о том, что на первое место нужно ставить свое развитие и творчество, если подходить к делу с душой, то и деньги будут.
Помимо всего перечисленного, также вы официальный диджей Dequine. В 2018-м вы выпускали ремикс на ее трек “Движения”, в 2022-м выступили с ней впервые вместе на YouFest, а потом стали работать с ней на постоянной основе. Такая цепочка событий или все началось иначе? И объясните, пожалуйста, зачем артисту свой официальный диджей?
За рубежом это нормальная практика: практически у всех западных исполнителей есть свои диджеи. Если брать крупные сольные концерты, то он отвечает за препати, разогревает публику к концерту. У нас же понимание того, что артисту нужен диджей или просто человек, который разбирается в аппаратуре, пришло только года четыре назад. Если не ошибаюсь, из наших артистов диджеи есть у Скриптонита, Truwer’а, “Ирины Кайратовны” и Назимы. А моя история с Данелей началась в 2018 году, когда мы пересеклись с ней на дне рождения танцевальной студии Мадины Бейсекеевой, где она была хедлайнером, а я выступал в качестве приглашенного диджея. Во время саундчека я предложил помочь Данеле, просто включал ее треки во время выступления. На тот момент я уже знал, как вести себя на сцене, был небольшой опыт. Через месяц мы встретились на Open Air в Mega Silk Way, где я был тоже в качестве диджея, а еще спустя месяц она мне написала с предложением работы, что ей нужен музыкальный директор, тур-менеджер и диджей в одном лице. Но для нашего сотрудничества мне необходимо было переехать в Алматы, к такому шагу я был не готов. Я только съехал от родителей, еще была работа с Quryltai. Повторное предложение прозвучало в 2022 году. На связь вышел российский менеджер Данели, сказав, что она хочет работать именно со мной. На YouFest я уже выступал как официальный диджей Dequine. На мой взгляд, необходимость меня как диджея – это не только про музыкальную составляющую. Данеле комфортнее работать, когда есть тот, кто может ее “подхватить” на сцене.
Значит, вы работаете почти два года. Как они прошли для вас?
Для меня это сотрудничество – настоящий кайф и огромный опыт. Я был на записи трека “Матча чай” – это было очень круто. В такие моменты я забываю обо всем, полностью окунаюсь в процесс, и было интересно наблюдать, как создаются хиты. На самом деле чаще бы хотелось присутствовать с Данелей именно на записях, просто, чтобы видеть, как это происходит. Большой плюс – это участие в организации концертов. Я занимался ее сольниками, которые прошли в 2023 году. Мы обменивались идеями всей командой и нам удалось создать настоящее шоу. Я не просто диджей, я еще и МС. Или, как говорит Данеля, хайпмен, то есть я выхожу с ней на сцену, поддерживаю, стараюсь разогреть толпу. А я обожаю сцену! Мне бы хотелось, чтобы больше диджеев умели работать именно в таком формате, были открытыми, ведь в первую очередь диджей – это артист.
Кроме работы с Dequine, вы, в принципе, активно поддерживаете казахстанскую музыку. В прошлом году вместе с DJ Bam выпустили ремикс песни Yenlik x Taspay - àkel àkel, также вы делали ремиксы на треки abdr. и Liili. Для клипа ИК и Shiza на трек Kõk tu делали небольшой ремикс. Как диджеем и продюсером – что вами движет?
В этом плане на меня повлияло появление у нас таких интересных казахоязычных исполнителей, как Ayau, Rusha, Yenlik, Shiza и многих других. Они вдохновляют меня. Я живу в Казахстане, почему бы не продвинуть своих артистов? Возможно, кто-то из них услышит мой трек и так появится новая крутая коллаборация. Многие диджеи смотрят на западных коллег и используют те же треки, делают что-то подобное. Хотя вот – есть возможность создать абсолютно новую музыку, основанную на нашей культуре.
Какие планы на грядущий год как у музыкального продюсера?
