Казахстанские танцоры пробивают дорогу к мировой сцене

01
Традиции и андеграунд
28 февраля Алматы в очередной раз стал центром брейкинг культуры, где собрались B-Boys и B-Girls со всех регионов страны, чтобы побороться за звание лучших.
Особую атмосферу мероприятию придала площадка – баттлы прошли внутри огромной юрты, объединив традиционный локальный стиль с современной уличной культурой.
02
Победители
В категории B-Boys в финале встретились B-Boy Alexandr и B-Boy Kair. По итогам напряженного баттла победу одержал Kair, до этого неоднократно принимавший участие в национальных отборах.
“Я не буду давать никаких комментариев и интервью, пока не одержу победу. Без победы я никто.” - отметил Kair.
В категории B-Girls в финале встретились одна из самых опытных представительниц национальной сцены Ria и юная Aizara, для которой Red Bull BC One стал первым крупным турниром. Победу одержала 16-летняя Aizara.
Несмотря на дебют на таком уровне, она продемонстрировала собранность, современную подачу и аккуратное, выверенное исполнение, став одним из главных открытий вечера.
Для меня это невероятная ответственность и, наверное, самое главное событие в моей жизни на данный момент.
03
Международная судейская коллегия
Японская B-Girl Ayu Yuasa – легенда мирового брейкинга, член команд Goodfoot Crew и Brandsteps.
Ayu отметила высокий потенциал молодых танцоров Казахстана и подчеркнула, что уровень сцены растёт, а новое поколение демонстрирует серьезные амбиции на международной арене.
Казахстанский B-Boy Killa Kolya из Астаны – лидер брейк-сцены страны, член команд Simple System (KZ) и Dynamic Rockers (USA).
Казахстанский B-Boy Fix — ветеран брейк-сцены РК, начал танцевать брейкинг в 1998 году. Главный тренер сборной Казахстана по брейкингу и член легендарной команды Simple System.
04
Битва до последнего выхода
Турнир прошёл в конкурентной атмосфере c участием около 70 танцоров. В ряде баттлов после двух раундов судьи не смогли определить победителя, в связи с чем назначался незапланированный третий раунд.
В отдельных случаях, в частности в баттлах с участием B-Boy Kair, мнения членов коллегии расходились, что приводило к дополнительному обсуждению перед вынесением итогового решения.
Национальные Cypher-этапы -- ключевой шаг на пути к мировой арене и возможность заявить о себе в международном брейкинг-сообществе. Следим за новостями и поддерживаем наших победителей в подготовке к следующим вызовам!