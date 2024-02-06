Red Bull Turn It Up: интервью со Steppa-T

Первое, что хочу спросить - происхождение вашего никнейма Steppa-T и Kingsteppa. Какой из них появился первее и как?
Первым появился Steppa-T. Это было примерно в 2008-9 году, когда я учился в Китае. Тогда увлекался дабстепом и мне в целом почему-то слово “step” очень нравилось. Просто как-то сидел и думал: “Step…Steppa…Steppa-T…”. Потом друзья сказали, что “steppe” с французского переводится как “степь”, и такие: “Ты же как раз оттуда!”. И я стал подписываться так. Когда вернулся в Алмату и начал профессионально заниматься диджеингом, у меня появилась небольшая студия, где я постоянно тренировался. Ко мне часто приходили друзья и каждый раз я им демонстрировал какой-нибудь новый скилл. Тогда вышел фильм “Диктатор” с Сашей Бароном Коэном, где главного героя звали Адмирал-генерал Аладин. И мой друг начал называть меня “Адмирал-генерал-Steppa-T”, подначивая, мол, раздуваю свое эго. Я решил подыграть и назваться Kingsteppa. Это было шутки ради, но т.к. в итоге я стал первопроходцем в мире казахстанского скретча, однажды подумал, что имею право на подобный никнейм. При этом, в Алмате меня называют просто Стёпа или Степан. Многие думали, что меня так и зовут. Где я, и где Степан? (смеется)
Слышала историю про то, как вы отказались от стабильной работы и решили полностью посвятить себя музыке, закрывшись в студии на годика полтора-два. Хочется узнать истоки - расскажите что с вами было до 2004-го? Откуда родом Тимур Палтуев? Как жил и чем занимался этот парнишка до того, как ушел с головой в диджеинг?
Я вырос и родился в Алмате. Закончил 15-ую школу, а высшее у меня неоконченное. Учился на факультете менеджмента в ATU. Понял, что это не мое, когда нам начали на доске объяснять что такое Windows. В итоге я самообразованный айтишник, потому что все мои друзья детства тоже ушли в эту сферу. Я научился всему благодаря им. Параллельно проработал официантом в общепите три года. Был в команде открытия первого ресторана Il Патио. После где только ни работал: торговым представителем (ходил продавал зубную пасту), помощником юриста (ну, мальчиком на побегушках), интерном в строительной компании. Потом ушел обратно в общепит и начал изучать систему автоматизации ресторанного бизнеса, поработали с другом в этой сфере до 2007 года. Специалистов тогда было не много, поэтому мы пользовались большим спросом. После уехал учиться в Китай. Там прожил почти четыре года. Вернувшись домой понял, что хочу заниматься музыкой, но надо было как-то жить и работать. Устроился айтишником в китайскую нефтяную компанию, параллельно продолжил заниматься автоматизацией ресторанов. Параллельно снял себе маленькую студийку в старом здании - 10 кв. метров. Поставил туда компьютер, оборудование какое-то у меня было музыкальное и старался приходить туда по вечерам. В один момент понял, что не занимаюсь музыкой вообще и мне очень не нравится, что происходит. Прям депрессия была сильная и я как-то задал себе вопрос: “Если я не занимаюсь музыкой, зачем вообще что-то делаю?”. Она всегда шла параллельно с моей жизнью. Когда работал в ресторане, бывало, сидя на складе и делая учет, рядом стояла миди-клавиатура с колонками и я прям там играл музыку. Вернувшись с Китая мы с друзьями начали организовывать вечеринки, делать привозы. Стал частью команды JAHRA Corporation. На самом деле я и в детстве постоянно слушал музыку, записывал кассеты. Мой брат занимался клубным бизнесом в 90-х и я помню, как однажды он принёс домой микшер. Когда его не было дома, я подключил его. Подумал: “Вау! Что это такое?”. Когда мне было лет 15, он потащил меня по ночным клубам. Тогда я впервые увидел ночную жизнь и диджеев. Конечно, я просидел пол ночи на кухне, потому что меня не пускали в зал. Что я там буду делать, щегол мелкий? Подсознательно, наверное, меня это очень сильно впечатлило. Когда стал диджеем, брат был против, потому что он все это видел и знает кто такие диджеи, с чем они сталкиваются. Я все равно пошел по своему пути и в какой-то момент мне было приятно, когда однажды он сказал: “Я был горд, когда услышал за тебя”. Он никогда не следил за моим творческим путем. Мне пришлось доказывать, что я могу этим заниматься не только родителям, но и брату. Иногда мама может в очередной раз начать говорить о том, что мне нужен диплом и нормальная работа. В такие моменты приходится объяснять, что я зарабатываю в неделю н-ное количество денег и это больше, чем среднестатистическая зарплата офисного работника. И в какой момент она успокоилась. “Главное ты счастлив? - Да. - Ну все”.
