В Алматы на соревнованиях по Street Workout установлен рекорд

С 10 июля по 6 сентября во всех регионах Казахстана Фонд поддержки талантов "Дара" при Президенте РК проводит республиканский фестиваль Tartyl Fest по подтягиваниям на турнике (Street Workout).
Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках.
Спортивный фестиваль уже прошел в городах Конаеве, Талдыкоргане и Алматы.
Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех, все соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Результаты алматинских соревнований по подтягиваниям задали планку другим городам – собралось 623 участника, а новое рекордное количество подтягиваний сделали сразу двое участников – Мейржан Мунашбай и Медет Кузембаев, ребята подтянулись на турнике 40 раз.
"Про фестиваль я узнал в социальных сетях. Решил попробовать свои силы – в итоге выиграл. Мне очень приятно, испытываю очень хорошие чувства. Теперь хочу выиграть финал этого фестиваля, который пройдет в столице", – поделился Мейржан Мунашбай.
18-летний Медет Кузембаев на протяжении 12 лет занимается тайским боксом, а в фестивале решил участвовать по рекомендации своих друзей: "Я не успел хорошо подготовиться, но все же выиграл, и очень этому рад. Я верил в свою победу".
Ярким завершением фестиваля стало выступление известного артиста Мираса Жугунусова.
Победители со всех городов Казахстана примут участие в Гранд-финале, который пройдет в городе Нур-Султане.
Лучшие из лучших получат возможность участвовать в чемпионате мира по Street Workout, а также будут награждены денежными призами.