Встреть зиму с Red Bull Winter Edition со вкусом граната!

Холод уже стучится в дверь, а вместе с ним приходит новый заряд энергии и вкуса от Red Bull!
Лимитированный Red Bull Winter Edition со вкусом граната объединяет насыщенную кислинку с мягкими миндальными нотками и тёплыми зимними специями. Этот вкус, словно созданный для морозных дней и долгих ночей, станет твоим лучшим спутником этой зимой — будь то катание на коньках, зимний поход, ночная прогулка или уютный вечер с друзьями.
Делай больше с Red Bull Winter Edition со вкусом граната!
Red Bull Winter Edition со вкусом граната — это больше, чем просто напиток. Он идеально подходит для всего: от активных приключений до спокойных зимних вечеров. Попробуй его сам или используй в безалкогольных коктейлях для придания напитку особого зимнего шарма. Представь: гранатовый мохито, где каждая нота раскрывается по-новому и отлично дополняет холодный сезон.
История Red Bull: от функционального напитка до глобальной легенды
Red Bull давно завоевал мир. Вдохновившись традиционными энергетическими напитками Дальнего Востока, Дитрих Матешиц создал не только уникальный напиток, но и революционную маркетинговую концепцию. Запущенный в Австрии в 1987 году, Red Bull дал начало целой категории энергетиков. С 2013 года бренд радует нас новыми вкусами, расширяя линейку.
Сегодня Red Bull предлагает не только классический вкус, но и семь постоянных вкусовых вариантов, а также сезонные лимитированные выпуски для лета и зимы.
Пробуй быстрее — количество ограничено!
Выбирай Red Bull Winter Edition со вкусом граната в стильной бордовой банке объёмом 250 мл — доступен как поштучно, так и в 4-паках, пока он не разлетелся с полок! Наслаждайся каждым глотком, пробуя этот уникальный вкус, пока он доступен. В этом сезоне будь энергичным, будь собой и отправляйся навстречу новым приключениям вместе с Red Bull!
Так чего ты ждёшь?
Заряди эту зиму энергией с Red Bull Winter Edition со вкусом граната — новинка уже в продаже и готова стать частью твоих лучших моментов сезона!