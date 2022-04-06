До Зальцбурга на бумажных крыльях

Лучшие пилоты и конструкторы собрались в столице, чтобы выяснить, чей бумажный самолетик долетит до мирового финала Red Bull Paper Wings в Австрии. Удача улыбнулась Айбеку Атабаю, Екатерине Цуриковой и Алмазу Нуркееву, которые уже пакуют чемоданы.

Отборочные квалификации Red Bull Paper Wings прошли в вузах Алматы, Караганды и Нур-Султана. Студенты состязались в занятии, за которое когда-то могли запросто выгнать с занятий – запускали бумажные самолетики. Лучшие сорок пилотов и конструкторов отправились на национальный финал.

Национальный финал Red Bull Paper Wings в музее Nur Alem © Red Bull Kazakhstan

Павильон музея энергии будущего Nur Alem на один день трансформировался во взлетную полосу. Основная битва развернулась в двух категориях: “Дальность” и “Длительность”. У участников было всего две попытки, два листа бумаги, которые можно только складывать, но нельзя разрезать, разрывать, склеивать. Каждый финалист приехал с желанием выиграть путевку на мировой финал, поэтому ребята подготовились основательно.

За соблюдением технических параметров запусков следило специальное жюри, в состав которого вошли пилот Air Astana Кирилл Селезнев, скульптор-декоратор Борис Климов и известный блогер, сооснователь в направлениях we brand. studio и we brand. production Аблай Кайржанов. Кроме того, судьям предстояло выбрать лучшего в категории “Аэробатика”, которая проходила онлайн – претендентам нужно было загрузить креативное видео с запуском бумажного самолетика в TikTok.

Жюри на национальном финале Red Bull Paper Wings © Red Bull Kazakhstan

– Со стороны турнир может показаться детской забавой, но когда окунаешься в атмосферу, то понимаешь, насколько все серьезно, – считает Борис Климов. – Чтобы самолетик летел дальше или дольше остальных парил, нужно по-настоящему инженерное решение. Я получил массу положительных эмоций. Благодаря этому состязанию вновь загорелся идеей пойти учиться на летчика. В детстве я мечтал о небе и теперь решил, что пришло время воплотить мечту в реальность.

– Атмосфера действительно была замечательная, – подчеркивает пилот Air Astana Кирилл Селезнев. – Здорово, что для каждой категории нашелся свой подход и разные модели самолетов. Мне, как пилоту, понравилась номинация на длительность полета. Ребята серьезно подошли к созданию своих бумажных конструкций: широкие крылья, подъемная сила, угол броска. В общем, учли много нюансов и деталей, и это радует.

Пилот Air Astana Кирилл Селезнев на финале Red Bull Paper Wings © Red Bull Kazakhstan

– Согласен с коллегами по судейству. Впечатления незабываемые, – говорит Аблай Кайржанов. – Рад, что меня пригласили в качестве члена жюри. Интересно было наблюдать, как участники кропотливо создавали свои самолетики и креативно запускали. У каждого пилота был свой секрет cоздания летательного аппарата.

Национальный финал Red Bull Paper Wings в музее Nur Alem © Red Bull Kazakhstan

За несколько часов воздушных баталий под купол павильона Nur Alem было запущено около ста бумажных экипажей.

Лучшее время – 7,82 секунды в категории “Длительность полета”, показал студент АУЭС Айбек Атабай.

– Я участвовал в этих соревнованиях три года назад, но проиграл. В этот раз удача улыбнулась мне, – рассказывает чемпион. – В национальном финале планировал выступать в номинации “Дальность полета”, но в ходе подготовки случайно нашел схему самолета, который долго может парить в воздухе. В голове появилась мысль попробовать себя в двух номинациях, поэтому сохранил эту схему. И не прогадал. На дальности полета я стал вторым, а вот в длительности мой самолет показал лучшее время. Та схема и удача, которая сопутствовала мне на протяжении всего турнира, принесли путевку на мировой финал. На соревнованиях я старался просто получить максимум удовольствия от участия и правильно выполнять броски. Впереди чемпионат мира, и я постараюсь там достойно выступить.

Айбек Атабай и Алмаз Нуркеев - финалисты Red Bull Paper Wings © Red Bull Kazakhstan

В категории “Дальность полета” победа досталась столичному пилоту Алмазу Нуркееву из Евразийского гуманитарного института. Его самолет пролетел 41,80 метра.

– На квалификации в своем вузе мне было сложнее, потому что там все были на равных условиях и никто не умел бросать так далеко, – признался он. – К национальному финалу я подготовился и мог запустить свою конструкцию на 45 метров. Но таких, как я, было много, и каждый хотел забрать победу. В своей технике я не сомневался. Плюс посмотрел в ютубе, как делают самолетик, который летит на 63 метра, и у меня получилось сделать почти такой же. Когда первый раз его запустил, был в шоке, что я могу запустить бумажный лайнер настолько далеко. Я впервые участвовал в этом турнире и рад, что удалось обойти соперников. Удача, техника, подготовка и желание победить привели меня к победе.

Екатерина Цурикова на национальном финале Red Bull Paper Wings © Red Bull Kazakhstan

Екатерина Цурикова из Университета «Синергия» стала победителем в категории «Аэробатика» и также получила возможность представлять Казахстан на мировом финале. Ее видео единогласным решением жюри было признано лучшим.

– Было много креативных идей, – рассказывает Борис Климов. – Самое интересное, когда ты видишь, что в выступлении есть сюжетная линия. Когда считывается сюжет, то становится интересно наблюдать за происходящим.

Мировой финал чемпионата по запуску бумажных самолетов Red Bull Paper Wings пройдет с 11 по 15 мая в павильоне "Ангар-7" в Зальцбурге. Туда съедутся участники со всего мира. Пожелаем победы нашим пилотам!