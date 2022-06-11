Как выиграть в гонках Red Bull Soapbox?

Ник Хантер – настоящий ветеран Red Bull Soapbox Race: до своей восхитительной победы в 2019 году он успел потерпеть крушение в гонке 2017 года.
Чтобы облегчить путь будущим участникам гонок, Ник продумал полноценное руководство по проезду на крутых склонах, резких поворотах и трамплинах, а также по тому, как пересечь финишную линию, сохранив свой автомобиль в целости (и, возможно, даже себя).
"До начала гонок в Alexandra Palace я никогда не участвовал в подобных соревнованиях, – говорит Ник. – Я видел все по телевизору, и мне показалось, что это очень весело, поэтому в конце 2016 года предложил нескольким коллегам записаться и принять участие".
Несмотря на то что дебютная гонка прошла не совсем гладко, команда Ника Gas Gas вернулась с новыми силами в 2019 году, поразив зрителей сильным выступлением на стартовой линии (естественно, на тему зомби-апокалипсиса), уникальной сборкой и, конечно же, сильным драйвом.
Red Bull Soapbox Race – 2022 ожидается во многих странах мира уже совсем скоро! Нажмите здесь и регистрируйтесь на участие в гонке в Алматы 11 сентября.
А вот и жизненно важные советы Ника:
1. Водите без страха
"Вам нужен уверенный в себе человек за рулем, который получает удовольствие от вождения на скорости. Если вы будете слишком осторожны, то, скорее всего, заезд не будет захватывающим. Когда в нашей команде проходило голосование на то, кто бы хотел сесть за руль в 2019 году, никто не поднял руки, поэтому мы все проголосовали за Джека, самого молодого члена нашей команды. Он очень хотел принять вызов и был отличным кандидатом, бесстрашным, если не считать волнения в течение недели, предшествовавшей этому. После заезда на Red Bull Soapbox он был на высоте".
2. Он гораздо круче, чем вы думаете
"Когда смотришь по телевизору, кажется, что трасса гораздо легче, чем она есть на самом деле. Пандусы в Alexandra Palace в реальности выглядят в два раза больше, особенно когда вы находитесь в водительском кресле. После толчка у вас мало контроля, так что в эти первые мгновения нужно взять руль под контроль и стать единым целым с мыльницей. К счастью, за день до соревнований вы можете вместе с другими командами пройтись по трассе и сделать “домашнее задание”, мысленно планируя прохождение трассы и думая, как ваш автомобиль будет реагировать на каждое препятствие".
3. Проверьте гайки и болты
"Перед гонкой подвигайте руль вперед-назад, чтобы убедиться в надежности шарниров рулевого управления и в том, что ваша установка не слишком сильно шатается".
4. Занимайтесь рампами
"Будьте готовы преодолеть рампы и препятствия. Некоторые люди пытаются уйти от трамплина, объехать его и преодолевают только половину пути, а дальше все идет очень плохо. Кто-то слишком сильно тормозит перед трамплином и просто останавливается, теряя всю скорость. Вы должны быть полны энтузиазма и просто ехать вперед. Джек, наш победитель 2019 года, до сих пор говорит нам, что ни разу не прикоснулся к тормозам".
5. Практика все совершенствует
"Вы должны укрепить свою уверенность за рулем. Мы катали нашего "мыльного гонщика" по парковке, прикрепленным к машине на веревке, чтобы проверить, что рулевое управление и тормоза в порядке; затем мы постепенно переезжали на все более крутые холмы. Не такие крутые, как в Александровском дворце, но что-то похожее".
6. Вождение будет зависеть от автомобиля
"Каждой машине нужен свой водитель. В 2019 году мы были только пятыми по скорости. Наша машина была не для быстрого, а для стабильного заезда. Например, когда вы видите колебания скорости, вам может понадобиться небольшое торможение, чтобы вернуть машину под контроль. Водителям более мощных автомобилей это может и не понадобиться. На трассе есть несколько узких мест, где есть повороты и нужно протиснуться мимо тюков сена, и те, кто едет на более быстрых машинах, скорее всего, именно там и застрянут".
7. Не паникуйте
"Иногда даже у самых лучших гонщиков бывают неудачи. Даже если вы знаете, что ваш заезд не прошел гладко, если вы сбили несколько тюков сена и несколько раз столкнулись, просто продолжайте в том же духе, сохраняя баланс и занимая хорошую позицию для приземления. Если вы врезались, то врезайтесь – трасса рассчитана на то, чтобы вас поймать. Когда я ездил в 2017 году, у них была тройная рампа, сначала преодолеваешь первую, а затем еще пару раз падаешь вниз, и именно она вывела нашу подвеску из строя. Она не была достаточно устойчивой для общего веса машины. Мы поехали в одну сторону, а машина поехала в другую. Мне было больно, так как мой товарищ по команде приземлился на меня сверху. По крайней мере, у него была хорошая, мягкая посадка!"