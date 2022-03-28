Макс Ферстаппен открывает сезон: первое место Red Bull в Саудовской Аравии

После череды неудач на гонке в Бахрейне ровно через неделю Макс Ферстаппен быстро восстановил позиции и вернулся на подиум в Саудовской Аравии . Хотя до последнего было непонятно, сможет ли голландец вырвать победу у сильной в этом сезоне Ferrari. Но благодаря терпению и мастерству действующий чемпион F1 смог обойти Шарля Леклера и финишировал первым на трассе Jeddah Corniche Circuit.

Это был свирепый, захватывающий и честный бой. Соперники подъезжали так близко друг к другу, что казалось, еще пара миллиметров и столкновение неизбежно. Напряжение с каждым кругом нарастало, а соперничество только усиливалось. И вот он момент! Голландец обогнал своего соперника из Монако за четыре круга до финиша и набрал 25 важных очков чемпионата мира. Звезда гонок Oracle Red Bull одерживает свою 21-ю победу в карьере. Леклер из Ferrari завоевывает серебро.

Борьба Ферстаппена и Леклера не закончится в Саудовской Аравии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес также начинал очень уверенно на Гран-при Саудовской Аравии. Чеко завоевал свой первый поул в F1 и первые 14 кругов вел гонку первым. На 15-м круге мексиканец решил уйти на пит-стоп. В этот момент пилот Williams Латифи врезался в барьеры, в результате чего на трассу выехала машина безопасности. На 20-м круге объявили рестарт, и Перес вернулся на трассу лишь четвертым, где он в конечном итоге финишировал.

Ferrari завоевала двойной подиум во второй гонке подряд: Карлос Сайнс финишировал третьим. Его напарник по команде Леклер продолжает лидировать в чемпионате мира с 45 очками, но благодаря своей победе Ферстаппен с 25 очками поднимается на третье место в зачете пилотов.

Рассказываем ниже, как прошел напряженный финал в Саудовской Аравии 27 марта .

01 Макс выжидает и побеждает

Победа Макса на Гран-при Саудовской Аравии заработана не столько на скорости, сколько на терпении. С четвертого места на стартовой решетке голландец проскочил мимо Сайнса на первом повороте гонки. Затем он поднялся еще на одно место, когда Перес ушел на пит-стоп. А после началась долгая и напряженная игра в кошки-мышки между Ферстапенном и Леклером до самого конца гонки.

Это была действительно тяжелая, но хорошая гонка Max Verstappen

Гран-при Саудовской Аравии набирал с каждым кругом обороты, и особенно усиливало напряжение то, когда один пилот за другим стали сходить с трассы. Силовая установка на машине Алонсо потеряла мощность, из-за чего он остановился на трассе. На 37-м круге у Даниэля Риккардо случились проблемы с машиной. Боттас также сошел с дистанции. Тогда организаторы объявили режим виртуального автомобиля безопасности.

Когда гонка возобновилась на 41-м круге, “игра” между Леклером и Ферстаппеном продолжилась. То вел монегаск, то голландец обходил его в следующем повороте. На 47-м круге Ферстаппен вновь атаковал и опередил Леклера, возглавив гонку до самого конца. Нидерландский пилот Oracle red Bull Racing первым промчался под клетчатым флагом и завоевал золото второй гонки сезона.

Ферстаппен терпеливо выжидал нужный момент, чтобы вырваться вперед © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Это была действительно тяжелая, но хорошая гонка”, – сказал Ферстаппен после гонки.

“Мы упорно боролись и просто пытались играть в долгую игру. Ferrari были очень быстры в поворотах, мы были быстры на прямой. Шины здесь изнашивались довольно быстро. В конце у нас было немного больше скорости, так что я просто пытался проехать вперед. Это было нелегко, разыгрывать хитрые трюки в последнем повороте, но в конце концов мне удалось вырваться вперед”.

“Я очень рад, что мы, наконец-то, открыли сезон”.

Руководитель команды Oracle Red Bull Racing Кристиан Хорнер сравнил гонку в Саудовской Аравии с первым раундом призового боя, который, похоже, продолжится на следующих этапах F1.

“У Ferrari отличные машины, у них отличные гонщики… Если так продолжится весь сезон, это будет эпично”.

02 Неудачный пит-стоп Чеко

Уик-энд мексиканского пилота Oracle Red Bull Racing начинался весьма удачно. Перес занял первую поул-позицию в F1 в своей 215-й гонке. Помимо этого, Чеко стал первым мексиканским гонщиком, занявшим поул-позицию за 61 год с тех пор, как его соотечественник Рикардо Родригес квалифицировался быстрее всех на Гран-при Италии –1961 в Монце.

Перес стал звездой субботней квалификации © Getty Images/Red Bull Content Pool

Казалось, что удача будет благоволить мексиканцу до самого конца Гран-при. Перес отличился на старте – не пропустил Леклера со второго поула и вел гонку первые 14 кругов. Но решение выйти на пит-стоп на 15-м круге стало роковым для Чеко. Авария Латифи и выход на трассу машины безопасности поменяли расстановку сил на призовых местах. Первым стал Леклер, следом за ним на второе место поднялся Ферстаппен.

Чеко вырвался на третье место, но позже ему пришлось уступить его Сайнсу. Пилот Ferrari после пит-стопа был впереди на линии автомобиля безопасности, но Перес проехал мимо него. Позже на 20-м круге Чеко пришлось пропустить Сайнса вперед на третье место. Неудачный пит-стоп, авария Латифи, машина безопасности – все это привело к четвертому месту на финише и 12 очкам для Переса.

Кристиан Хорнер прокомментировал гонку Чеко: “Из-за того что машина безопасности выехала в неподходящее время, с этим ничего невозможно сделать. Но для него это был отличный уик-энд. Он блестяще вел машину все выходные”.

03 Гасли приносит очки, Цунода остается зрителем

Пьер Гасли спасает уик-энд в Саудовской Аравии для своей команды Scuderia AlphaTauri . Француз стартовал девятым, но пилот Haas Кевин Магнуссен обогнал его на первом круге. После этого французскому пилоту пришлось бороться за место в первой десятке. Гасли в конце концов обогнал датчанина после последнего выезда машины безопасности. Гонщик Scuderia AlphaTauri пришел восьмым и набрал свои первые четыре очка в этом сезоне.

Гасли смог войти в топ-10 на Гран-при Саудовской Аравии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Неудачно прошла гонка в Джидде для другого пилота Scuderia AlphaTauri Юки Цуноды . Японский гонщик квалифицировался 20-м и последним после того, как в первой квалификации у него возникла проблема с трансмиссией. В результате Цунода даже не смог выехать на воскресную гонку и остался лишь зрителем в этот раз.

04 Следующая остановка: Гран-при Австралии

Австралия – следующая остановка в календаре из 23 гонок, которая состоится 10 апреля . Королевские гонки возвращаются в Мельбурн после непродолжительной паузы – последний Гран-при проходил здесь в 2019 году.

Трассу обновили впервые с тех пор, как Мельбурн появился в календаре в 1996 году. Организаторы добавили новый скоростной второй сектор и устранили два поворота. Эти обновления сократят время прохождения круга на пять секунд и дадут пилотам больше возможностей на обгон, а зрителям обеспечат более захватывающую гонку.

Ферстаппен (в составе Toro Rosso в 2015 году) и Перес (в составе Sauber в 2011 году) уже знакомы с австралийской трассой. Причем Макс завоевывал третье место во время своего последнего визита в Мельбурн три года назад. Надеемся, что действующий чемпион F1 снова взойдет на австралийский подиум.