А расскажите подробнее о периоде, когда вы жили в Китае. Как и почему решили поехать туда учиться?
В то время все уезжали учиться в Китай. Мы собирались поехать с подругой, но в последний момент она отказалась. Причем так, что потеряли с ней контакт. Но я все-таки поехал. Изучал культурологию и китайский язык в Гуанчжоуском Южно-Китайском профессиональном колледже коммерции и торговли. Пробовал даже заняться каким-то бизнесом, правда мозгов мне в этом плане не хватило, но с другой стороны, понял, что оно и к лучшему. Первые полгода были веселые, но мне сказали, что если я планирую и дальше учиться в Гуанчжоу, основной китайский диалект пу-тун-хуа, который мы изучали, бесполезен, нужен кантонский. А он намного сложнее. Там как раз начались проблемы в семье, отец сильно заболел и нужно было заниматься его лечением, нашли клинику в Шанхае. Я начал постоянно мотаться из Гуанчжоу в Шанхай. Был момент, когда за сутки четыре раза слетал туда и обратно. Потом все таки переехал в Шанхай, перевелся в Tongji University. Параллельно с учебой занимался переводом документов, следил за лечением отца и был для родителей постоянным гидом по Шанхаю. Искал где поесть, где попить, хотя сам ничего не знал и интернета тогда толком нормального не было. Иногда просто бродил по городу в надежде с кем-нибудь познакомиться. Мой первый друг - японец по имени Кури, барабанщик. Он меня начал таскать по всяким тусовкам, благодаря ему я начал видеть какой движ бывает в Китае.
Еще интересна ваша учеба Alumni AMA Bangkok 2018. Во-первых, что это вообще такое? Как долго вы там учились и чему? И что дало вам это время – как в профессиональном смысле, так и в человеческом.
Это международная программа от YES Academy - American Music Abroad. Тогда в Алмату приехали бродвейские преподаватели по танцам и диджеингу. Я узнал о ней благодаря моей ученице Карли Ван Орман , она была атташе американского посольства. Очень классная женщина. На протяжении недели проходили курсы для артистов, танцоров и музыкантов на разных локациях, после чего вместе с участниками ставилось шоу. Я помогал в организации и во время постановки мне рассказали, что у них есть еще и международная программа AMA в Бангкоке - “Хочешь поехать?”. Я был поражен, это было очень классно! Была вся Юго-Восточная Азия, из Центральной Азии был представлен только Казахстан и Кыргызстан. Нас разместили в отеле, выделили стипендию, разбили по группам - инструменталисты, диджеи, битмейкеры, рэперы и танцоры. Каждый день с утра до трех часов дня были занятия, нас постоянно гоняли: мы делали музыку, колабарировались и просто тусовались в Бангкоке. В конце тоже поставили общее шоу. В целом было классно, что эта программа дала возможность расширить горизонты общения. Нам преподавал, кстати, DJ Invisible - гигантский такой мужик, два метра ростом. Я всегда шутил: “Ты достаточно visible!”. Он из Детройта, олдскульный такой, классный, кузен Xzibit’a. Мы с ним до сих пор поддерживаем контакт.