Самая большая цель – это выпускать больше авторских треков и начать вести YouTube. Выпускать миксы, подкрепленные “вкусной” классной картинкой. Вообще изначально я переехал в Алматы, чтобы заняться авторской музыкой, то есть именно стать исполнителем! Я занимался вокалом, еще будучи в Астане. До переезда в Алматы очень хотел попасть на занятия к Малике Фуентес – она артистка и бэк-вокалистка из команды Jah Khalib’a. Мне посчастливилось это сделать, когда переехал в Алматы. Так что сейчас потихоньку иду к своим целям и мечтам…
Знаю, что недавно вы вместе с DJ Akee впервые поработали в качестве композиторов над казахстанским сериалом “Система” от Salem Social Media. Он еще не вышел и дата премьеры пока не известна. Как вам этот опыт?
До создания музыки для сериала у меня был небольшой опыт в качестве звукооператора и звукорежиссера на нескольких мелких проектах. Что касается сериала и моего авторства, то мы с Akee – большие поклонники кинематографа, поэтому, приступив к работе, писали музыку с душой, находя новые идеи для каждой сцены. Бесспорно, это интересный опыт, но сложность заключалась в том, что у нас были очень сжатые сроки. Но мы справились. Вообще, когда я смотрю сериалы или кино, очень большое внимание обращаю на музыку. Иногда сцена, которая требует особого драматизма, не оказывает нужного впечатления из-за отсутствия подходящей музыки. Хотелось бы, чтобы киношники чаще экспериментировали, привлекали саунд-продюсеров и диджеев.
Прежде чем подвести к следующему вопросу, хочу процитировать ваш пост из инстаграма: “Real djing – это не то, что происходит в крутых и лакшири-клубах, где модный чувачок, возможно в очках, с модной прической, с крутыми наушниками на диджейке, стоит и качает руки в такт, играя какой-нибудь pop club house, который может сыграть каждый, достаточно просто объяснить, как сводить треки. Real djing – это не то, что большинство думают: включил одну песню, далее переключил на другую. Real djing – это не то, как большинство думают: каждый день тусовки и крутые вечеринки, много алкоголя и звездная болезнь. Да есть и такое, но это уже не real djing”. А что такое real djing?
Real djing – это когда ты полностью заинтересован в диджеинге, а не просто научился сводить музыку и стоять у пульта. Когда ты реально работаешь над собой и своим скилом. Умеешь работать с аудиторией, делая какой-то перформанс. Это когда, анализируя публику, ты изучаешь ее, какой трек подать, чтобы раскачать их. Это когда знаешь, как правильно работать с любой аппаратурой. Real djing – это про профессионализм, трудолюбие и постоянное саморазвитие.
Перейдем к теме диджейских батлов. Вы бронзовый призер Red Bull 3Style – 2019. Поделитесь воспоминаниями. Рассчитывали ли вы тогда, что сможете оказаться в тройке лучших?
При подготовке к батлу я максимально был настроен на победу. Но в сам момент, когда объявили, что я занял третье место, я очень растерялся и даже не понял, что происходит. И конечно, после был чуть расстроен. Что касается самой поездки на батл – это были очень крутые эмоции, встреча с алматинскими друзьями, посчастливилось выступить в барах, ну и вишенка на торте – это знакомство с чемпионами Red Bull 3style прошлых лет: Eskei83, Damianito и Aleqs Notal. Мы круто провели время вместе с ними на общих встречах. Вот с Eskei83 посчастливилось побыть и пообщаться побольше, так как он был открытым и позже всех остальных улетел, рассказывал различные истории, делился своим опытом и вдохновлял своими советами.
А теперь о грядущем Red Bull Turn It Up. Steppa-T – один из ваших наставников и человек, с которым когда-то вы мечтали отыграть на одной сцене. Эта мечта сбылась на Red Bull 3Style, а в эту субботу вы играете в одной команде против остальных диджеев. Какие эмоции от происходящего?
Первые эмоции: “О, круто!”, затем появились сомнения: “А я смогу?” Сейчас нужно подтянуть и проработать некоторые моменты у себя. В последние годы моего творчества я энергетически больше отдавал, и мне хотелось, чтобы рядом был человек, который понимает меня и знает, как я вижу ту или иную “фишку”, мог мне объяснить, как это лучше сделать. И как раз здесь я буду работать в тандеме с более опытным человеком. Несмотря на то что я и Steppa-T любители выступлений соло, мы хорошо друг друга понимаем: как хотим и чего хотим. В целом хочется показать себя, свои скилы, на что мы способны, поделиться опытом и просто хорошо провести время.