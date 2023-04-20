А ты бежишь с нами Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run – благотворительный забег, 100% вступительных взносов от которого идут на исследования по поиску средств лечения травм спинного мозга и позвоночника.

История этого забега началась с простой идеи Аниты Герхардтер – генерального директора фонда Wings for Life.

Wings for Life World Run © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

За девять лет забег стал самым масштабным благотворительным проектом, который объединяет людей во всех уголках планеты. Все вырученные средства идут на исследования по поиску эффективного способа лечения травм спинного мозга и позвоночника.

Любители и профессиональные бегуны из Казахстана тоже активно участвуют в забеге.

Wings for Life World Run © Red Bull Kazakhstan

Владимир Мельситов – постоянный участник Wings for Life World Run – рассказал о своем опыте: “Я участвовал в 4 забегах Wings for Life и в этом году тоже обязательно побегу. Это уже как добрая традиция. В этот раз забег выпадает на отпуск, но мы с друзьями решили, что пробежим дистанцию в другой стране. Я не могу сказать, что целенаправленно занимаюсь бегом, скорее, это просто один из способов держать себя в тонусе. Большую часть времени я провожу в офисе, а бег и тренажерный зал помогают держать себя в форме”.

В Wings for Life World Run могут участвовать все желающие самых разных возрастов и уровней подготовки – новички, профессионалы, атлеты в креслах-колясках.

"Все бегут в свое удовольствие" © Red Bull Kazakhstan

“Наверное, главное отличие Wings for Life от других забегов – это меньше соревновательной составляющей. Все бегут в свое удовольствие. Конечно, хочется, чтобы виртуальная машина догнала тебя как можно позже, но это не главная цель. Для меня этот забег больше про встречу с людьми, с которыми у меня схожие ценности. Место, где встречаешь друзей и новых знакомых и каждый вносит свой посильный вклад в проекты по лечению травм позвоночника”.

Финишной черты нет, но через 30 минут после старта на дистанцию выезжает виртуальный автомобиль-“финиш” (Catcher Car), который постепенно догоняет участников. Если тебя настигает Catcher Car, то на этом твой забег успешно завершается.

Следить за виртуальным автомобилем-“финишем”, а также выбирать трассу, устанавливать собственную дистанцию, отслеживать свои показатели, получать важную информацию и бежать вместе со всей планетой – все это можно будет сделать в приложении Wings For Life World Run.

Участников забега объединяют атмосфера и единая благая цель. А некоторые бегуны еще любят сами веселиться и заряжать всех положительным настроением в ярких костюмах и интересных нарядах.

"Всем участникам хочется пожелать легких ног" © Red Bull Kazakhstan

“Трудностей не было, но был один год, когда нам не очень повезло с погодой. Сейчас не вспомню, какой это был год, но тогда мы бежали в дождь, плавно перешедший в мокрый снег”.

“Как я уже говорил, этот забег я бегу без какой-либо спортивной цели. Обычно стараюсь просто пробежать 8-10 километров – этого мне более чем достаточно”.

Пожелания нашим будущим участникам:

“Хочется верить, что с каждым годом количество участников будет расти, как и популярность Wings for Life. Всем участникам хочется пожелать легких ног, отличного настроения и хорошей погоды. А всем, кто еще думает – бежать или нет? Конечно участвуйте! Здесь всегда царит прекрасная и дружеская атмосфера”.

Wings for Life World Run 2015 © Thomas Stoeckli for Wings for Life World Run

В забеге Wings for Life World Run ты можешь найти единомышленников и стать частью глобального комьюнити: с 2014 года в Wings for Life World Run пробежало более 700 000 участников из 195 стран мира.