В Алматы на соревнованиях по Street Workout установлен рекорд

для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех, все соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Результаты алматинских соревнований по подтягиваниям задали планку другим городам – собралось 623 участника, а новое рекордное количество подтягиваний сделали сразу двое участников – Мейржан Мунашбай и Медет Кузембаев, ребята подтянулись на турнике 40 раз.

"Про фестиваль я узнал в социальных сетях. Решил попробовать свои силы – в итоге выиграл. Мне очень приятно, испытываю очень хорошие чувства. Теперь хочу выиграть финал этого фестиваля, который пройдет в столице", – поделился Мейржан Мунашбай.

"Про фестиваль я узнал в социальных сетях. Решил попробовать свои силы – в итоге выиграл. Мне очень приятно, испытываю очень хорошие чувства. Теперь хочу выиграть финал этого фестиваля, который пройдет в столице", – поделился Мейржан Мунашбай.

"Про фестиваль я узнал в социальных сетях. Решил попробовать свои силы – в итоге выиграл. Мне очень приятно, испытываю очень хорошие чувства. Теперь хочу выиграть финал этого фестиваля, который пройдет в столице", – поделился Мейржан Мунашбай.