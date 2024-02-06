Red Bull Turn It Up: интервью со Steppa-T

Steppa-T: Помню, еще в детстве с друзьями нарвались на кассету с каким-то баттлом и такие: “Что это такое? Как они это делают?”. У нас не было ни микшера, вообще ничего и мы просто на старом советском проигрывателе расфигачили чью-то пластинку в хлам. Это был наш первый опыт скретчинга, потом все, забыли про него. В осознанном возрасте начал периодически замечать какие-то сигналы. В Китае видел как чуваки скретчат. Потом помню, пришел к другу в Шанхае, а у него лофт размером с актовый зал, там стоял гигантский П-образный стол. На нем было, наверное, где-то 15 комплектов проигрывателей . Я тогда еще не понимал, что в итоге буду этим заниматься. А когда научился диджеить на CD-проигрывателях, для меня встал вопрос: “И все? Это конец эволюции диджея?”. Как раз тогда заболел - все перечитал, пересмотрел, поспал… В какой-то момент в голове щелкнуло - “Скретч… А как он делается?...”. И когда выздоровел, побежал на студию пробовать. У меня были какие-то пластинки, микшер, на удивление, баттловый с хорошим кроссфейдером. Меня затянуло очень сильно. Я начал копать интернет, никакой конкретики не было, на YouTube только DJ Qbert и какие-то любительские записи. Существует методология расшифровки скретча ТТМ (Turntablist Transcription Method), она ещё в нулевых была создана. Нашел ее, начал копать. Сложность была в том, что в скретче невозможно сразу понять, что тебе нужно делать, потому что когда смотришь видео, где показывают как делается тот или иной элемент, это происходит очень быстро. А ты пытаешься понять базу. Очень многое зависит от постановки руки, давления, движения, рассинхронизации твоего мозга, грубо говоря, потому что там есть моменты, когда одна рука делает одну вещь, другая другую. Я думал, что это нереально. Психовал, по 10 раз в день бросал это дело. Ходил по нашим диджеям, спрашивал что да как. Тогда никто не скретчил и мне говорили “Нафиг тебе это надо?”. Помню, как в группу одной из школ диджеинга, что я основал пришел такой коммент: “Ты что, крутой что ли? Давай баттлить!”. Я такой счастливый был! Пришли пацаны. DJ Jan Kit из Актобе, он играл на BC One - я его считаю первым тернтаблистом в Казахстане. В 2007 году он купил себе вертушки в Актобе, где это никому нафиг не нужно. И были так же Мура и Гани. Вот три человека, которые тогда умели скретчить, причем на хорошем уровне. Они мне показали какие-то моменты, нюансы, фишки. Изучение скретча в одиночку было очень сложным, я мог изучать один элемент три месяца. Сейчас я ему обучу любого за неделю. Существует также, как я называю - энергетическая связь. Помню, приехал DJ Tactics, я его затащил на студию и говорю: “Покажи мне вот этот момент, я не понимаю”. 20 минут и я все понял. Со скретчем как с любым музыкальным инструментом - сидишь и практикуешься. Один элемент, потом второй, третий… И каждый день одно и то же. Потом начинаешь соединять это все. В какой-то момент уже не пытаешься это систематизировать, просто чувствуешь музыку, флоу, ритмику. И как любой профессиональный музыкант просто играешь. Поэтому скретч для меня - это долгое самообразование.