Встреть зиму с Red Bull Winter Edition со вкусом граната!

Red Bull

давно завоевал мир. Вдохновившись традиционными энергетическими напитками Дальнего Востока, Дитрих Матешиц создал не только уникальный напиток, но и революционную маркетинговую концепцию. Запущенный в Австрии в 1987 году,

Red Bull

дал начало целой категории энергетиков. С 2013 года бренд радует нас новыми вкусами, расширяя линейку.