Как выиграть в гонках Red Bull Soapbox?

Ник Хантер – настоящий ветеран Red Bull Soapbox Race: до своей восхитительной победы в 2019 году он успел потерпеть крушение в гонке 2017 года.

Чтобы облегчить путь будущим участникам гонок, Ник продумал полноценное руководство по проезду на крутых склонах, резких поворотах и трамплинах, а также по тому, как пересечь финишную линию, сохранив свой автомобиль в целости (и, возможно, даже себя).

"До начала гонок в Alexandra Palace я никогда не участвовал в подобных соревнованиях, – говорит Ник. – Я видел все по телевизору, и мне показалось, что это очень весело, поэтому в конце 2016 года предложил нескольким коллегам записаться и принять участие".

Red Bull Soapbox Race Лондон © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

Несмотря на то что дебютная гонка прошла не совсем гладко, команда Ника Gas Gas вернулась с новыми силами в 2019 году, поразив зрителей сильным выступлением на стартовой линии (естественно, на тему зомби-апокалипсиса), уникальной сборкой и, конечно же, сильным драйвом.

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А вот и жизненно важные советы Ника:

1. Водите без страха

"Вам нужен уверенный в себе человек за рулем, который получает удовольствие от вождения на скорости. Если вы будете слишком осторожны, то, скорее всего, заезд не будет захватывающим. Когда в нашей команде проходило голосование на то, кто бы хотел сесть за руль в 2019 году, никто не поднял руки, поэтому мы все проголосовали за Джека, самого молодого члена нашей команды. Он очень хотел принять вызов и был отличным кандидатом, бесстрашным, если не считать волнения в течение недели, предшествовавшей этому. После заезда на Red Bull Soapbox он был на высоте".

Победители Gas Gas Gas! © Mark Roe; Red Bull Content Pool

2. Он гораздо круче, чем вы думаете

"Когда смотришь по телевизору, кажется, что трасса гораздо легче, чем она есть на самом деле. Пандусы в Alexandra Palace в реальности выглядят в два раза больше, особенно когда вы находитесь в водительском кресле. После толчка у вас мало контроля, так что в эти первые мгновения нужно взять руль под контроль и стать единым целым с мыльницей. К счастью, за день до соревнований вы можете вместе с другими командами пройтись по трассе и сделать “домашнее задание”, мысленно планируя прохождение трассы и думая, как ваш автомобиль будет реагировать на каждое препятствие".

3. Проверьте гайки и болты

"Перед гонкой подвигайте руль вперед-назад, чтобы убедиться в надежности шарниров рулевого управления и в том, что ваша установка не слишком сильно шатается".

4. Занимайтесь рампами

"Будьте готовы преодолеть рампы и препятствия. Некоторые люди пытаются уйти от трамплина, объехать его и преодолевают только половину пути, а дальше все идет очень плохо. Кто-то слишком сильно тормозит перед трамплином и просто останавливается, теряя всю скорость. Вы должны быть полны энтузиазма и просто ехать вперед. Джек, наш победитель 2019 года, до сих пор говорит нам, что ни разу не прикоснулся к тормозам".

Red Bull Soapbox Race в Лондоне © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

5. Практика все совершенствует

"Вы должны укрепить свою уверенность за рулем. Мы катали нашего "мыльного гонщика" по парковке, прикрепленным к машине на веревке, чтобы проверить, что рулевое управление и тормоза в порядке; затем мы постепенно переезжали на все более крутые холмы. Не такие крутые, как в Александровском дворце, но что-то похожее".

6. Вождение будет зависеть от автомобиля

"Каждой машине нужен свой водитель. В 2019 году мы были только пятыми по скорости. Наша машина была не для быстрого, а для стабильного заезда. Например, когда вы видите колебания скорости, вам может понадобиться небольшое торможение, чтобы вернуть машину под контроль. Водителям более мощных автомобилей это может и не понадобиться. На трассе есть несколько узких мест, где есть повороты и нужно протиснуться мимо тюков сена, и те, кто едет на более быстрых машинах, скорее всего, именно там и застрянут".

Making a splash at Red Bull Soapbox Race London © Leo Francis

7. Не паникуйте

"Иногда даже у самых лучших гонщиков бывают неудачи. Даже если вы знаете, что ваш заезд не прошел гладко, если вы сбили несколько тюков сена и несколько раз столкнулись, просто продолжайте в том же духе, сохраняя баланс и занимая хорошую позицию для приземления. Если вы врезались, то врезайтесь – трасса рассчитана на то, чтобы вас поймать. Когда я ездил в 2017 году, у них была тройная рампа, сначала преодолеваешь первую, а затем еще пару раз падаешь вниз, и именно она вывела нашу подвеску из строя. Она не была достаточно устойчивой для общего веса машины. Мы поехали в одну сторону, а машина поехала в другую. Мне было больно, так как мой товарищ по команде приземлился на меня сверху. По крайней мере, у него была хорошая, мягкая посадка!"