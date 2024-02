DJ Kreshmusiq о “Запрещенных танцах”, работе с Dequine и мечте стать певцом

Kreshmusiq: В первую очередь на мой музыкальный вкус повлиял родной брат Олжас, я слушал то же, что и он: “Касту”, “Многоточие”, Limp Bizkit, The Prodigy, Linkin Park и др. Ну а позже у меня появились свои предпочтения. Первой кассетой, которую я заслушал до дыр, стал дебютный альбом Bomfunk MC’s In Stereo, а позже купил и второй – Burnin’ Sneakers. В дальнейшем я рос на зарубежной поп-музыке. Все, что было в топе, я слушал. Помню, в 2001 году на канале “А1” часто крутили клип Like I Love You Джастина Тимберлейка, тогда я подумал: “Вау! Какой он крутой!” А когда я занялся танцами, вкус начал меняться абсолютно, стал предпочитать больше хип-хоп и R&B.