DJ Kreshmusiq
© Из личного архива героя
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DJ Kreshmusiq о “Запрещенных танцах”, работе с Dequine и мечте стать певцом

Остались считаные дни до главного диджейского батла Red Bull Turn It Up, в котором за право называться лучшими сразятся четыре команды.
Автор Виолетта Тельманова
Читать 18 минОпубликовано
Следующий участник, с которым мы хотим вас познакомить, – DJ Kreshmusiq. Он же официальный диджей Dequine, музыкальный продюсер, бывший танцор и сооснователь объединения Quryltai, а также бронзовый призер чемпионата Red Bull 3Style Central Asia – 2019.

Традиционно начну с происхождения никнейма. В период, когда вы занимались танцами, были Кириешкин, когда увлеклись музыкой – Kreshbeatz, позже Kreashmusiq или просто Kresh.

Kreshmusiq: Кириешкин – это производная от моей фамилии Керейбаев. В девятом классе у меня был одноклассник по фамилии Исмаилов, он всегда улыбался, даже без повода, мы часто подшучивали над ним и называли его Смайл. В очередной раз, когда я его подколол, он сказал: “Тогда ты Кириешкин!” Помню, тогда мы чуть не подрались. Позже, окончив 11-й класс, я участвовал в батле Street Dance Party в Караганде, и мне хотелось заявить о себе. Вспомнил ту школьную историю, так и появился ник Кириешкин. Как танцор я выступал под этим именем. Когда перешел в диджеинг, подумал, что DJ Кириешкин будет звучать странно. Поэтому старый ник трансформировался в Kreshbeatz с отсылкой на биты. Имя Kreshmusiq появилось, когда захотелось сделать акцент именно на музыке, а буква q на конце – отсылка к проекту Quryltai.

Слышала, что у вас, как и у DJ Saint Bam, родители военные. Расскажите немного о них и о своем детстве.

Kreshmusiq: Я родился в Есиле. Мы с семьей неоднократно переезжали, но большую часть своей жизни я провел в Астане. Начальную школу помню плохо, после класса восьмого воспоминаний куда больше. Моя мама Елзада Маликкызы – подполковник, папа Нуржан Совет и дедушка Керейбаев Совет – полковники, папины братья также связаны с госслужбой. Практически все родственники с погонами. А я выбрал совершенно иную сферу деятельности, хотя, когда меня в детстве спрашивали: “Кем будешь?”, гордо отвечал: “Генералом!” В начале моего пути родные меня не поддерживали, думаю, как и многих, кто занимается творчеством. Все говорили, что это просто хобби и нужна стабильная работа, зарплата, пенсия. Но я стоял на своем, четко зная, чем хочу заниматься и к чему лежит душа. Когда начал получать первые хорошие деньги за творчество, родители стали более спокойными за мое будущее.

Как формировалась ваша любовь к музыке?

Kreshmusiq: У меня нет музыкального образования, но музыку я любил всегда. Часто пел дома. Есть история из детства, которую можно назвать пророческой. Однажды, оставшись один дома, стоя на балконе, я представлял, что вокруг меня куча какого-то музыкального оборудования и огромная толпа людей под балконом. Воображал, что нажимал на какие-то кнопки, крутил и вертел разные переключатели. На тот момент я даже не имел представления о том, что такое диджеинг. Но почему-то очень четко представлял себя в этом. Еще могу отметить момент, что когда я учился в пятом классе, мой двоюродный брат показал мне программу написания музыки Dance Ejay. В ней можно было создавать треки с помощью лупов, используя эффекты и звуки разных инструментов. Можно сказать, что это было мое первое прикосновение к миру музыки и момент, когда появился к ней интерес. Меня настолько увлекало написание музыки, что когда все домашние ложились спать, я продолжал творить. Тогда еще не было флешек, я записывал свои готовые треки на CD и переслушивал их дома.

Вы отдали танцам 8 лет. Расскажите, как начали ими увлекаться и какими достижениями можете похвастаться. Насколько я знаю, вы были в одной команде с Мадиной Бейсекеевой и когда начали диджеить, то делали миксы для ее выступлений.

