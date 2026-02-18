Жүгіруден кейін қалпына келудің тиімді 9 тәсілі

Wings for Life World Run жарысына немесе кез келген басқа жүгіру сайысына қатыссаңыз да, демалысқа, сұйықтықты жеткілікті ішуге және дұрыс тамақтануға назар аудару ағзаңызды қолдаудың негізгі кілті болып табылады. Негізгі қағидаттарға сүйеніп құрылған қалпына келу тәртібі пайдалы әдеттерді қалыптастыруға көмектеседі. Сондықтан міне, күшейіп, тезірек қалыпқа келуге көмектесетін жүгіруден кейінгі қалпына келудің тоғыз тәсілі.
01
Сұйықтық теңгерімін сақтаңыз
Дұрыс гидратация бұлшықет құрысуының алдын алып, жүгіру аяқталғаннан кейін де жоғалта беретін сұйықтық пен электролиттердің орнын толтыруға көмектеседі. Бірақ мұнда тек не ішетініңіз ғана емес, қанша және қалай ішетініңіз де маңызды.
Әрине, жеткілікті мөлшерде су ішу — негізгі шарттардың бірі. Алайда жүгіруден кейін қалпына келу үшін жай ғана салқын сумен шектеліп қалмаңыз. Ең тиімді нәтиже үшін физикалық белсенділік кезінде тер арқылы жоғалтқан электролиттердің орнын толтыру жолдарын қарастырыңыз. Бұл спорттық сусындар, ауыз арқылы қабылданатын гидратация ерітінділері, кокос суы немесе жаттығу алдында, кезінде және кейін суға аздап тұз қосу болуы мүмкін.
Сонымен қатар, қатты шөлдегенде де, суды бірден көп мөлшерде іше салудан сақ болыңыз. Баяу, ұрттап ішу жүгіруден кейін де жалғасатын сұйықтық жоғалтудың орнын тиімді толтыруға көмектеседі.
02
Дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз
Құрамында алмастырылмайтын аминқышқылдары бар жоғары ақуызды тіскебасарлар бұлшықет ақуызының синтезін қолдап, жеделдетеді. Бұл процесс бұлшықетті құруға және сақтауға көмектеседі. Ақуызды күрделі көмірсулармен бірге тұтыну жүгіру кезінде жұмсалған гликоген қорын толықтырып, ағзаңыздың қалпына келіп, қайта құрылуына мүмкіндік береді. Қанықпаған майлар да жүгіруші тамақтануының маңызды бөлігі саналады.
Жүгіруден кейін оңай алып жеуге болатын жоғары ақуызды тағамдарға эдамаме, қатты қайнатылған жұмыртқа, жаңғақтар және хумус жатады. Егер смузи сізге ыңғайлы болса, ақуыз ұнтағы қосылған коктейльден де бас тартпаңыз.
Егер жүгіруден кейін толыққанды тамақтануға уақытыңыз болса, ақуызға бай тағам таңдаңыз: негізгі өнім ретінде тауық еті, балық немесе тофу қосыңыз. Көмірсу көзі ретінде гарнирге квиноа сияқты пайдалы дәнді дақылды таңдауға болады. Тамақтану уақыты да маңызды — жүгіруден кейін бірнеше сағат ішінде тамақтану қалпына келу процесін барынша тиімді етеді.
03
Созылыңыз, созылыңыз және тағы да созылыңыз
Жүгіруден кейінгі созылу бұлшықеттерге қан айналымын арттырады. Созылу жаттығулары қан тамырларын кеңейтіп, қанның көбірек өтуіне мүмкіндік береді және қабынуға қарсы әсер көрсетеді. Сондай-ақ ол бұлшықет ауырсынуын азайтуға көмектеседі. Бұл құбылыс ғылыми тілде кешіктірілген бұлшықет ауырсыну синдромы (DOMS) деп аталады — яғни жүгіруден кейін бұлшықеттер мен буындарда пайда болатын сыздау мен ауырсыну.
Жүгіру алдында қозғалыспен орындалатын динамикалық созылулар жарақат алу қаупін төмендетеді. Ал қозғалыссыз орындалатын статикалық созылулар DOMS-тың алдын алуға көмектеседі. Кәсіби жүгірушілер екеуіне де жеткілікті уақыт бөледі.
04
Фоам роллер қолданыңыз
Жүгіруден кейін дұрыс қалпына келу үшін тек бұлшықеттерге ғана емес, миофасциалды тіндерге де күтім қажет. Бұл денені бойлай орналасқан жұқа тін қабаты қозғалыс ауқымын, икемділікті және жайлылықты қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Егер ол шамадан тыс тартылып тұрса, жүгіруден кейін сіресіп, ауырсыну сезілуі мүмкін.
Осындай жағдайда фоам роллер көмектеседі. Бұл үй жағдайында қолдануға болатын құрал миофасциалды тіндерді босаңсытуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс өзін-өзі миофасциалды босату (SMR) деп аталады. Ұзақ қашықтыққа жүгіретін спортшыларға жүргізілген зерттеулер SMR бұлшықет икемділігін айтарлықтай жақсартатынын көрсеткен. Қалпына келу процесінде сан, артқы сан бұлшықеттері (хамстринг), жамбас бұлшықеттері және басқа да аймақтарды фоам роллермен уқалауға уақыт бөліңіз.
