18 июня в Алматы прошел казахстанский финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу Red Bull BC One Cypher Kazakhstan – 2022.

Отборочные соревнования в Актобе, Нур-Султане и Алматы длились почти два месяца. В итоге 16 лучших b-boys и 8 b-girls со всей страны сразились за право представлять Казахстан на мировом финале Red Bull BC One в Нью-Йорке.

С первых минут зал был разогрет и жаждал увидеть неповторимые баттлы. По традиции открыл сайфер выход жюри. B-Boy Freeze, B-Boy Kleju и B-Boy Hong 10 с первых минут задали ивенту правильный тон. Кстати, в рамках казахстанского сайфера они провели открытые воркшопы для всех желающих.

B-Boy Freeze © Виктор Магдеев B-Boy Freeze © Виктор Магдеев B-Boy Kleju © Виктор Магдеев B-Boy Hong 10 © Виктор Магдеев B-Boy Hong 10 © Виктор Магдеев

Кроме того, в день сайфера прошел воркшоп от B-Boy Komar, организованный компанией Visa. Он был посвящен истории брейкинга и культурологическим аспектам развития этой дисциплины.

“Я постоянно чувствую разницу между нашими и зарубежными брейкерами, потому что в США у ребят есть культура танца, я хочу донести эту ценность до наших танцоров”, – отметил B-Boy Komar.

Воркшоп от B-Boy Komar © Виктор Магдеев

Короткая разминка перед стартом, и сайфер начался. Волнение участников перед выходом было заметно, ведь за ними наблюдали не только болельщики в зале, но также тысячи зрителей, следящих за прямой трансляцией.

Но все сомнения улетучились, когда участники вышли на сцену.

B-boys и b-girls выкладывались по полной, ведь на кону была путевка на мировой финал Red Bull BC One в Нью-Йорке.

Баттлы на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Виктор Магдеев Баттлы на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Виктор Магдеев Баттлы на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Виктор Магдеев Баттлы на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Виктор Магдеев Баттлы на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Виктор Магдеев

Особенно жарко было в полуфинальных баталиях между B-Boy Dunk и B-Boy Create. Их выход действительно можно назвать “битвой поколений”, где опыт все же взял верх. Выход B-Boy Alexandr и B-Boy Serj стал очень горячим – брейкеры боролись до последнего, и мнения судей в конце разделились, но по большинству голосов в финале встретились B-Boy Create и B-Boy Alexandr. Отметим, что в прошлом году B-Boy Create также дошел до финала, но в итоге уступил действующему чемпиону Red Bull BC One B-Boy Amir.

У B-Girl на танцполе было не менее азартно, и полуфинальные баттлы держали зал в напряжении. Баттл между B-Girl Veronica Noodle и B-Girl Manya можно назвать битвой хип-хопа и брейкинга, в котором опыт и чувство ритма взяли верх и растопили сердца судей. А вот B-Girl Sayora и B-Girl Ira встретились в полуфинале уже во второй раз. B-Girl Ira подготовилась серьезно, учла ошибки прошлого года, и баттл вышел искрометным, однако решение судей было на стороне B-Girl Sayora.

Несмотря на то что участники стремились сделать свои выходы запоминающимися и дерзкими, финал, как у b-boys, так и у b-girls, оказался немного предсказуемым. B-Boy Create и B-Girl Sayora – новые чемпионы Red Bull BC One Cypher Kazakhstan.

– Поздравляю с победой, вы большие молодцы! Как ощущения?

B-Boy Create: Ощущения замечательные, особенно тогда, когда ты трудишься и твой труд окупается. Я долго мечтал, визуализировал и наконец-то все получилось!

B-Boy Create © Виктор Магдеев

B-Girl Sayora: У меня мурашки по телу, потому что это очень волнительно, радостно и одновременно присутствует напряжение, потому что в Казахстане-то я выиграла, но впереди еще сложный путь.

