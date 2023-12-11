1 мин. Топ-5 городских локаций для скейтбордистов

Известный профессиональный скейтбордист из Турции Берке Дикишчиоглу покатался по городским спотам в Алматы и открыл для себя достопримечательности мегаполиса. Атлет проехался по нескольким локациям и некоторые даже внес в свой список интересных спотов. Представляем вам топ-5 мест, где местные скейтеры могут оттачивать мастерство. Но не стоит повторять трюки тем, кто только начинает свой путь знакомства со скейтом. Лучше начинать с местных скейт-парков, которые появляются в Алматы в большом количестве.

Профессиональный скейтбордист из Турции Берке Дикишчиоглу © Виктор Магдеев / Red Bull Content Pool

Уличное катание развивает креатив в скейтбординге и повышает уровень мастерства. В отличие от скейт-парков, городские споты дают намного больше возможностей для разнообразных трюков и экспериментов. У каждого атлета есть свои любимые места, но всегда интересно пробовать что-то новое. Итак, поехали!

1. Территория перед Дворцом спорта имени Балуана Шолака

Этот спот буквально напичкан разными фигурами. Каждый найдет здесь препятствие по вкусу и мастерству. Лестницы, перила, бордюры, рельефы и другие элементы городской инфраструктуры, которые открывают возможности для выполнения различных трюков и комбинаций, а также дают волю фантазии.

"Мне понравилась площадка возле памятника Сатпаеву" © Виктор Магдеев / Red Bull Content Pool

2. Спот возле памятника академику Канышу Сатпаеву

Он пользуется популярностью не только у местных скейтеров, но и у зарубежных гостей, потому что имеет гладкую поверхность и рельефные элементы, на которых можно крутить необычные и креативные трюки. Но не стоит забывать, что памятник является историческим и культурным наследием, поэтому кататься необходимо аккуратно.

3. Фонтан "Неделька"

Это место популярно не только для отдыха, но и для катания на скейте. Правда, только осенью и весной, пока в нем нет воды. Здесь можно оттачивать базовые трюки, а также всевозможные скольжения и прыжки.

"У вас в городе много разнообразных спотов" © Виктор Магдеев / Red Bull Content Pool

4. Площадка перед Театром им. Мухтара Ауэзова

Спот имеет широкую площадку с рельефами и наклонами, множеством ступенек и перил, местом для разгона и возможностью делать самые разные трюки. Здесь можно кататься под крышей во время осадков.

Скейтбординг – молодой вид спорта, но стремительно развивающийся. © Виктор Магдеев / Red Bull Content Pool

5. Площадка возле Caspian University

Реконструкция возле университета подарила городу новый классный спот для катания с идеальным покрытием и большими ступенями. Атлеты могут здесь совершенствовать мастерство, а расположение рядом с легендарной гостиницей делает этот спот очень кинематографичным.

Стрит – один из самых популярных скейт-стилей, так как он зрелищный и дает широкий выбор мест для катания. В городских спотах скейтеры сталкиваются с различными вызовами: неровные поверхности, скрытые опасности, пешеходы и транспорт. Это делает катание более интригующим и захватывающим, помогая развивать навыки и творческий подход.

Гость из Турции остался доволен результатами поездки © Виктор Магдеев / Red Bull Content Pool

– Это мой второй приезд в Алматы. В первый раз не удалось покататься, поэтому я вернулся, чтобы восполнить этот пробел, – отметил Берке Дикишчиоглу. – У вас в городе много разнообразных спотов, на которых можно и кататься, и снимать контент. Мне понравилась площадка возле памятника Сатпаеву. Очень интересное место. Еще бы отметил спот на Новой площади. Тяжело он мне дался, потому что высокий. Я сделал столько попыток, что сбился со счета, но рад, что все равно обуздал этот спот.

Гость из Турции остался доволен результатами поездки и сказал, что обязательно снова вернется, чтобы побольше покататься на наших спотах.

Скейтбординг – молодой вид спорта, но стремительно развивающийся. В 2016 году Международный олимпийский комитет включил его в олимпийскую программу. Этот факт дал новый толчок развитию дисциплины. В 2019 году у нас в стране создали Казахстанскую федерацию скейтбординга, и сейчас ребята готовятся к Олимпиаде 2024 года в Париже.