Тур де Франс 2026: почему Ремко Эвенепул так доминирует в гонках на время

Ремко Эвенепул одержал вторую победу подряд на Тур де Франс 2026, добавив к своему успеху в спринтерском финише против Тадея Погачара на горном 15-м этапе в прошлое воскресенье (19 июля) еще и победу в индивидуальной гонке на время на 16-м этапе .

Гонщик команды Red Bull – BORA – hansgrohe был явным фаворитом перед единственной индивидуальной гонкой на время в 113-м издании Тур де Франс, но его доминирование на трассе длиной 26,1 км от Эвиан-ле-Бен до Тонон-ле-Бен было основано не только на аэродинамически оптимизированной экипировке и холмистом маршруте, который играл на руку 26-летнему гонщику.

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От превосходных физических данных до ментальной силы, которая приходит с постоянными успехами в гонке на время — рассказываем, почему Эвенепул практически непобедим в гонке на время.

01 У Эвенепула не имеющие себе равных физические данные

Болельщики приветствовали Эвенепоэля, который одержал очередную победу © Getty Images/Red Bull Content Pool

В основе гонок на время лежит чистая сила, и у Эвенепула ее с избытком. Несмотря на миниатюрное телосложение и фигуру, напоминающую горную козу, бельгиец способен выкладывать ватты наравне с теми силовиками, которые обычно доминируют в этой дисциплине.

В видео на YouTube-канале Эвенепула , снятом во время высокогорных сборов на Тенерифе перед Тур де Франс, тренер по физической подготовке команды Red Bull – BORA – hansgrohe Дэн Лоранг рассказал, что второй лактатный порог бельгийца (мощность, которую гонщик может поддерживать в течение 60 минут) составляет около 425 ватт. Если учесть его вес (официально 63 кг), это составляет 6,75 Вт/кг — просто монструозный показатель, с которым в пелотоне WorldTour могут сравниться лишь единицы среди гонщиков общего зачета.

Однако одной только мощности недостаточно, а умение удерживать аэродинамически оптимизированную позу на протяжении всего этапа гонки на время помогает гонщику минимизировать сопротивление воздуха (на долю самого спортсмена приходится 75–80 % общего сопротивления) — превращая этот высокопроизводительный двигатель в оружие, обходящее ветер.

Эвенепул — один из лучших, особенно когда речь заходит о том, чтобы держать идеальную позу на велосипеде. Бельгиец отточил и оптимизировал свою посадку за годы доработок, проводя время в аэродинамических трубах и часы в седле, чтобы точно настроить посадку и добиться идеального баланса между аэродинамикой и биомеханикой так, чтобы он мог прорезать воздух, не теряя при этом мощности.

02 Доказательство того, что успех рождает уверенность

У Эвенепула есть все качества, чтобы бороться за победу на крупнейших этапах шоссейного велоспорта, и к этому добавляется уверенность в себе, которая пришла благодаря его успехам в этой дисциплине.

26 из 68 побед Эвенепоэля за всю карьеру пришлись на гонки на время © Getty Images/Red Bull Content Pool

Бельгиец завоевал свой первый титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время еще в юниорском возрасте в 2018 году и с тех пор доминирует в этой дисциплине, с тех пор как перешел в элиту. Он выиграл три чемпионата мира UCI в индивидуальной гонке на время подряд (2023–2025), золото на Олимпиаде в Париже-2024, два титула чемпиона Европы (2019 и 2025) и также является чемпионом Бельгии. Такое одновременное обладание четырьмя крупными титулами — это первый случай в истории этого вида спорта.

До Тур де Франс 2026 года его две победы на этапах этой гонки были именно в индивидуальных гонках на время (2024 и 2025), а 26 из 68 побед в его карьере пришлись на гонки на время.

Перед 16-м этапом он был явным фаворитом, и, скатываясь со стартового уклона в радужной майке чемпиона мира, он, наверняка, был полон уверенности, необходимой для того, чтобы превратить обещание в очередной финиш на вершине пьедестала.

03 Маршрут, идеально подходящий Эвенепулу

Этап идеально подошел Эвенепоэлю © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Хотя он уже доказал, что может побеждать на любой местности, трасса 16-го этапа была словно создана специально для успеха Эвенепула. Маршрут длиной 26,1 км включал набор высоты 470 м, большую часть которого составлял подъем 2-й категории Кот-де-Ламинг (9,6 км с уклоном 4,2%), с которого начинался этап. Холмистый рельеф сразу же исключил из борьбы «королей равнин», которые обычно доминируют в этой дисциплине, ведь подъем благоприятствовал гонщикам с высоким соотношением мощности к весу, а не тем, кто просто обладает огромной силой.

С вершины Кот-де-Ламинг трасса уходила в извилистый техничный спуск, где пригодились навыки управления велосипедом, а быстрый ровный финиш заставил его выжать из себя максимум ватт в рывке к финишной черте.

Финишировав со средней скоростью 48,45 км/ч и опередив занявшего второе место Погачара на 28 секунд, Эвенепул показал, что он впереди всех остальных.

04 Преимущества аэродинамически оптимизированного оборудования

Даже если гонщик — это двигатель, ему все равно нужна высокопроизводительная машина, чтобы превратить этот потенциал в победу на этапе Тур де Франс. А на велосипеде для гонок на время Specialized S-Works Shiv у Эвенепула все настроено лучше, чем у большинства.

Эвенепул на своем велосипеде для гонок на время Specialized S-Works Shiv © Getty Images/Red Bull Content Pool

Это еще не выпущенный прототип, который еще более оптимизирован с точки зрения аэродинамики, чем предыдущее поколение, а его компоненты были специально подобраны для этой задачи. Короткие шатуны длиной 165 мм были установлены на звездочку 60T размером с обеденную тарелку, а сзади у него была кассета 10-36T; конфигурация 1x (одна звездочка) давала еще большее аэродинамическое преимущество.

Дисковое колесо сзади и обода с глубоким профилем спереди еще больше усилили этот эффект, а хлопковые шины 30c обеспечивали отличное сцепление на извилистом спуске.

В передней части велосипеда индивидуально настроенный кокпит из углеродного волокна и удлинители руля гарантировали, что он всегда находился в оптимальной позе, а антискользящая лента была стратегически размещена так, чтобы руки всегда оставались там, где нужно.

Отделка с едва заметными золотыми акцентами, символизирующими его самые большие победы, делает этот велосипед идеальным гоночным средством для доминирования в гонках на время.