Вы начали изучать скретчинг в 2011-м году. Тогда его практиковало не так много людей в Казахстане, да и ресурсов в помощь, кажется, было мало. Как вы пришли к скретчингу и что вам помогало его освоить?
Помню, еще в детстве с друзьями нарвались на кассету с каким-то баттлом и такие: “Что это такое? Как они это делают?”. У нас не было ни микшера, вообще ничего и мы просто на старом советском проигрывателе расфигачили чью-то пластинку в хлам. Это был наш первый опыт скретчинга, потом все, забыли про него. В осознанном возрасте начал периодически замечать какие-то сигналы. В Китае видел как чуваки скретчат. Потом помню, пришел к другу в Шанхае, а у него лофт размером с актовый зал, там стоял гигантский П-образный стол. На нем было, наверное, где-то 15 комплектов проигрывателей . Я тогда еще не понимал, что в итоге буду этим заниматься. А когда научился диджеить на CD-проигрывателях, для меня встал вопрос: “И все? Это конец эволюции диджея?”. Как раз тогда заболел - все перечитал, пересмотрел, поспал… В какой-то момент в голове щелкнуло - “Скретч… А как он делается?...”. И когда выздоровел, побежал на студию пробовать. У меня были какие-то пластинки, микшер, на удивление, баттловый с хорошим кроссфейдером. Меня затянуло очень сильно. Я начал копать интернет, никакой конкретики не было, на YouTube только DJ Qbert и какие-то любительские записи. Существует методология расшифровки скретча ТТМ (Turntablist Transcription Method), она ещё в нулевых была создана. Нашел ее, начал копать. Сложность была в том, что в скретче невозможно сразу понять, что тебе нужно делать, потому что когда смотришь видео, где показывают как делается тот или иной элемент, это происходит очень быстро. А ты пытаешься понять базу. Очень многое зависит от постановки руки, давления, движения, рассинхронизации твоего мозга, грубо говоря, потому что там есть моменты, когда одна рука делает одну вещь, другая другую. Я думал, что это нереально. Психовал, по 10 раз в день бросал это дело. Ходил по нашим диджеям, спрашивал что да как. Тогда никто не скретчил и мне говорили “Нафиг тебе это надо?”. Помню, как в группу одной из школ диджеинга, что я основал пришел такой коммент: “Ты что, крутой что ли? Давай баттлить!”. Я такой счастливый был! Пришли пацаны. DJ Jan Kit из Актобе, он играл на BC One - я его считаю первым тернтаблистом в Казахстане. В 2007 году он купил себе вертушки в Актобе, где это никому нафиг не нужно. И были так же Мура и Гани. Вот три человека, которые тогда умели скретчить, причем на хорошем уровне. Они мне показали какие-то моменты, нюансы, фишки. Изучение скретча в одиночку было очень сложным, я мог изучать один элемент три месяца. Сейчас я ему обучу любого за неделю. Существует также, как я называю - энергетическая связь. Помню, приехал DJ Tactics, я его затащил на студию и говорю: “Покажи мне вот этот момент, я не понимаю”. 20 минут и я все понял. Со скретчем как с любым музыкальным инструментом - сидишь и практикуешься. Один элемент, потом второй, третий… И каждый день одно и то же. Потом начинаешь соединять это все. В какой-то момент уже не пытаешься это систематизировать, просто чувствуешь музыку, флоу, ритмику. И как любой профессиональный музыкант просто играешь. Поэтому скретч для меня - это долгое самообразование.
Сейчас много ребят скретчат?
На самом деле нет, потому что все знают, что это отнимает очень много времени. Nurboogie может немного скретчить, Kreshmusiq, парнишка QRboy тоже. Ко мне приходили профессиональные диджеи, которые уже добились успеха, просили научить их. А потом такие: “Блин, сложно! Не буду!”. DJ Jazzy Jeff говорил, что скретчинг показывает насколько ты посвящен диджеингу. Есть еще такая поговорка - “Real skill you can’t buy”.
Для вас виниловый проигрыватель - это музыкальный инструмент. Можете объяснить “Как это?” для людей, далеких от диджеинга.