B-Girl Sayora © Виктор Магдеев

– Расскажите о своем пути именно в мире брейкинга, как долго вы к этому шли?

B-Girl Sayora: Я занимаюсь брейкингом с 12 лет, как раз в июле этого года будет 8 лет. Моей мечтой всегда было одно – выиграть Red Bull BC One, потому что я с детства следила за своим тренером – B-Boy Killa Kolya, который постоянно участвовал в баттлах и мотивировал меня тренироваться, чтобы показать результат.

B-Boy Create: А у меня на самом деле очень нелегкий путь, потому что я не раз доходил до финала и проигрывал, но сегодня я выиграл, и меня это очень радует. Стресса от проигрышей всегда было много, потому что я постоянно боялся, что так будет всегда.

– А что изменилось за этот год, что помогло тебе одержать победу сегодня?

B-Boy Create: Я считаю, что за этот год я стал лучше понимать себя в танце, стал увереннее, ведь, возможно, раньше именно этого мне и не хватало. Я перетягивал свои выходы и делал двойное шоу, тем самым отбирая у самого себя силы на финал. Сейчас я полностью понял и принял себя, собственно поэтому результат не заставил себя ждать и привел меня к победе.

B-Boy Create (Даулет Анарбеков) © Виктор Магдеев B-Boy Create (Даулет Анарбеков) © Виктор Магдеев B-Boy Create (Даулет Анарбеков) © Виктор Магдеев

– Как прошло сегодняшнее выступление? Оправдались ли ваши ожидания?

B-Girl Sayora: Первый мой выход сегодня был с B-Girl Luna, ей 16 лет, и она напомнила мне меня, ведь, когда мне только исполнилось 16 лет, я также участвовала в баттлах в рамках Red Bull BC One. Для меня было очень важно ее поддержать, что также почувствовали зрители и помогли мне. Я надеюсь, что она и дальше будет развиваться и мы с ней еще встретимся в финале.

B-Girl Sayora (Саёра Алибекова) © Виктор Магдеев B-Girl Sayora (Саёра Алибекова) © Виктор Магдеев B-Girl Sayora (Саёра Алибекова) © Виктор Магдеев

B-Boy Create: Свои ожидания в этом финале я оправдал, но от ребят ожидал большего. Вышло, как вышло, ведь их тоже можно понять, потому что финал Red Bull BC One всегда сложный, тут нужно быть подкованным. Понимаю, что кому-то не хватило опыта и арсенала.

– Вы показывали заранее отрепетированный материал или была полная импровизация?

B-Boy Create: В этом году я подготовился заранее, ведь за год проделал большую работу. Девять раундов для меня не показались такими уж сложными. Я планировал свое выступление, но импровизация все же присутствовала в моем выходе, потому что полностью заготовленное выступление чувствуется, судьи это сразу читают.

B-Girl Sayora: Я всегда готовлюсь к баттлам, но сегодня в финале все пошло не по плану и я просто импровизировала. Меня взбодрил тот факт, что B-Girl Veronica Noodle танцует не брейкинг, а хип-хоп, и было желание доказать, что вот это я b-girl. Но вышло очень интересно, мне понравилось импровизировать на сцене.

– Ребята, как вы планируете готовиться к мировому финалу в Нью-Йорке?

B-Boy Create: В первую очередь я начну бегать в горы, чтобы подтянуть свою физическую активность, займусь разбором полетов и пересмотрю все видео с выступления. Буду работать над ошибками, что-то менять, что-то дополнять, но, в целом, планирую серьезную подготовку к мировому финалу Red Bull BC One.

B-Girl Sayora: Я буду еще больше стараться, работать, проводить работу над ошибками, потому что моя главная мечта – победить в Red Bull BC One, и я широкими шагами иду к своей мечте.

B-Boy Create и B-Girl Sayora – чемпионы Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Виктор Магдеев

Пожелаем национальным победителям удачи на мировом финале Red Bull BC One в Нью-Йорке, который пройдет 5-6 ноября 2022 года.