Kreshmusiq: Все верно, хип-хопу я посвятил 8 лет (с 2006 по 2014 год). Началось с того, что в девятом классе меня подтянул на танцы одноклассник. Сходить на пробное занятие я решился только спустя месяц. Тогда был единственный хореограф на всю Астану – Шакур Хакимбаев. Можно сказать, что все астанинские танцоры – выходцы из его школы. Сначала я посмотрел на новичков, но поразили меня ребята из старшей группы. Как они двигались! Тогда я подумал: “Вау! Клево!” На тот момент как раз только вышел фильм “Шаг вперед”, который тогда многих вдохновил. Я записался на занятия, быстро из новеньких перешел в среднюю группу, а затем и в старшую. Так дальше стал развиваться. Первая победа была с командой NPA (New Project of Astana). Это было в 2007 году, тогда я всего полгода занимался танцами. Родители пришли на эти соревнования и очень гордились мной. Помню, как зашкаливали эмоции, когда нас объявили! В то время, кстати, никто не разделял хип-хоп на стили. Мы танцевали все. Такие понятия, как локинг, крамп, поппинг и другие, появились позже. Когда до нас дошла эта информация, мы стали изучать все эти направления по отдельности. Тогда я танцевал уже в другой команде – AT Stars, и мы стремились танцевать все. Следующим крупным для меня достижением стала победа на кубке “Золотая кеда” в категории соло-шоу на нашем локальном республиканском чемпионате. Я сам собрал микс для выступления и в принципе уже делал миксы для многих танцоров. В 2011 году мы с командой F3 Production взяли первое место на чемпионате ISDS, где была Мадина Бейсекеева. Эта победа стала самой крупной, выигрыш составил 1 миллион тенге. Сразу после финала нам поступило предложение сняться в фильме “Запрещенные танцы” (2012 г., режиссер – Есболат Беделхан). В итоге кадры с нами в него так и не вошли, но хотя бы попали в одноименный клип JADO.

По профессии вы дизайнер. Как так вышло и удалось ли себя попробовать в этом деле?

Kreshmusiq: Я окончил Казахский агротехнический университет им. Сейфуллина, отучился пять курсов – с 2009 по 2014 год. Архитектурный факультет для поступления предложила мама. Выбрал специальность дизайнера, потому что на курсе не было сложных технических предметов, в основном все направления творческие. Изучали многопрофильный дизайн: ландшафтный дизайн, дизайн одежды, графический дизайн, дизайн интерьера. Но акцент все-таки был больше на дизайн интерьера (интервью мы проводили у Kresh’а в студии, к слову, у него очень уютно. – Прим. авт.). Помню, в качестве курсовой нужно было сшить подушку и классическую юбку. На втором курсе я стал заниматься диджеингом и продолжал танцевать, то есть я одновременно занимался тремя разными видами творческой деятельности. Было сложно, я сильно распылялся. Учеба была в приоритете, но в то же время диджеинг стал приносить определенный доход. И это было что-то новое и очень интересное для меня. Графическим дизайнером я успел поработать в общей сложности около года и после этого решил больше уделять время диджеингу и музыке, так как хотелось развиваться именно в этом направлении. А интерес к танцам начал угасать, поэтому и завершил карьеру танцора.

Вы увлеклись диджеингом почти 12 лет назад. Слышала, что сперва вы стали битмейкером и только потом встали за пульт. Как случился переход от танцев непосредственно к музыке? Кто вас вдохновлял и учил?

