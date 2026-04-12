Представьте: степной ветер несёт запах жжёной резины, толпа ревёт, а в центре дымового кольца — машина, из которой вылезает водитель. Это Самкелисо «Сам Сам» Тубане, первый в мире атлет Red Bull по спиннингу из Южной Африки.

Его шоу в Шымкенте собрало тысячи фанатов BMW, дрифта и уличных гонок, став настоящим мостом между африканскими тауншипами и казахстанскими трассами.

Sam Sam в Шымкенте © Maxim Malov

Всё началось с отцовской BMW

История Sam Sam стартовала в крохотном Хейзивью, провинция Мпумаланга. Мальчишкой он обожал машины и мотоциклы, но интернета почти не было. Отец разглядел искру в глазах сына и сделал решающий шаг — купил BMW E30, первую машину для спиннинга.

«Спорт оказался дорогим удовольствием, — вспоминает атлет. — Аварии, износ тормозов, бесконечный ремонт. Но отец всегда был рядом и поддерживал». Именно эта вера в сына заложила фундамент будущей легенды.

С местными ребятами Sam Sam собрал команду «Нумби». В 2012 году они пошли дальше — построили собственную площадку Numbi Gate Spincity. Здесь стали проводить турниры, приглашая спиннеров со всей ЮАР. «Мы колесили по ивентам, набирались опыта. Сегодня это настоящий центр нашей культуры», — объясняет он.

Почему спиннинг?

Логичный вопрос: среди кучи мотоспортов почему именно спиннинг? Ответ кроется в эмоциях. «Адреналин здесь особенный, — говорит Sam Sam. — Увидел уличное шоу из Америки и сразу возникло бешенное желание. Захотел быть рядом со зрителями, чувствовать их энергию».

Вдохновляли ветераны: Джефф Джеймс по прозвищу «Мистер Легенд», покойный Терминатор и Мakesh. «Это были настоящие мастера. Они показали, как достичь вершин мастерства».

Секреты «Султана спина»

Спиннинг для Sam Sam — это не просто круги по трассе. Это точное вождение, соединённое с акробатикой. Его фирменные трюки поражают: вылезание из машины на полном ходу, приветствия соперникам, бег под катящимся авто, работа с деревянными препятствиями, вращение против часовой стрелки и сложнейшая «обратная деревня» — когда водитель покидает машину во время спина.

Новичкам он даёт чёткий совет: «Не бросайтесь в сложное сразу. Осваивайте шаг за шагом — сначала основы, потом уверенность, много практики. Мы все ошибались на старте, но каждый турнир давал новые уроки».

Кульминацией мастерства стало шоу на Red Bull Hangar-7 в Австрии в 2025 году. Двадцать тысяч зрителей увидели номер, который взорвал интернет.

Подписание с Red Bull стало для атлета исполнившейся мечтой. За плечами победы в Spinrace и Red Bull Shay’iMoto 2021–2022 годов. Теперь горизонт шире: «Несу спиннинг по всему миру. Казахстан — один из больших шагов на этом пути».

Шымкент покорил с первого взгляда

Согласие на приезд далось легко. «Увидел видео Шымкента в Инстаграме — BMW, мотоспорт, атмосфера как у нас дома. Решил: надо показать настоящий южноафриканский спин!» — делится впечатлениями Sam Sam.

Реальность превзошла ожидания. «Тепло встретили в аэропорту, и в Шымкенте почувствовал себя как дома. Фанаты мотоспорта поддерживают с утра до ночи. Турнир показал: Казахстан живёт мотоспортом. Все вместе — и перформеры, и те, кто приехал просто полюбоваться машинами».

Особенно впечатлила преданность зрителей: «Люди приходят с рассвета и остаются до темноты. Клубы BMW, шоу и блеск машин — это огонь».

Чтобы спиннинг прижился здесь, атлет советует: «Продолжайте организовывать такие события! Зовите гостей из-за рубежа — это поможет вырастить культуру для всех казахстанских мотолюбителей».

Главное послание молодёжи

«Я смотрел на легенд в детстве и вдохновлялся ими. Сегодня сам стою на вершине. Смотрите на других, любите своё дело — и ваше время обязательно придёт!» Шымкент для него стал настоящим открытием: «Степная энергия в сочетании с мотожаром — идеальная почва для спиннинга».

