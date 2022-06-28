Местные b-boys и b-girls потренировались с мировыми звездами брейкинга, получили советы по стилю и прямо на воркшопе создавали новые оригинальные движения. Мы не упустили шанса узнать больше у судей про опыт, видение и уровень казахстанских танцоров.

B-Boy Kleju – про дыхание и удовольствие:

“Я учил тому, как правильно дышать во время танцев, ведь это помогает продержаться на раундах дольше, двигаться легче или делать более резкие замирания в танце. Также рассказал немного о том, как двигаться под музыку, как сделать акценты, создавать что-то на месте и быть в моменте. Я рассказывал, как расширять свои движения, создавать нечто новое из любых базовых движений и быть более открытым.

"Просто наслаждайтесь процессом, получайте от него удовольствие" © Максим Малов

Уровень танцоров немного смешанный: были и начинающие, и более продвинутые, видно, что у них есть опыт в танцах 7-8, а у кого-то даже больше 10 лет. Но на мастер-классах я всегда обучаю концепциям, которые каждый может использовать независимо от уровня – каждый может создать что-то свое из этого”.

"Создавать нечто новое из любых базовых движений и быть более открытым" © Максим Малов "Уровень танцоров немного смешанный..." © Максим Малов "...каждый может создать что-то свое из этого". © Максим Малов

B-Boy Kleju советует всем танцорам получать удовольствие, так как считает это самым важным моментом в брейке: “Просто наслаждайтесь процессом, получайте от него удовольствие. Это самое важное, потому что если вы не получаете удовольствия от процесса, это все превращается в тяжелую работу”.

B-Boy Freeze – про восприятие и музыку:

"Казахстан – одна из тех стран, которые всегда удивляют на мировой сцене". © Максим Малов

“Мы говорим глазами и руками. Во время танца я хочу, чтобы люди вошли в мой мир, и я делаю это с помощью взгляда, рук и тела. Также обращайте внимание на музыку: если звучат высокие тона, то можно двигаться быстрее и танцевать больше верхней частью тела, а если низкие тона, возможно, стоит немного сбавить темп. Нельзя забывать про музыкальный тон, с его помощью можно передать все эмоции.

"Во время танца я хочу, чтобы люди вошли в мой мир..." © Максим Малов

Казахстан – одна из тех стран, которые всегда удивляют на мировой сцене. Здесь много сильных танцоров и есть огромный потенциал, который нужно развивать и дальше. Я надеюсь, что нынешнее поколение, а оно очень даже хорошо показывает себя на сцене, будет вдохновлять следующее, и так произойдет развитие. Ребята с сегодняшнего воркшопа очень вдохновляют!”

"Брейкеры должны уметь свободно выражать себя". © Максим Малов

“Молодому поколению танцоров важно найти сильного и правильного наставника, – считает B-Boy Freeze. – Учитель должен быть хорош в истории, научить основам, азам и культуре хип-хопа, потому что это не только танец, это целая культура под названием “хип-хоп”. В наше время все немного разделено: рэперы делают свое дело, танцоры свое, так не должно быть. В прошлом все это было чем-то единым. Мое поколение хорошо разбиралось во многих вещах: граффити, диджеинг, брейкинг. Мы владели множеством разных навыков. И это помогает танцевать лучше, ведь ты лучше понимаешь культуру. Брейкинг вошел в программу Олимпийских игр, и впереди еще много масштабных ивентов такого рода, поэтому очень важна подготовка атлетов. Я вижу, как люди готовятся к соревнованиям, занимаясь только хореографией от и до, и это полная противоположность тому, каким должен быть настоящий танец. Он должен быть свободным и стильным. Брейкеры должны уметь свободно выражать себя. Ищите хороших учителей и всегда задавайте вопросы”.

B-Boy Hong 10 – про важность разминки и упорство:

"Травмы нам не нужны, поэтому я все тренировки начинаю с разминки". © Максим Малов

“Я начал воркшоп с растяжки, для меня это очень важно. Мы занимаемся брейкингом, а это довольно травмоопасный вид танцев. Травмы нам не нужны, поэтому я все тренировки начинаю с разминки. Я хочу, чтобы все знали, что это очень важная составляющая любой тренировки: разминка и растяжка. Еще один важный момент, о котором я сегодня говорил, – оставайтесь открыты новому. Самое главное – это оригинальность и стиль”.

"Самое главное – это оригинальность и стиль". © Максим Малов

Совет как для начинающих, так и для профессиональных танцоров:

“В танцах иногда бывает трудно, я танцую уже 23 года и видел очень много талантливых ребят, которые в итоге уходят из брейкинга и работают, занимаются чем-то другим. Я их понимаю, ведь жизнь, наполненная только танцами, подходит не для всех. Я живу танцами, и тут нет стабильного дохода, бывает очень много трудностей, но это моя мечта, то, чем я живу. Поэтому если брейкинг то, чем вы всегда так желали заниматься, не сдавайтесь. Если это ваша мечта, продолжайте пытаться! Тем, кто будет участвовать в соревнованиях, хочу сказать одно: не думайте слишком много. Если вы готовы танцевать, просто покажите нам, на что вы способны”.

"...если брейкинг то, чем вы всегда так желали заниматься, не сдавайтесь". © Максим Малов