Kreshmusiq: Верно. Когда я занимался танцами, купил себе драм-машину Akai MPC500 и начал учиться писать биты, параллельно изучая программу FruityLoops. Там же собирал миксы для танцоров, добавлял в треки дополнительные элементы. Это была предпосылка к началу диджейской деятельности, первое целенаправленное соприкосновение с музыкой. Позже я стал собирать треки для внутренних батлов нашей танцевальной студии F3 Production Dance Studio, выходил на них в качестве диджея. Причем у меня не было своего ноутбука, я брал у ребят, приносил флешку с музыкой и просто проигрывал их в программе Virtual DJ. Мой интерес рос. Я понимал, что нужно развиваться и учиться диджеингу на настоящем оборудовании. На тот момент единственным “танцорским” диджеем был DJ Marco Prime, он играл на винилах, и организаторы возили его на большие батлы. В тот момент я заочно был знаком с Тимуром Есимовым (DJ B-Funk), мы общались в соцсетях, он тоже бывший танцор, который стал заниматься диджеингом. Я советовался с ним, с чего начинать, какую лучше аппаратуру приобрести. В итоге он пригласил меня в клуб А8, где он работал, чтобы показать мне некоторые тонкости работы. Он взял меня под свое крыло, дал основную базу диджеинга. Играли с ним в основном клубный хаус. Вот он, пожалуй, и стал моим первым учителем. А его наставником был DJ Puza, поэтому у нас есть прикол, что B-Funk – мой отец, а DJ Puza – дед. Меня всегда вдохновляли миксы DJ Puza, он собирал “вкусную” музыку. Он, как художник, в миксах умудрялся делать какие-нибудь интересные отсылки и приколы. Как-то раз для сета ко Дню всех влюбленных смиксовал R&B-Soul и добавил на низких частотах некоторые звуки из фильмов для взрослых. Тогда многие удивлялись и говорили, что сет получился мегасексуальным (смеется). Наше общение с ним всегда подразумевало обмен опытом. А о DJ Steppa-T я узнал, когда он выиграл Red Bull 3Style в 2014 году. Мы стали общаться в соцсетях. В 2015-м я приехал в Алматы и уже непосредственно встретился с ним. Для меня это было не только знакомство, но и своего рода интервью. Много полезной информации почерпнул тогда для себя. Я всегда хотел научиться скретчингу, поэтому через год взял у него несколько уроков. Денег было в обрез, поэтому предложил за обучение “мидюшку” ( midi-клавиатура. – Прим. авт.), он согласился. Я умел тогда делать всего пару элементов, но мне хотелось именно углубиться, понять, правильно ли я все делаю, освоить тонкости скретчинга, поработать с человеком, который действительно разбирается в теме. И я благодарен ему за то, что он не отказал мне в обучении.

“Я не просто диджей, я еще и МС”

“Я не просто диджей, я еще и МС”

© Из личного архива героя

А как формировался ваш музыкальный вкус? Знаю, что любимый артист – Джастин Тимберлейк :)

Kreshmusiq: В первую очередь на мой музыкальный вкус повлиял родной брат Олжас, я слушал то же, что и он: “Касту”, “Многоточие”, Limp Bizkit, The Prodigy, Linkin Park и др. Ну а позже у меня появились свои предпочтения. Первой кассетой, которую я заслушал до дыр, стал дебютный альбом Bomfunk MC’s In Stereo, а позже купил и второй – Burnin’ Sneakers. В дальнейшем я рос на зарубежной поп-музыке. Все, что было в топе, я слушал. Помню, в 2001 году на канале “А1” часто крутили клип Like I Love You Джастина Тимберлейка, тогда я подумал: “Вау! Какой он крутой!” А когда я занялся танцами, вкус начал меняться абсолютно, стал предпочитать больше хип-хоп и R&B.

Одна из важных вех в вашей карьере – Quryltai. Сообщество, тусовка и школа диджеинга, которую вы основали с DJ Bam и DJ Nurboogie, а чуть позже присоединился DJ Akee. Оглядываясь назад, как вы опишете в целом, какую работу вы проделали и почему проект сошел на нет?

Kreshmusiq: Это было объединение единомышленников. Лично я получил колоссальный опыт в организации вечеринок, да и мероприятий в целом. Выработалась стратегия и понимание того, на что стоит делать акцент, как грамотно прорабатывать промоушен. Все, что Quryltai дал участникам команды, – это огромный набор полезных скилов. Людям, на мой взгляд, Quryltai помог развить хороший музыкальный вкус, потому что на своих тусовках мы играли очень разноплановую музыку. А создание школы образовало дружное диджейское комьюнити, где все общались и поддерживали друг друга. Проект сошел на нет из-за отсутствия заинтересованности большей части команды. Ушел DJ Akee, один из основателей школы Quryltai, который, как я считаю, был душой школы. После его ухода мы попытались собрать новую команду, но, к сожалению, в приоритете для каждого стал не проект, а деньги, то есть каждый думал, что будет преподавать и много зарабатывать. А я всегда говорил о том, что на первое место нужно ставить свое развитие и творчество, если подходить к делу с душой, то и деньги будут.

