Стартап, который может спасти жизни

В 19 лет многие только начинают строить планы на будущее. Артур Джаксыгалиев из Уральска уже выбрал свою цель -- бороться с одной из самых опасных болезней XXI века.

Идея его проекта родилась не в лаборатории и не на хакатоне. Она выросла из личного опыта: в семье Артура столкнулись с проблемой поздней диагностики, и он увидел, как много в этой сфере зависит от времени и точности решений врача. Тогда и появилась цель -- создать инструмент, который поможет выявлять заболевание раньше и спасать жизни.

Артур Джаксыгалиев, питчинг проекта © Sagyndyk Zholdasbay

Этот инструмент сегодня называется COLO.AI -- и именно он представит Казахстан на глобальном финале Red Bull Basement в Кремниевой долине.

На площадке Digital Qazaqstan 2026 прошёл национальный финал международной программы Red Bull Basement -- глобального ИИ-инкубатора для студентов и молодых предпринимателей. В нём участвуют представители более чем 40 стран, а лучшие проекты получают шанс не только заявить о себе на мировом уровне, но и побороться за грант в 100 000 долларов, а также доступ к международному сообществу менторов и партнёров, включая Microsoft и AMD.

Казахстанский отбор включал несколько этапов -- от подачи заявок и видео-питчей до очных презентаций перед экспертным жюри. Финалисты представили проекты, в которых искусственный интеллект применяется в самых разных сферах: от медицины и реабилитации до городского планирования и сельского хозяйства.

Жюри Red Bull Basement © Sagyndyk Zholdasbay

Среди решений -- платформы для диагностики заболеваний, анализ медицинских изображений, носимые экзоскелеты, системы управления транспортными потоками и цифровые ассистенты. Но именно COLO.AI Артура Джаксыгалиева стал проектом, который жюри выделило как наиболее перспективный.

COLO.AI -- это ИИ-платформа для анализа эндоскопических изображений, предназначенная для раннего выявления колоректального рака. Болезнь остаётся одной из ведущих причин смертности в мире — во многом из-за того, что её сложно диагностировать на ранних стадиях. Решение Артура помогает снизить вероятность ошибки и повышает точность диагностики, становясь дополнительным инструментом для врачей.

Quotation Социально ориентированные проекты редко получают внимание венчурного рынка, однако именно такие инициативы способны приносить реальную пользу обществу и становятся точками роста для всей индустрии. CEO Women in Tech Kazakhstan, Асем Болатжан

Победа в национальном этапе означает, что следующий шаг для COLO.AI -- глобальный финал в США, где Артур представит Казахстан на международной арене и поборется за инвестиции и поддержку мирового технологического сообщества.

Сам он формулирует свою цель просто: доказать, что идея, рожденная в Казахстане, может изменить мир.

Отдельно жюри и партнёры отметили и другие проекты. Специальную номинацию от британской компании PIKD получил стартап MOVEABLE -- ИИ-компаньон для людей с ограниченной подвижностью, разработанный Назикжан Монтаевой. По словам представителей компании, они выбрали самый «эмпатичный» проект, способный реально повлиять на жизнь людей.

PIKD Nomination © Sagyndyk Zholdasbay

Финал Red Bull Basement в рамках Digital Qazaqstan 2026 стал не просто конкурсом, а точкой входа для молодых команд в глобальную технологическую экосистему. Здесь идеи превращаются в продукты, а локальные инициативы — в решения, способные работать на мировом уровне.

И, судя по истории Артура, иногда всё начинается с личной боли -- и превращается в технологию, которая может спасти тысячи жизней.