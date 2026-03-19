Лучший фитнес-зал страны

Лучшей командой страны стала Invictus Samal, которая теперь представит Казахстан на международном финале в Египте.

01 Команда, собранная из лучших

Состав Invictus Samal сформировался по итогам индивидуального отбора внутри зала: два сильнейших мужчины и две сильнейшие девушки.

Несмотря на высокий уровень каждого участника, как команда они начали тренироваться вместе совсем недавно.

Вместе мы тренируемся буквально одну-две недели – с тех пор, как начали участие в Red Bull Gym Clash. Invictus Samal

Для многих участников путь в функциональный фитнес начался несколько лет назад:

Я впервые пришёл в кроссфит в 2016 году, а активно тренироваться и выступать начал с 2019-го. Леонид, Invictus Samal

Решение участвовать было быстрым – и осознанным.

Год назад наши коллеги из Узбекистана уже участвовали, и нам это очень понравилось. В этом году нам предложили – мы сразу согласились. Invictus Samal

02 Главный вызов – синхронность

Хотя сами упражнения не стали неожиданностью, формат соревнований добавил сложности.

Всё это мы делаем на ежедневной основе. Сложность была в том, что нужно выполнять всё синхронно – всей командой одновременно. Invictus Samal

Именно командная работа стала ключевым фактором – тем, что нельзя натренировать в одиночку.

Преимущество формата

Одной из особенностей Red Bull Gym Clash стало то, что задания известны заранее.

«В классическом кроссфите мы иногда узнаём задания за неделю или даже уже на месте. Здесь же мы могли подготовиться под каждое испытание и выйти в своей лучшей форме».

03 Лидерство и структура

В команде четко выстроена система управления – решения принимает капитан.

«Роли распределяю я. Ребята, конечно, высказывают мнение, и если оно логичное -- мы можем что-то изменить. Но в команде должен быть один лидер, иначе начнется хаос».

Такой подход позволил быстро выстроить взаимодействие – несмотря на короткий срок совместных тренировок.

Сила в дисциплине

На вопрос о ключевых качествах победителей ответ звучит просто и жёстко: дисциплина.

К этому добавляются трудолюбие и командная скромность – качества, которые и стали фундаментом победы.

04 Что дальше?

Теперь команда готовится к международному финалу Red Bull Gym Clash в Египте, где уровень конкуренции будет еще выше.

Болеем, поддерживаем и желаем ребятам уже нового титула " Лучший фитнес-зал мира "!