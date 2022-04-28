Plane Swap: как это будет выглядеть с научной точки зрения?

Идея казалась невозможной: два одиночно пилотируемых самолета пикируют на землю, каждый пилот выпрыгивает из своего самолета, а затем пикирует рядом с другим самолетом. Когда эта идея была представлена Пауло Искольду -- инженеру, профессору и пилоту, он усомнился в здравомыслии легендарного парашютиста Люка Эйкинса.

Искольд впервые встретился с Эйкинсом после того, как в 2016 году тот прыгнул с высоты 25 000 футов (7620 метров) без парашюта и приземлился в гигантскую сеть. Профессор аэрокосмической инженерии сомневался в идее Эйкинса, но после долгих дискуссий Искольд смог оценить научную подоплеку этого смелого поступка.

Люк Эйкинс и Пауло Искольд разговаривают по душам © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Эти двое оставались более чем случайными знакомыми, когда пилот Кевин Коулман предложил Искольду поговорить с Эйкинсом о концепции прыжков двух парашютистов с одного самолета на самолет другого.

И снова Искольд с трудом мог поверить в то, что услышал. "У него была идея поменяться аэропланами в воздухе, это какое-то безумие, -- вспоминает Искольд. – Но никто не делал этого раньше, а мне всегда нравилась идея участвовать в том, чего никто не делал раньше. Я сразу же сказал ему: “Я в деле, я хочу это сделать. Чего бы мне это ни стоило, я сделаю это".

То, что сначала было безумной мыслью, станет реальностью 24 апреля. Во время прямой трансляции Plane Swap Эйкинс и его двоюродный брат Энди Фаррингтон выпрыгнут из самолетов, несущихся к земле, пересядут в самолеты друг друга, возьмут управление на себя и полетят дальше. Звучит вполне разумно, правда?

Люк Эйкинс © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool Энди Фаррингтон и его самолет готовы к Plane Swap © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Это событие, которое едва ли можно осмыслить, а тем более попытаться осуществить. Никогда в истории полетов пилот не взлетал на одном самолете и не приземлялся на другом. Однако в этом знаменательном событии участвуют не один, а два пилота, которые одновременно совершат подвиг, который продлится всего 40 секунд, но станет проектом-чудом, на планирование которого ушло больше полугода. Стало очевидно, что для совершения такого невероятного подвига пилотам придется не только иметь крепкие нервы, но и бросить вызов законам физики.

Конструкторские чертежи воздушного тормоза © Red Bull Content Pool

"Мы проделали целую кучу очень крутых инженерных работ, создали несколько причудливых конструкций, -- делится Эйкинс. -- Главное, что мы должны доказать, что эти самолеты, по сути, меняются. Это почти как трансформатор. Когда мы опускаем этот гигантский тормоз и выключаем двигатель, аэродинамически самолет больше не может летать. Теперь это падающий объект до того момента, пока вы не вернетесь, не переключите все и не превратите его снова в самолет, чтобы он мог летать".

Один из тех, кто играет большую роль в осуществлении проекта Plane Swap, -- это Искольд, который за последние два десятилетия создал самолеты, установившие множество мировых рекордов. Однако этот проект не похож ни на один из тех, над которыми он работал раньше.

Вместо того чтобы лететь быстрее, цель состоит в том, чтобы замедлить скорость самолетов, летящих к земле, и при этом они должны оставаться достаточно устойчивыми на спуске, чтобы Эйкинс и Фаррингтон могли войти в самолет, взять управление на себя и улететь. Именно здесь проверяются законы физики.

"Самой естественной идеей было использовать парашютно-тормозную установку, прикрепленную к аэроплану, -- сказал Искольд. -- Я спросил, почему бы им не сделать так? На что мне ответили: "Ну, проблема в том, что, во-первых, это не очень хорошо выглядит, потому что всегда есть люди, которые не понимают, почему аэроплан не летит так быстро во время пикирования. Но это тоже трудно разработать, потому что каждый раз, когда вы совершаете погружение, вам нужно развернуть парашют, а затем вернуть его обратно. Поэтому у нас нет возможности проверить это, и в этом процессе важно понять, что да -- то, что они делают, уникально. Мы собираемся сделать это только один раз, но мы подходим к этой проблеме шаг за шагом".

Искольд описал процесс, приведя шутливую аналогию с тем, как съесть слона -- по частям. Команда разделила полет на подъем на высоту от 12 000 до 14 000 футов (примерно от 3 650 до 4 270 м), выравнивание, носовое пикирование, во время которого пилоты прыгают и меняются самолетами, а затем берут управление самолетами и улетают. Однако, как настоящий инженер, Искольд быстро обнаружил, что существует несколько серьезных проблем, которые необходимо решить.

Самолеты должны были лететь в строю прямо к земле и оставаться достаточно устойчивыми, чтобы парашютисты могли маневрировать в воздухе и войти в дверь шириной с бытовой холодильник, но не такой высокой. Кроме того, самолеты должны были замедляться на пути вниз, потому что без привязи они летели бы со слишком большой скоростью, чтобы парашютисты могли их догнать, и самолеты вскоре распались бы на части из-за скорости.

