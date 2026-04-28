Уличный футбол на максимум

В Алматы уличный футбол снова вышел на новый уровень -- город принял старт квалификационного сезона Red Bull Four 2 Score в Казахстане. Скорость, эмоции и максимум экшена на каждом метре площадки -- именно так начинается путь к мировому финалу в Торонто.

Формат турнира не оставляет времени на раскачку: 4×4, без вратарей, всего 10 минут на матч. Но есть нюанс -- первые и последние минуты удваивают ценность каждого гола. Ошибок здесь не прощают, а камбэки случаются тогда, когда их уже никто не ждет.

Maxim Malov © Maxim Malov

Алматинский этап собрал мощный пул участников: более 100 зарегистрированных команд и 48 сильнейших, вышедших на поле. Здесь сошлись разные футбольные миры -- от уличных игроков до бывших профи и футзалистов. Турнир стал не только про конкуренцию, но и про инклюзивность: на поле вышла команда слабослышащих игроков, доказав, что футбол -- универсальный язык.

Главная борьба развернулась в плей-офф, где решали не только техника, но и характер. Среди тех, кто снова заявил о себе — «Сураншы-Батыр», уже знакомые болельщикам по прошлому сезону, и «Картоп», имеющие международный опыт.

Maxim Malov © Maxim Malov

После финального свистка представитель команды-победителя отметил:

Quotation Легко завоевать титул, вдвойне сложнее его защитить, но нам это удалось благодаря характеру. Дай бог, в будущем мы рады будем представить Казахстан на мировой арене Сураншы Батыр

Впереди новые города, новые вызовы и еще больше напряженных матчей: этапы в Астане 17 мая и Актобе 24 мая определят финалистов национального отбора. Именно там решится, кто отправится на мировой финал в Торонто уже этим летом.

Прошлый сезон задал высокую планку -- Казахстан вошел в топ-5 среди 36 стран. Но Red Bull Four 2 Score не про цифры, а про стиль, дерзость и готовность идти до конца.

Maxim Malov © Maxim Malov

И если Алматы уже задал темп, дальше будет только быстрее.