Благодаря технологиям я могу быть барабанщиком, пианистом, саксофонистом, трубачом или использовать любой семпл. Во время скретча можно менять тональность, ноты, делать ритм быстрее или медленнее. Тем самым проигрыватель превращается в музыкальный инструмент. Когда музыканты видят, как я делаю какие-то вещи, я им говорю “Я могу быть вами всеми!”. Благодаря тональности, скорости, питча, можно изменить ноту и сыграть целую мелодию. На соревнованиях в 90-х очень много людей показывали эту штуку. Если посмотреть именно DMC, можно увидеть столько безумия, которое люди вытворяли с этими вертушками!
Как формировался ваш музыкальный вкус?
Он постоянно меняется. В 90-х слушал рок, метал и рэп. Существовал даже конфликт на этой почве, типа “Кто ты, рэпер или металлист?”. Тогда можно было по башке получить за то, что слушаешь не ту музыку. Где-то с недельку я побыл рэпером, пока не увидел на кассете live-концерт группы Nirvana. Я не слушал попсу, меня сильно раздражала вся эта движуха вокруг мальчиковых банд типа Backstreet boys. Еще был геймером и на этой почве познакомился с татуировщиками, которые показали мне что такое транс. Начал увлеченно слушать музыку в этом жанре, покупать диски, изучать всю культуру, организовывать с друзьями тусовки. Потом уехал в Китай, где как-то попал в клубешник под названием Shelter (он легендарный в Шанхае), и там впервые на хорошей аудиосистеме услышал дабстеп. Не вот это, которое современное сейчас звучит и не Skrillex, а именно английский классический дабстеп. Как раз это был момент, когда он только-только выходить начал из андеграунда в массы. Начал изучать его и вот тогда перешел от быстрой электроники с ровным ритмом на ломанный и с большим количеством баса. Начал изучать что такое дабовый регги и тогда, мне кажется, научился копаться в истории, откуда и как музыка происходит. Параллельно открывал для себя трип-хоп, Letfield и EDM. У меня был настолько широкий круг людей, которые слушали и делали абсолютно разную музыку, поэтому я изучал всё. Когда начал профессионально заниматься диджеингом, открыл для себя скретчинг. И такой: “О, хип-хоп!”. Человек, который не стал рэпером в 90-х, стал им 2010-х. Начал изучать жанр, как он работает, культуру диджеинга, технику, оборудование, всё подряд. Я погрузился настолько, что практически ежедневно на протяжении двух лет был на студии, тренировался по 10 часов. Диджей должен быть разножанровым, но нужно дойти до уровня, когда ты можешь играть то, что хочешь, а не то, что надо. Это самое классное и вот этот индивидуализм, как раз-таки, проявляется сейчас.
Расскажите о вашей коллекции винила. Сколько у вас пластинок? С какого момента начали их собирать? Какой была ваша первая пластинка в коллекции и какая самая ценная?
