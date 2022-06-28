Воркшоп от B-Boy Hong 10
© Максим Малов
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Как прошли воркшопы в рамках Red Bull BC One Cypher Kazakhstan

Традиционно перед финалом Red Bull BC One Cypher Kazakhstan прошла серия воркшопов от известных брейкеров – B-Boy Kleju, B-Boy Freeze и B-Boy Hong 10.
Автор Айжан Нурпеисова
Читать 4 минОпубликовано
Местные b-boys и b-girls потренировались с мировыми звездами брейкинга, получили советы по стилю и прямо на воркшопе создавали новые оригинальные движения. Мы не упустили шанса узнать больше у судей про опыт, видение и уровень казахстанских танцоров.
B-Boy Kleju – про дыхание и удовольствие:
“Я учил тому, как правильно дышать во время танцев, ведь это помогает продержаться на раундах дольше, двигаться легче или делать более резкие замирания в танце. Также рассказал немного о том, как двигаться под музыку, как сделать акценты, создавать что-то на месте и быть в моменте. Я рассказывал, как расширять свои движения, создавать нечто новое из любых базовых движений и быть более открытым.
"Просто наслаждайтесь процессом, получайте от него удовольствие"
"Просто наслаждайтесь процессом, получайте от него удовольствие"
© Максим Малов
Уровень танцоров немного смешанный: были и начинающие, и более продвинутые, видно, что у них есть опыт в танцах 7-8, а у кого-то даже больше 10 лет. Но на мастер-классах я всегда обучаю концепциям, которые каждый может использовать независимо от уровня – каждый может создать что-то свое из этого”.
"Создавать нечто новое из любых базовых движений и быть более открытым"
"Создавать нечто новое из любых базовых движений и быть более открытым"
© Максим Малов
"Уровень танцоров немного смешанный..."
"Уровень танцоров немного смешанный..."
© Максим Малов
"...каждый может создать что-то свое из этого".
"...каждый может создать что-то свое из этого".
© Максим Малов
B-Boy Kleju советует всем танцорам получать удовольствие, так как считает это самым важным моментом в брейке: “Просто наслаждайтесь процессом, получайте от него удовольствие. Это самое важное, потому что если вы не получаете удовольствия от процесса, это все превращается в тяжелую работу”.
B-Boy Freeze – про восприятие и музыку:
"Казахстан – одна из тех стран, которые всегда удивляют на мировой сцене".
"Казахстан – одна из тех стран, которые всегда удивляют на мировой сцене".
© Максим Малов
“Мы говорим глазами и руками. Во время танца я хочу, чтобы люди вошли в мой мир, и я делаю это с помощью взгляда, рук и тела. Также обращайте внимание на музыку: если звучат высокие тона, то можно двигаться быстрее и танцевать больше верхней частью тела, а если низкие тона, возможно, стоит немного сбавить темп. Нельзя забывать про музыкальный тон, с его помощью можно передать все эмоции.
"Во время танца я хочу, чтобы люди вошли в мой мир..."
"Во время танца я хочу, чтобы люди вошли в мой мир..."
© Максим Малов
Казахстан – одна из тех стран, которые всегда удивляют на мировой сцене. Здесь много сильных танцоров и есть огромный потенциал, который нужно развивать и дальше. Я надеюсь, что нынешнее поколение, а оно очень даже хорошо показывает себя на сцене, будет вдохновлять следующее, и так произойдет развитие. Ребята с сегодняшнего воркшопа очень вдохновляют!”
"Брейкеры должны уметь свободно выражать себя".
"Брейкеры должны уметь свободно выражать себя".
© Максим Малов
“Молодому поколению танцоров важно найти сильного и правильного наставника, – считает B-Boy Freeze. – Учитель должен быть хорош в истории, научить основам, азам и культуре хип-хопа, потому что это не только танец, это целая культура под названием “хип-хоп”. В наше время все немного разделено: рэперы делают свое дело, танцоры свое, так не должно быть. В прошлом все это было чем-то единым. Мое поколение хорошо разбиралось во многих вещах: граффити, диджеинг, брейкинг. Мы владели множеством разных навыков. И это помогает танцевать лучше, ведь ты лучше понимаешь культуру. Брейкинг вошел в программу Олимпийских игр, и впереди еще много масштабных ивентов такого рода, поэтому очень важна подготовка атлетов. Я вижу, как люди готовятся к соревнованиям, занимаясь только хореографией от и до, и это полная противоположность тому, каким должен быть настоящий танец. Он должен быть свободным и стильным. Брейкеры должны уметь свободно выражать себя. Ищите хороших учителей и всегда задавайте вопросы”.
B-Boy Hong 10 – про важность разминки и упорство:
"Травмы нам не нужны, поэтому я все тренировки начинаю с разминки".
"Травмы нам не нужны, поэтому я все тренировки начинаю с разминки".
© Максим Малов
“Я начал воркшоп с растяжки, для меня это очень важно. Мы занимаемся брейкингом, а это довольно травмоопасный вид танцев. Травмы нам не нужны, поэтому я все тренировки начинаю с разминки. Я хочу, чтобы все знали, что это очень важная составляющая любой тренировки: разминка и растяжка. Еще один важный момент, о котором я сегодня говорил, – оставайтесь открыты новому. Самое главное – это оригинальность и стиль”.
"Самое главное – это оригинальность и стиль".
"Самое главное – это оригинальность и стиль".
© Максим Малов
Совет как для начинающих, так и для профессиональных танцоров:
“В танцах иногда бывает трудно, я танцую уже 23 года и видел очень много талантливых ребят, которые в итоге уходят из брейкинга и работают, занимаются чем-то другим. Я их понимаю, ведь жизнь, наполненная только танцами, подходит не для всех. Я живу танцами, и тут нет стабильного дохода, бывает очень много трудностей, но это моя мечта, то, чем я живу. Поэтому если брейкинг то, чем вы всегда так желали заниматься, не сдавайтесь. Если это ваша мечта, продолжайте пытаться! Тем, кто будет участвовать в соревнованиях, хочу сказать одно: не думайте слишком много. Если вы готовы танцевать, просто покажите нам, на что вы способны”.
"...если брейкинг то, чем вы всегда так желали заниматься, не сдавайтесь".
"...если брейкинг то, чем вы всегда так желали заниматься, не сдавайтесь".
© Максим Малов
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