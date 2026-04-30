Как играть в Red Bull Four 2 Score: основные правила

Red Bull Four 2 Score — это динамичный формат футбола 4 на 4 на небольшом поле без вратаря, где каждая секунда может изменить исход игры. Матч длится всего 10 минут, но ключевой момент — это система подсчёта: голы, забитые в первую и последнюю минуту, считаются за два. Команды играют с возможностью быстрых замен, а строгие правила, включая запрет заходить в штрафную зону радиусом 2 метра, добавляют ещё больше тактики и напряжения. Формат включает групповой этап и плей-офф, где в случае ничьей победителя определяет дуэль один на один до «золотого гола». Всё это делает игру максимально быстрой, зрелищной и непредсказуемой.