За 10 лет из пачки где-то в пластинок пятьдесят она выросла до целого шкафа. Думал как раз в этом году сделать ревизию, что не нужно - продать. Началось с того, что 5-6 пластинок я купил в Китае в каком-то магазине по пять юаней каждая. Транс был, хип-хоп… Одну из них, кстати, недавно очень дешево продал, но в итоге она оказалась супер дорогой. Самая ценная для меня - самая первая пластинка, Frankie Cutlass “Politics & Bullshit”. Иногда покупаю музыку потому что она имеет какую-то ликвидность. Я коллекционирую казахскую музыку, например. Пластинки с оркестрами, сказками… потому что это интересно. Пытаешься узнать и сохранить то, что происходило в истории. Как битмейкеру мне также интересно собирать разные звуки, отрывки, семплы. Как-то с другом увлеклись покупкой семерок (прим. - семидюймовые пластинки). Помню, мы нашли на eBay лот, там коробка в 500 пластинок, но это типа Blind Biker, когда не знаешь что покупаешь. Выиграли ее всего за $130. 500 пластинок - это 25 килограмм со штатов притащить. Мы разбирали эту коробку четыре дня. Нашли классную музыку - диско, фанк, соул, немного регги, какой-то хип-хоп, но очень много кантри. У меня до сих пор вот этого кантри лежат пара коробок. Играть на семидюймовых пластинках очень сложно. Я считаю, это верх мастерства. А коллекционирование - это просто постоянный наркотик. И когда люди говорят, что тратят безумные деньги на пластинки, улыбаюсь, потому что я среди диггеров. Диггеры - это те, кто находит бриллианты среди дешевых пластинок. Последняя моя находка - пластинка азербайджанского ансамбля Гая. Купил ее за две тысячи тенге на блошином рынке в Алматы, когда она стоит 130-140 евро. Советскую музыку, кстати, лучше у нас искать. Тот же самый Дос-Мукасан, когда никто о них не знал, мы покупали пластинки по 2000-3000 тенге. Иногда даже бесплатно находили. Как-то друг позвонил: “Я тут мусор выносил, на помойке три коробки пластинок лежат. Нужны?”. Зачастую диггеры - это пыль и грязь. Чтобы найти хорошую пластинку, нужно замарать руки. Чем дешевле ты нашел, тем дороже можешь ее продать, потому что пластинка может оказаться супер редкой. Испытываешь удовольствие в этот момент - “Я нашел, я сделал это!”.
Я была в шоке, когда узнала, что вы знакомы с DJ Jazzy Jeff, который вместе с Уиллом Смитом a.k.a The Fresh Prince в 2012 году получил первый Грэмми в хип-хопе. Как случилось это знакомство?
Это благодаря тому, что я попал на баттл Red Bull 3Style. Там участвовали мои друзья, было три диджея коммерческих, три андеграундных (я в том числе). Когда сказали, что будет судить DJ Qbert, я был в шоке! Для меня он гуру скретчинга и человек, которого я смотрел каждый день на YouTube. Он приезжает в Алмату и он будет судить баттл?! В итоге я победил, буквально через две недели отправился на чемпионат мира. Когда приехал, осознал, что нет речи о победе, главное, что в целом посчастливилось попасть на такой ивент. Представьте, организаторы выкупили весь отель, чтобы заселить диджеев. Получился такой 10-дневный диджейский лагерь. Судьи жили там же. А для меня они все легенды! Мне казалось, что они будут недосягаемы, а они нормальные люди. Тогда осознал, что статус не имеет значения. Человек сам придает ему значимость. Бывали моменты, когда я пытался общаться с алматинскими диджеями, чтобы узнать какие-то вещи и ко мне относились так, типа “Ой… иди на фиг. Я такой классный, а ты вообще никто”. И тут я попадаю в компанию людей, которые добились реально всего в этом деле. Они с тобой болтают, пьют, смеются, шутки шутят. Абсолютно простое общение. Возможно, они просто уже переросли этап эгоцентризма и т.п. С опытом заметил, что чем меньше человек сделал, тем больше его эго. Когда я выступил со своим сетом, посчитал, что облажался. Мне было очень страшно, казалось, что моя карьера окончена. Понятно, что я был новичком, да и для Казахстана баттлы были в новинку. Ко мне подошли судьи со словами: “Классный сет! Спасибо тебе!”. Я говорю: “За что?” - “За музыку. Ты не играл коммерцию, не пытался впечатлить супер трюками, просто сыграл кайфный саунд. Да, ты не победил. Но и не проиграл”. Подошел DJ Jazzy Jeff сказал, что понравился мой селекшн, попросил отправить ему треклист. Это был отвал башки! На следующий день DJ Z-Trip позвал меня в номер поболтать. Объяснил всякие маленькие трюки и приколы. Jeff, кстати, объяснял на одной из talk-сессий, я это запомнил навсегда: “Если вы сказали, что вы все умеете и все знаете - считайте, что вы остановились. Это конец”. Он сказал, что нужно держать ум в состоянии студента, поэтому я учусь до сих пор. Всегда ищу то, чего не знаю. В диджеинге нет конца. Молодое поколение круче разбирается в технологиях, старшее глубже понимают музыку и знает как ее искать. Можно учиться друг у друга. А еще у меня есть мечта - попасть к Jazzy Jeff’у на PLAYLIST Retreat. У него большой дом, в котором он устраивает лагерь для диджеев, продюсеров и битмейкеров. Все тусуются, общаются - это очень интересно! Общение с такими людьми дает возможности и постоянное желание развиваться. Ему почти 60 лет, он до сих пор играет! Ему уже в принципе ничего никому доказывать не надо. Он завоевал все, что нужно. Но все равно человек делает то, что делает.
