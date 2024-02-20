DJ Kreshmusiq о “Запрещенных танцах”, работе с Dequine и мечте стать певцом

Kreshmusiq: Верно. Когда я занимался танцами, купил себе драм-машину Akai MPC500 и начал учиться писать биты, параллельно изучая программу FruityLoops. Там же собирал миксы для танцоров, добавлял в треки дополнительные элементы. Это была предпосылка к началу диджейской деятельности, первое целенаправленное соприкосновение с музыкой. Позже я стал собирать треки для внутренних батлов нашей танцевальной студии F3 Production Dance Studio, выходил на них в качестве диджея. Причем у меня не было своего ноутбука, я брал у ребят, приносил флешку с музыкой и просто проигрывал их в программе Virtual DJ. Мой интерес рос. Я понимал, что нужно развиваться и учиться диджеингу на настоящем оборудовании. На тот момент единственным “танцорским” диджеем был DJ Marco Prime, он играл на винилах, и организаторы возили его на большие батлы. В тот момент я заочно был знаком с Тимуром Есимовым (DJ B-Funk), мы общались в соцсетях, он тоже бывший танцор, который стал заниматься диджеингом. Я советовался с ним, с чего начинать, какую лучше аппаратуру приобрести. В итоге он пригласил меня в клуб А8, где он работал, чтобы показать мне некоторые тонкости работы. Он взял меня под свое крыло, дал основную базу диджеинга. Играли с ним в основном клубный хаус. Вот он, пожалуй, и стал моим первым учителем. А его наставником был DJ Puza, поэтому у нас есть прикол, что B-Funk – мой отец, а DJ Puza – дед. Меня всегда вдохновляли миксы DJ Puza, он собирал “вкусную” музыку. Он, как художник, в миксах умудрялся делать какие-нибудь интересные отсылки и приколы. Как-то раз для сета ко Дню всех влюбленных смиксовал R&B-Soul и добавил на низких частотах некоторые звуки из фильмов для взрослых. Тогда многие удивлялись и говорили, что сет получился мегасексуальным (смеется). Наше общение с ним всегда подразумевало обмен опытом. А о DJ Steppa-T я узнал, когда он выиграл Red Bull 3Style в 2014 году. Мы стали общаться в соцсетях. В 2015-м я приехал в Алматы и уже непосредственно встретился с ним. Для меня это было не только знакомство, но и своего рода интервью. Много полезной информации почерпнул тогда для себя. Я всегда хотел научиться скретчингу, поэтому через год взял у него несколько уроков. Денег было в обрез, поэтому предложил за обучение “мидюшку” ( midi-клавиатура. – Прим. авт.), он согласился. Я умел тогда делать всего пару элементов, но мне хотелось именно углубиться, понять, правильно ли я все делаю, освоить тонкости скретчинга, поработать с человеком, который действительно разбирается в теме. И я благодарен ему за то, что он не отказал мне в обучении.