Пауло Искольд с одним из модифицированных самолетов © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Таким образом, свободное падение самолетов было быстро исключено, как и вышеупомянутый парашют. Искольд и команда пришли к двум решениям, которые должны были быть разработаны исключительно для Plane Swap. Во-первых, нужно было создать тормоз скорости, который замедлял бы самолет во время пикирования и помогал бы ему оставаться устойчивым. Во-вторых, нужно было разработать автопилот, который мог бы управлять самолетами, когда Эйкинс и Фаррингтон выходили и снова входили в самолеты друг друга.

Были проведены сотни часов обучения для Plane Swap © Michael Clark/Red Bull Content Pool

"Очень интересно, что точно так же, как мы думали, что тормоз скорости будет намного меньше и намного проще, мы думали, что автопилот сможет отслеживать точку на земле. Знаете, вы просто направляете самолет в эту точку и убеждаетесь, что летите в направлении этой точки. Однако очень быстро в процессе разработки мы поняли, что так делать нельзя, потому что есть ветер. Таким образом, парашютист будет парить вместе с ветром, и вам также нужно позволить аэроплану двигаться вместе с ветром, чтобы они владели одной и той же массой воздуха. Это те вещи, про которые думаете, когда вы начинаете проект, что сделаете их одним способом, но в ходе проекта вы меняете свое мнение".

Ранняя проектная визуализация модификаций самолетов © Red Bull Content Pool

Тормоз скорости был сложным, поскольку он должен был не только замедлять и выравнивать самолет, но и быть достаточно функциональным, чтобы стать частью самолетов Cessna 182. Один из членов команды, Райан Малхербе, предложил очень умный способ прикрепить тормоз скорости к брюху самолета -- чтобы, когда самолеты переходили в пикирование, тормоза скорости раскрывались и шли перпендикулярно брюху самолета.

Сначала развертывание тормоза скорости испытывалось на аэродроме в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, недалеко от колледжа, где Искольд преподает аэрокосмическую инженерию. Самолеты поднимались краном, чтобы проверить опускание "амбарной двери", как сравнил ее Эйкинс. Было проведено несколько пробных запусков, прежде чем они смогли испытать его в воздухе.

После того как команда провела испытания в воздухе, было проведено множество модификаций, поскольку ранние версии не могли наклонить самолеты больше, чем на угол около 70 градусов по отношению к земле. Для успешного обмена самолетами требовалось погружение на 90 градусов. Именно тогда воздушный поток стал необходимым фактором. Термин Down Wash стал довольно знакомым. Необходимо было рассчитать, как воздух обтекает не только крылья, но и хвосты самолетов, также нужно было создать воздушную щель между брюхом самолета и тормозом, чтобы воздух мог проходить как над и под тормозом, так и через хвост.

"Это крыло не симметрично, поэтому оно имеет небольшую кривизну, это означает, что при нулевом угле атаки оно создает небольшую подъемную силу, -- сказал Искольд. – Таким образом, вам нужно расположить его немного выше 90 градусов, чтобы создать нулевую подъемную силу. А для чего мы хотим получить нулевую подъемную силу? Нам нужна нулевая подъемная сила, потому что, когда самолет падает, если есть эта сила, она заставляет самолет ускоряться. Мы не можем себе этого позволить, потому что парашютист направляется вертикально к земле. Вот почему нам нужно, скажем, 90 градусов по отношению к земле, но аэроплан будет находиться под углом 95 градусов. То есть аэроплан находится под небольшим углом, но он летит к земле под углом 90 градусов".

По расчетам Искольда, весь трюк займет меньше минуты после того, как самолеты перейдут в тандемное носовое пикирование. "Это буквально вся работа, которую я делал в течение года, ради 40 секунд пикирующего полета, -- проворчал Искольд. -- 365 дней работы ради 40 секунд результата".

Поддерживать эти носовые погружения должен автопилот, который необходимо было настроить для этого. Чтобы трюк удался, самолеты должны были продолжать лететь в контролируемом строю к земле и работать в тандеме с тормозом скорости. Искольд и Лео Торрес, профессор Калифорнийского политехнического университета в Сан-Луис-Обиспо, работали над созданием этой автоматизированной системы.

Команда усердно работает над модификацией самолетов Cessna © Red Bull Content Pool

Сначала они создали систему, которая была слишком точной. Это потребовало бы постоянной самокоррекции самолета, что затруднило бы Эйкинсу и Фаррингтону вход в самолеты. Поэтому автопилот был модифицирован, чтобы стать "ленивым", как назвал его Искольд. Это позволит удерживать самолеты более устойчиво, что облегчит вхождение в атмосферу.

Вхождение в атмосферу для каждого из парашютистов является сложной задачей, ведь, несмотря на то, что самолеты не движутся на полной скорости, они все еще движутся со скоростью около 225 км/ч. Сила должна быть учтена для того, чтобы Эйкинс и Фаррингтон смогли войти в самолет, добраться до кабины и нажать кнопку, отключить носовое пикирование и автоматически выправить самолет под углом, взять управление и улететь.

