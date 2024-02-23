Непобедимый Loki: большое интервью с диджеем Николаем Рябко

Loki: Границы стерты максимально. Образно говоря, ты смотришь в одну сторону – видишь там двадцатилетних девочек; в другую – сорока-пятидесятилетних агашек; по центру – молодые парни примерно 30 лет. Все они беспроблемно уживаются в одном пространстве. Это не может не радовать. Помню тусовки 2005-2006 годов, возрастной ценз всех гостей был плюс-минус одинаковый. Моя музыка будто бы попадает в людей определенного возраста, и я начинаю собирать вокруг себя ровесников. Меня не особо понимает молодежь, причем я ее не понимаю ровно так же. У меня есть ряд заведений, в которых я не буду играть ни за какие гонорары. Это не потому, что заведение плохое, просто там не моя публика. Они не поймут меня, а я – их. Зачем мучить слушателей, зачем мучить меня, если можно просто-напросто позвать диджея, который с этой публикой знаком. В таких случаях просто говорю: “Извините, у меня график занят, к сожалению. Давайте поработаем через пару месяцев, к примеру”. Понятное дело, через пару месяцев про меня забудут и мне звонить не будут. Не хочу открыто отказывать людям. К примеру, я не играю на Фурманова, это не моя публика, и я ее не понимаю. Я играл там дважды – мне этого хватило, я хочу заниматься творчеством. Если захочу просто заработать кучу денег, вернусь в стройку – там совершенно другие деньги. Хочу развиваться и быть путеводителем для своих слушателей в мир музыки, как бы странно это ни звучало. Задача диджея – показать людям хорошую музыку любых жанров. Это может быть хип-хоп, r’n’b, электроника, dram’n’bass, да что угодно. Мы должны показать людям что-то новое; а поставить в очередной раз “Знаешь ли ты…” – трек, которому 20 лет, могут многие диджеи в городе, ко мне за этим нет смысла обращаться. У меня есть определенные рамки формата, которые я выстраивал на протяжении 20 лет, и я не хочу их нарушать. Чаевые в 100 долларов или гонорар на 20 000 тенге больше не стоят того. Мои слушатели – это примерно мои ровесники. Музыку, которую я ставлю, они хорошо чувствуют и понимают. Надо мной, кстати говоря, по этому поводу даже подшучивают. Когда я что-то ставлю, в микрофон часто говорят: "О, вот наш старичок пришел". На самом деле, не играю старую музыку, это интересные, свежие вещи. Как говорил ранее, вся музыка уже была написана и спета. У меня в коллекции сохранилось много старых а капелл и семплов. Так вот, многие современные композиции построены на их основе. Это переносит меня куда-то в другое время, и я как-то чуть-чуть ностальгирую по той тусовке и подсознательно выстраиваю портрет своего слушателя. Если знаю эту музыку, то ее знает вон тот мужичок 35 лет – мой ровесник, вон та дама с аперолем – она тоже оценит. В один момент поднимаю глаза и вижу на танцполе людей, которых хотел бы видеть на танцполе. Мне это очень нравится и льстит. Сейчас стараюсь играть в тех заведениях со строгим контролем возраста – как правило, это 25+, 27+. Как правило, это та группа, которая приходит отдохнуть. Они приходят, чтобы приятно провести время, выпить пару коктейлей, а не мериться тестостероном, хотя дурачки бывают везде. Я очень негативно отношусь к любым наркотикам, и меня дико раздражает тот стереотип, что диджей по-любому чем-то “банчит”, и даже бывало, что ко мне подходили с такими вопросами. Это меня страшно злит! Чем взрослее человек, тем меньше вероятность, что он будет пробовать всякую разную дрянь. Поэтому меня больше привлекают заведения со строгим контролем, потому что вероятность встретить там ребят под психотропными веществами ниже, чем в баре, где нет вообще никакого возрастного контроля. Повторюсь, взрослому человеку вряд ли это нужно: завтра у него воскресенье, ему надо, к примеру, с супругой съездить в магазин, и он точно не хочет это делать после вчерашних “фестивалей”. Я стараюсь вести здоровый образ жизни. Мне нужно играть и контролировать полностью все на трезвую голову – так лучше получается. За пятницу и субботу у меня, как правило, по две-три площадки, и если я при этом буду пить, то в воскресенье просто выпаду из жизни, а это мой единственный выходной, когда я хочу провести время с семьей, решить свои бытовые моменты. Считаю, что алкоголь и наркотики губительны. Классно, когда ты можешь подойти к диджею, постоять с ним, побеседовать на тему музыки. И перед тобой стоит не какое-то пьяное создание с наушниками на голове, которое не может связать двух слов, а человек, который действительно может весело, но в то же время очень умно рассказать о треке, жанре или авторе этой композиции.