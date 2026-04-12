Султан спина из ЮАР зажег Шымкент - дым, дрифт и адреналин.
Sam Sam в Шымкенте: «Султан спина» из ЮАР зажёг в степи

От первого руля в 12 лет до глобальной славы. Главное послание простое: «Всё возможно».
Автор Ainur Iskakova
Samkeliso 'Sam Sam' Thubane

The sultan of spin, Samkeliso 'Sam Sam' Thubane is an icon of the vibrant South African motorsport scene and smokes the competition at any event he enters.

Представьте: степной ветер несёт запах жжёной резины, толпа ревёт, а в центре дымового кольца — машина, из которой вылезает водитель. Это Самкелисо «Сам Сам» Тубане, первый в мире атлет Red Bull по спиннингу из Южной Африки.
Его шоу в Шымкенте собрало тысячи фанатов BMW, дрифта и уличных гонок, став настоящим мостом между африканскими тауншипами и казахстанскими трассами.
Южноафриканский король дрифта и спина покорил Шымкент

Всё началось с отцовской BMW

История Sam Sam стартовала в крохотном Хейзивью, провинция Мпумаланга. Мальчишкой он обожал машины и мотоциклы, но интернета почти не было. Отец разглядел искру в глазах сына и сделал решающий шаг — купил BMW E30, первую машину для спиннинга.
«Спорт оказался дорогим удовольствием, — вспоминает атлет. — Аварии, износ тормозов, бесконечный ремонт. Но отец всегда был рядом и поддерживал». Именно эта вера в сына заложила фундамент будущей легенды.
С местными ребятами Sam Sam собрал команду «Нумби». В 2012 году они пошли дальше — построили собственную площадку Numbi Gate Spincity. Здесь стали проводить турниры, приглашая спиннеров со всей ЮАР. «Мы колесили по ивентам, набирались опыта. Сегодня это настоящий центр нашей культуры», — объясняет он.

Почему спиннинг?

Логичный вопрос: среди кучи мотоспортов почему именно спиннинг? Ответ кроется в эмоциях. «Адреналин здесь особенный, — говорит Sam Sam. — Увидел уличное шоу из Америки и сразу возникло бешенное желание. Захотел быть рядом со зрителями, чувствовать их энергию».
Вдохновляли ветераны: Джефф Джеймс по прозвищу «Мистер Легенд», покойный Терминатор и Мakesh. «Это были настоящие мастера. Они показали, как достичь вершин мастерства».

Секреты «Султана спина»

Спиннинг для Sam Sam — это не просто круги по трассе. Это точное вождение, соединённое с акробатикой. Его фирменные трюки поражают: вылезание из машины на полном ходу, приветствия соперникам, бег под катящимся авто, работа с деревянными препятствиями, вращение против часовой стрелки и сложнейшая «обратная деревня» — когда водитель покидает машину во время спина.
Новичкам он даёт чёткий совет: «Не бросайтесь в сложное сразу. Осваивайте шаг за шагом — сначала основы, потом уверенность, много практики. Мы все ошибались на старте, но каждый турнир давал новые уроки».
Кульминацией мастерства стало шоу на Red Bull Hangar-7 в Австрии в 2025 году. Двадцать тысяч зрителей увидели номер, который взорвал интернет.
Подписание с Red Bull стало для атлета исполнившейся мечтой. За плечами победы в Spinrace и Red Bull Shay’iMoto 2021–2022 годов. Теперь горизонт шире: «Несу спиннинг по всему миру. Казахстан — один из больших шагов на этом пути».

Шымкент покорил с первого взгляда

Согласие на приезд далось легко. «Увидел видео Шымкента в Инстаграме — BMW, мотоспорт, атмосфера как у нас дома. Решил: надо показать настоящий южноафриканский спин!» — делится впечатлениями Sam Sam.
Реальность превзошла ожидания. «Тепло встретили в аэропорту, и в Шымкенте почувствовал себя как дома. Фанаты мотоспорта поддерживают с утра до ночи. Турнир показал: Казахстан живёт мотоспортом. Все вместе — и перформеры, и те, кто приехал просто полюбоваться машинами».
Особенно впечатлила преданность зрителей: «Люди приходят с рассвета и остаются до темноты. Клубы BMW, шоу и блеск машин — это огонь».
Чтобы спиннинг прижился здесь, атлет советует: «Продолжайте организовывать такие события! Зовите гостей из-за рубежа — это поможет вырастить культуру для всех казахстанских мотолюбителей».

Главное послание молодёжи

«Я смотрел на легенд в детстве и вдохновлялся ими. Сегодня сам стою на вершине. Смотрите на других, любите своё дело — и ваше время обязательно придёт!» Шымкент для него стал настоящим открытием: «Степная энергия в сочетании с мотожаром — идеальная почва для спиннинга».