05
Ұйқыға уақыт бөліңіз
Ұйқы — ағзаның өзін қалпына келтіретін негізгі уақыты, соның ішінде бұлшықеттер де осы кезде қалпына келеді. Ұйқының жеткіліксіздігі стресс гормоны — кортизол деңгейінің артуымен және инсулинге ұқсас өсу факторы-1 (IGF-1) мен тестостерон деңгейінің төмендеуімен байланысты болуы мүмкін. Бұл үш фактор бұлшықеттің тиімді қалпына келуіне кедергі келтіреді. Егер жеке рекордыңызды (PB) жаңартқыңыз келсе, сапалы әрі тұрақты ұйқы әдеттерін қалыптастыру — маңызды қадам.
Ұйқы аса маңызды. Егер дұрыс ұйықтамасаңыз, көп ұзамай күш-қуатыңыз сарқылады
«Ұйқы аса маңызды, — дейді төзімділік бойынша маман Михаэль Штрассер. — Егер дұрыс ұйықтамасаңыз, көп ұзамай күш-қуатыңыз сарқылады». Штрассердің айтуынша, қосымша демалыстың ең тиімді жолы — физикалық жүктемеден кейін қысқа уақытқа мызғып алу. Егер бұған мүмкіндік болмаса, кем дегенде түнгі ұйқының жеткілікті болуын қамтамасыз ету керек. Тағы бір маңызды фактор — ұйқының сапасы. Ұйқы неғұрлым сапалы болса, ағзаның қалпына келуі де соғұрлым тиімді болады.
Төзімділікті арттыру үшін тұрақты әрі сапалы ұйқыны бірінші орынға қоюдың маңыздылығы зерттеулерде қайта-қайта дәлелденген. Бұған 2021 жылы Journal of Strength and Conditioning Research журналында жарияланған зерттеу және 2019 жылы Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE) басылымында жарық көрген тағы бір зерттеу жатады. Көптеген сарапшылар түн сайын жеті-тоғыз сағат ұйықтауды ұсынады, ал 2019 жылғы MSSE зерттеуі кем дегенде сегіз сағат ұйқыны ұсынады.
06
Мұзды ваннаны қолданып көріңіз
Жылы және суық суға кезектесіп түсу спринттен кейінгі қалпына келудің маңызды бөлігі болуы мүмкін. Суық температураны қолдану жаттығу немесе жарыстан кейінгі қабыну мен ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Мұзды ванналардың (криотерапия немесе суық суға түсу деп те аталады) тиімділігі жөнінде зерттеулер әлі де жүргізіліп жатыр. Дегенмен, көптеген элиталық спортшылар бұл әдістің пайдасын атап өтеді.
Мұзды ванна қабылдағанда қауіпсіздік бірінші орында болуы тиіс — терінің өте суық температурамен тікелей жанасуы қауіпті болуы мүмкін. Сарапшылар мұзды ванна кезінде шорты мен жеңіл жейде киюді және одан шыққан соң бірден киюге жылы киім дайындап қоюды ұсынады. Осылайша, мұзды ваннаның ықтимал пайдасын сақтай отырып, дене температурасын тезірек тұрақты деңгейге қайтара аласыз. Мұзды ванна 15 минуттан аспауы керек, ал одан кейін жылы сусын ішу пайдалы болуы мүмкін.
07
Кросс жаттығуды байқап көріңіз
Иә, демалыс күндері де жаттығу қалпына келудің бір бөлігі бола алады — бұл жағдайда ол белсенді қалпына келу деп аталады. Бұл тәсіл ағзаны басқа, жеңіл түрде іске қосуға мүмкіндік береді. Яғни сіз жаттығуды жалғастырасыз, бірақ тізе, аяқ, табан және жамбас буындарына қажетті демалыс бересіз. Жүгірушілер үшін йога мен жүзу — кросс жаттығудың тамаша үлгілері. Олар денені іске қосады, бірақ буындарға шамадан тыс жүктеме түсірмейді.
08
Қалпына келуді күн тәртібіңіздің бір бөлігіне айналдырыңыз
Кез келген жақсы әдет сияқты, қалпына келуді жүгіру рәсіміңіздің бір бөлігіне айналдыру — тұрақты тәртіп қалыптастырудың кілті. Созылуға, фоам роллер қолдануға, йога жасауға және тамақтануға жеткілікті уақыт бөліңіз. Сондай-ақ өзіңізге толық демалыс күнін беруді ұмытпаңыз — әр жеті-он күн сайын бір күн демалу жарақат алу қаупін азайтады. Егер бұл сізге әдеттен тыс көрінсе, уайымдамаңыз: тұрақты тәжірибе бәрін жеңілдетеді. Өзіңізге сай, ұстана алатын тәртіп құрыңыз және жаңа әдеттеріңізді өмір салтыңызға енгізіңіз.
09
Денеңізді тыңдаңыз
Ауырсынуға назар аудармай, жаттығуды жалғастыру ұзақ мерзімді жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Қайталанатын жүктемеден болатын жарақаттар — мысалы, «жүгіруші тізесі» және плантарлық фасциит — жиі кездеседі. Дегенмен, өз денеңіз үшін не қалыпты, ал не әдеттен тыс екенін сезінуді үйренсеңіз, олардың алдын алуға болады. Тұрақты ауырсыну немесе ісіну сияқты белгілерге назар аударыңыз. Егер олар өздігінен басылмаса, медициналық маманнан немесе жаттығу бойынша сарапшыдан тексеруден өткен дұрыс. Бапкер, физиотерапевт немесе спорттық медицина маманы қалпына келу процесін дұрыс бағыттауға көмектеседі.