Помимо всего перечисленного, также вы официальный диджей Dequine. В 2018-м вы выпускали ремикс на ее трек “Движения”, в 2022-м выступили с ней впервые вместе на YouFest, а потом стали работать с ней на постоянной основе. Такая цепочка событий или все началось иначе? И объясните, пожалуйста, зачем артисту свой официальный диджей?

Kreshmusiq: За рубежом это нормальная практика: практически у всех западных исполнителей есть свои диджеи. Если брать крупные сольные концерты, то он отвечает за препати, разогревает публику к концерту. У нас же понимание того, что артисту нужен диджей или просто человек, который разбирается в аппаратуре, пришло только года четыре назад. Если не ошибаюсь, из наших артистов диджеи есть у Скриптонита, Truwer’а, “Ирины Кайратовны” и Назимы. А моя история с Данелей началась в 2018 году, когда мы пересеклись с ней на дне рождения танцевальной студии Мадины Бейсекеевой, где она была хедлайнером, а я выступал в качестве приглашенного диджея. Во время саундчека я предложил помочь Данеле, просто включал ее треки во время выступления. На тот момент я уже знал, как вести себя на сцене, был небольшой опыт. Через месяц мы встретились на Open Air в Mega Silk Way, где я был тоже в качестве диджея, а еще спустя месяц она мне написала с предложением работы, что ей нужен музыкальный директор, тур-менеджер и диджей в одном лице. Но для нашего сотрудничества мне необходимо было переехать в Алматы, к такому шагу я был не готов. Я только съехал от родителей, еще была работа с Quryltai. Повторное предложение прозвучало в 2022 году. На связь вышел российский менеджер Данели, сказав, что она хочет работать именно со мной. На YouFest я уже выступал как официальный диджей Dequine. На мой взгляд, необходимость меня как диджея – это не только про музыкальную составляющую. Данеле комфортнее работать, когда есть тот, кто может ее “подхватить” на сцене.

Значит, вы работаете почти два года. Как они прошли для вас?

Kreshmusiq: Для меня это сотрудничество – настоящий кайф и огромный опыт. Я был на записи трека “Матча чай” – это было очень круто. В такие моменты я забываю обо всем, полностью окунаюсь в процесс, и было интересно наблюдать, как создаются хиты. На самом деле чаще бы хотелось присутствовать с Данелей именно на записях, просто, чтобы видеть, как это происходит. Большой плюс – это участие в организации концертов. Я занимался ее сольниками, которые прошли в 2023 году. Мы обменивались идеями всей командой и нам удалось создать настоящее шоу. Я не просто диджей, я еще и МС. Или, как говорит Данеля, хайпмен, то есть я выхожу с ней на сцену, поддерживаю, стараюсь разогреть толпу. А я обожаю сцену! Мне бы хотелось, чтобы больше диджеев умели работать именно в таком формате, были открытыми, ведь в первую очередь диджей – это артист.

Кроме работы с Dequine, вы, в принципе, активно поддерживаете казахстанскую музыку. В прошлом году вместе с DJ Bam выпустили ремикс песни Yenlik x Taspay - àkel àkel, также вы делали ремиксы на треки abdr. и Liili. Для клипа ИК и Shiza на трек Kõk tu делали небольшой ремикс. Как диджеем и продюсером – что вами движет?

Kreshmusiq: В этом плане на меня повлияло появление у нас таких интересных казахоязычных исполнителей, как Ayau, Rusha, Yenlik, Shiza и многих других. Они вдохновляют меня. Я живу в Казахстане, почему бы не продвинуть своих артистов? Возможно, кто-то из них услышит мой трек и так появится новая крутая коллаборация. Многие диджеи смотрят на западных коллег и используют те же треки, делают что-то подобное. Хотя вот – есть возможность создать абсолютно новую музыку, основанную на нашей культуре.

Какие планы на грядущий год как у музыкального продюсера?

Kreshmusiq: Самая большая цель – это выпускать больше авторских треков и начать вести YouTube. Выпускать миксы, подкрепленные “вкусной” классной картинкой. Вообще изначально я переехал в Алматы, чтобы заняться авторской музыкой, то есть именно стать исполнителем! Я занимался вокалом, еще будучи в Астане. До переезда в Алматы очень хотел попасть на занятия к Малике Фуентес – она артистка и бэк-вокалистка из команды Jah Khalib’a. Мне посчастливилось это сделать, когда переехал в Алматы. Так что сейчас потихоньку иду к своим целям и мечтам…

Знаю, что недавно вы вместе с DJ Akee впервые поработали в качестве композиторов над казахстанским сериалом “Система” от Salem Social Media. Он еще не вышел и дата премьеры пока не известна. Как вам этот опыт?