Энди Фаррингтон гонится за своим самолетом во время тренировки © Red Bull Content Pool

"Одной из моих проблем было то, что аэроплан стоит вертикально, и вы больше не можете сидеть на своем месте, -- сказал Искольд. – Я придумал всевозможные решения, чтобы позволить им перемещаться внутри аэроплана во время погружения, но когда мы совершили первый прыжок с парашютом, Энди схватился за стойку, подполз к аэроплану и положил грудь на дверную раму, одну ногу и руку внутри самолета, другую снаружи. В таком положении он мог легко начать процесс восстановления погружения, а затем сесть обратно на сиденье. Итак, это просто пример того, что мне, как инженеру, очень легко создавать решения для проблем, которых на самом деле не существует. Именно по этой причине все испытательные полеты во время разработки проекта очень важны".

В этот момент тормоз скорости становится вредным. По мере того как самолет выравнивается, скорость становится необходимой для того, чтобы улететь и завершить успешное событие. "После запуска последовательность восстановления скорости самолета начинает снижаться, и нам нужно снова запустить двигатель и немедленно втянуть тормоз скорости, -- сказал Искольд. -- Это позволит самолету снова взлететь, вернуться на землю и завершить последовательность".

Последние несколько месяцев команда Plane Swap проводила испытания в аэропорту Сан-Луис-Обиспо при поддержке Эдварда Треса Клементса и Кайла Инкса из компании Aerocrafted. По словам Искольда, эти люди и их компания оказывали постоянную поддержку в разработке всех заказных деталей для этого уникального проекта. Аарон Фитцджеральд -- еще один пилот, который принимал участие в тестировании и тренировках Plane Swap.

"Все эти достижения возможны только тогда, когда вы работаете с командой, и очень важно для каждого человека во всем мире выбрать лучшую команду, с которой он может работать, -- сказал Искольд. -- Прошедший год был для меня возможностью понаблюдать за тем, как работают Люк, Энди, вся команда, и принять решение. Хотим ли мы продолжать участвовать в этом или нет? И пока что я решил, что буду идти с этими ребятами до конца".

Люк Эйкинс и Энди Фаррингтон беседуют перед очередным тренировочным полетом © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Кульминация программы Plane Swap состоится 24 апреля над пустыней Аризоны. Несмотря на то что там не будет палящих температур, которые являются нормой летом, погода будет теплее, чем климат, в котором они проводили испытательные полеты в Сан-Луис-Обиспо. Это также было рассчитано.

Летная практика проходила над океаном вблизи Сан-Луис-Обиспо © Michael Clark/Red Bull Content Pool

"Есть небольшая разница с более высокой температурой, -- сказал Искольд. -- Скорость, с которой мы падаем, немного выше, потому что воздух менее плотный. Нельзя перегреться, температура должна быть более приемлемой.

Высокие температуры на земле также создают большую турбулентность, но условия, в которых мы летаем здесь, в Сан-Луис-Обиспо, с морским ветром, также очень турбулентны. Я не думаю, что турбулентность будет для нас большой проблемой в Аризоне. Надеюсь, Сан-Луис-Обиспо подарит нам хорошую погоду для следующих испытательных полетов, а Аризона не будет безумно жаркой".

Поскольку интерес к программе Plane Swap растет, вопросы, которые задают команде, обычно касаются того, насколько далеко можно проверить законы физики.

"Один из вопросов, который в последнее время часто задают мои студенты и другие люди: зачем мы это делаем и станет ли это продуктом, или будет ли создан тормоз скорости, который можно использовать на другом самолете, -- делится Искольд. – Я хочу сказать людям, что не каждый проект, который мы делаем, должен спасать мир. Это нормально -- делать проекты просто для удовольствия, и счастье -- это не пункт назначения, а путешествие. Я наслаждаюсь путешествием, чтобы добраться туда".

"С технологической точки зрения это просто другой вызов. Это не станет продуктом. Это не сделает ничего лучше в мире, но это сделает мой мозг острее и лучше для решения других проблем в дальнейшем. Мы пытаемся вдохновить людей и показать им, что, независимо от того, насколько велика стоящая перед вами проблема, если вы продуманно к ней относитесь и едите слона по частям, вы всегда сможете съесть всего слона".

Пауло Искольд изначально считал эту идею безумной © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Теперь, когда после проделанной совместной работы они приближаются к финишу еще одного авиационного подвига, который проложит тропу для других, Искольд изменил мнение о своем первом впечатлении при встрече с Эйкинсом.

"Разница между сумасшедшим и гением ничтожно мала, не так ли? – сказал Искольд. – Самые гениальные люди в мире таковы, что вы смотрите на них и думаете, что они сумасшедшие. Люк, безусловно, относится к гениям. Вы разговариваете с ним, и вам может показаться, что его идеи безумны, но в глубине его сознания у него есть планы, и эти планы довольно хорошо проработаны. Так что нет, он вовсе не сумасшедший".