Вы в диджеинге, грубо говоря, 20 лет. Как изменилось казахстанское диджейское коммьюнити за это время? Появился ли рост и перспективы?
Все изменилось. Возможности появились большие, технологический прогресс безумно толкнул это все. Стартерпак появился - тебе сейчас не нужен большой бюджет на то, чтобы купить оборудование, с которого можно начать играть. Много молодых диджеев, которые демонстрируют желание развиваться. Коммюнити очень сильно поменялось, стало очень разношерстным, разноплановым. Есть диджеи, которые относятся к диджеингу как просто к хаслу, они не считают это работой или творчеством. Но они остаются на своем уровне. Хотелось бы, чтобы диджеи были больше фанатами звука, потому что это единственное, что презентует нас. Не то, как ты выглядишь или как технически двигаешься, а именно как звучит музыка. Также коммьюнити стало более открытым, раньше было иначе. Обсуждали эту тему с Нурбергеном Махамбетовым и Нариманом Исеновым, они признали этот факт. В один момент они закрылись, никого не подпускали к себе, никому не помогали и ничего не объясняли. Просто были в своем соку. Я же понял, что нет смысла держать информацию, я готов делиться. Меня часто спрашивали: “Почему ты учишь диджеингу? Ты же создаешь себе конкурентов…”. И что? Я был удивлен, когда в прошлом году мы сделали небольшой баттл и откликнулось очень много диджеев. Раньше люди боялись участвовать, отказывались. А ведь баттл - это всегда интересно. Когда меня позвали принять участие в грядущем Red Bull Turn It Up, я сказал: “Классно! Я готов!”. Мне не нужно что-то доказывать, побеждать. Это борьба не с другими людьми, а с самим собой, в первую очередь. Благодаря баттлам и просто какому-то умению общаться, у меня очень много друзей по миру и всяких приключений тоже. Единственная большая проблема, которая сейчас есть - это нехватка локаций для вечеринок и ивентов, что затормаживает развитие индустрии.
Раз уж вы затронули Red Bull Turn It Up, где вы будете играть в одной команде с DJ Kreshmusiq. Что можете сказать о своем сокоманднике?
Kresh мой ученик. Он ко мне пришел в 2014-15-м, когда приехал из Астаны на какое-то количество времени. Сказал: “У меня нет денег, но я хочу поучиться у тебя”. Взамен отдал свою midi-клавиатуру. Мы хорошо с ним знакомы, но не проводим много времени вместе. Хотя мне хотелось бы больше общаться с молодыми ребятами, но не знаю почему, они ко мне, наверное, относятся как к дядьке или бате. Kresh красавчик, потому что начал заниматься тем, что любит и у него получается это. Он стал диджеем Dequine и я рад, что диджеи понимают, что диджеинг - это не только играть. Просто играть - это одна из маленьких опций. Я, например, и диджей, и битмейкер, и музыкальный оформитель, занимаюсь ремонтом оборудования, коллекционирую и продаю пластинки, “железо” сдаю в аренду.
А вы с ним уже играли B2B?
Нет, ни разу. Когда мне сказали, что будет баттл и спросили с кем я хочу быть в паре, я сразу написал Kresh’у, потому что знаю, что он музыкально прокачан. Думаю, у нас есть все шансы повеселиться и победить. Но в первую очередь, повеселиться. Потому что этот баттл больше как шоукейсовый для всех ребят. К чему это приведет - не знаю, но коллаборироваться с людьми всегда весело.