Kreshmusiq: До создания музыки для сериала у меня был небольшой опыт в качестве звукооператора и звукорежиссера на нескольких мелких проектах. Что касается сериала и моего авторства, то мы с Akee – большие поклонники кинематографа, поэтому, приступив к работе, писали музыку с душой, находя новые идеи для каждой сцены. Бесспорно, это интересный опыт, но сложность заключалась в том, что у нас были очень сжатые сроки. Но мы справились. Вообще, когда я смотрю сериалы или кино, очень большое внимание обращаю на музыку. Иногда сцена, которая требует особого драматизма, не оказывает нужного впечатления из-за отсутствия подходящей музыки. Хотелось бы, чтобы киношники чаще экспериментировали, привлекали саунд-продюсеров и диджеев.

Прежде чем подвести к следующему вопросу, хочу процитировать ваш пост из инстаграма: “Real djing – это не то, что происходит в крутых и лакшири-клубах, где модный чувачок, возможно в очках, с модной прической, с крутыми наушниками на диджейке, стоит и качает руки в такт, играя какой-нибудь pop club house, который может сыграть каждый, достаточно просто объяснить, как сводить треки. Real djing – это не то, что большинство думают: включил одну песню, далее переключил на другую. Real djing – это не то, как большинство думают: каждый день тусовки и крутые вечеринки, много алкоголя и звездная болезнь. Да есть и такое, но это уже не real djing”. А что такое real djing?

Kreshmusiq: Real djing – это когда ты полностью заинтересован в диджеинге, а не просто научился сводить музыку и стоять у пульта. Когда ты реально работаешь над собой и своим скилом. Умеешь работать с аудиторией, делая какой-то перформанс. Это когда, анализируя публику, ты изучаешь ее, какой трек подать, чтобы раскачать их. Это когда знаешь, как правильно работать с любой аппаратурой. Real djing – это про профессионализм, трудолюбие и постоянное саморазвитие.

Перейдем к теме диджейских батлов. Вы бронзовый призер Red Bull 3Style – 2019. Поделитесь воспоминаниями. Рассчитывали ли вы тогда, что сможете оказаться в тройке лучших?

Kreshmusiq: При подготовке к батлу я максимально был настроен на победу. Но в сам момент, когда объявили, что я занял третье место, я очень растерялся и даже не понял, что происходит. И конечно, после был чуть расстроен. Что касается самой поездки на батл – это были очень крутые эмоции, встреча с алматинскими друзьями, посчастливилось выступить в барах, ну и вишенка на торте – это знакомство с чемпионами Red Bull 3style прошлых лет: Eskei83, Damianito и Aleqs Notal. Мы круто провели время вместе с ними на общих встречах. Вот с Eskei83 посчастливилось побыть и пообщаться побольше, так как он был открытым и позже всех остальных улетел, рассказывал различные истории, делился своим опытом и вдохновлял своими советами.

А теперь о грядущем Red Bull Turn It Up. Steppa-T – один из ваших наставников и человек, с которым когда-то вы мечтали отыграть на одной сцене. Эта мечта сбылась на Red Bull 3Style, а в эту субботу вы играете в одной команде против остальных диджеев. Какие эмоции от происходящего?

Kreshmusiq: Первые эмоции: “О, круто!”, затем появились сомнения: “А я смогу?” Сейчас нужно подтянуть и проработать некоторые моменты у себя. В последние годы моего творчества я энергетически больше отдавал, и мне хотелось, чтобы рядом был человек, который понимает меня и знает, как я вижу ту или иную “фишку”, мог мне объяснить, как это лучше сделать. И как раз здесь я буду работать в тандеме с более опытным человеком. Несмотря на то что я и Steppa-T любители выступлений соло, мы хорошо друг друга понимаем: как хотим и чего хотим. В целом хочется показать себя, свои скилы, на что мы способны, поделиться опытом и просто хорошо провести время.

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