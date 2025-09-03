Интервью с Western Wolves: как команда снова победила в Red Bull Half Court

16 и 17 августа в Алматы состоялся национальный финал самого масштабного стритбол-турнира в мире — Red Bull Half Court. Победу вновь одержала команда Western Wolves из Атырау, защитив свой титул и во второй раз подряд получив право представить Казахстан на мировом финале. Мы побеседовали с капитаном и основателем команды Жангиром Балгимбаевым о Нью-Йорке, опыте, подготовке и планах команды на будущее.

— В прошлом году вы представляли Казахстан на мировом финале в Нью-Йорке. Какие самые яркие воспоминания у вас остались от того турнира?

— Это были непередаваемые эмоции. Мы играли на площадке под Бруклинским мостом, видели топовые команды и настоящий уровень стритбола. Для нас это был бесценный опыт.

— С какими трудностями вы там столкнулись и чему научились?

— У Red Bull немного другие правила, и мы имеем возможность играть по ним только раз в год. Это другой мяч, площадка — асфальт, уличный баскет. Было непросто, но именно это дало нам новый опыт.

финал Red Bull Half Court в Алматы © Red Bull

— Что дала вам эта поездка как команде?

— Это неоценимый опыт. Очень крутые соперники, высокий уровень. И само ощущение — быть в Нью-Йорке, в родине баскетбола, — это очень мотивирует.

— Как прошел для вас финал этого года?

— Финал был эмоциональный, с очень сильными командами. Многие усилили состав легионерами — например, против нас в финале играли с американцем, были россияне. Уровень турнира в Казахстане заметно вырос.

— Чувствовалось ли давление из-за того, что вы уже представляли Казахстан ранее?

— Нет, наоборот, это дало дополнительную мотивацию. Мы хотели повторить успех и отстоять титул действующих чемпионов.

— Что стало ключевым фактором победы в этом году?

— Думаю, наш характер. Мы всегда бьемся до конца и выигрываем именно за счет этого.

финал Red Bull Half Court в Алматы © Red Bull

— Как готовились к финалу?

— У нас было насыщенное лето: мы сыграли много турниров — Единую континентальную лигу в России, три тура чемпионата Казахстана и другие крупные турниры. Опыт помог нам подойти к Медео в форме.

— Были ли изменения в составе?

— Да, из-за травмы я не смог играть, вместо меня вышел Есет Жаркылов, который играет за «Барсу» Атырау. Он стал MVP финала. Но обычно ключевые игроки команды всегда остаются прежними.

— Есть ли слабые места, над которыми вы будете работать до мирового финала?

— Всегда есть куда расти. Сейчас тренируемся с сербским тренером Филипом Пэйовичем, легендой баскетбола 3×3. У нас три месяца, чтобы усилить сильные стороны и доработать слабые.

финал Red Bull Half Court в Алматы © Red Bull

— Кто главный конкурент на мировом финале?

— В 3×3 нет однозначного фаворита. Любая команда может выиграть, это непредсказуемая игра. На мировом финале соберутся очень сильные команды со всех концов света. Конкуренция будет бешеной, но мы готовы играть с любым соперником. Мы никого не боимся и при этом уважаем соперников.

— Что для вас значит снова представлять Казахстан на мировой арене?

— Это огромная честь. Это вдохновляет, даёт дополнительную мотивацию становиться лучше и усерднее тренироваться. Каждая победа, и даже поражения на пути к ним, — это плоды, которые формируют тебя, закаляют и ведут к большим свершениям. Без них не было бы и этого момента. Нести флаг своей страны — это ответственность и гордость. Я считаю, что это действительно невероятное чувство, и искренне желаю каждому испытать такие чувства.

финал Red Bull Half Court в Алматы © Red Bull

— Чувствуете ли поддержку болельщиков?

— Всегда. Даже в Алматы на финале нас поддерживало много болельщиков — людей, которым близка наша игра, стиль и характер. Их поддержка — одна из причин наших побед.

— Есть ли у команды ритуалы перед матчами?

— Да, но секреты раскрывать не будем (улыбается).

— Какие цели ставите на этот сезон?

— После насыщенного летнего сезона 3×3 в сентябре ожидается небольшая пауза — многие переключаются на формат 5×5. Но для нас цели всегда остаются высокими: мы играем только на результат, выкладываемся полностью и никогда не участвуем формально. На каждой игре бьёмся до конца и приезжаем, чтобы побеждать.

Western Wolves вновь стали победителями © Red Bull

— Как вы видите развитие уличного баскетбола в Казахстане и свою роль в нём?

— Мы — единственная команда такого уровня, хотя не получаем зарплат. Да, мы выступаем на профессиональных турнирах и конкурируем с командами, для которых это работа и заработок. Бывают призовые, но у нас нет клубных зарплат — мы играем без вознаграждения. У нас семьи, работа, но мы доказываем, что можно совмещать работу, семью и спорт, оставаясь конкурентными. Это вдохновляет.

Заключение

Мы желаем Western Wolves удачи и новых побед на мировой арене. Их история вдохновляет, а их игра показывает: у баскетбола в Казахстане есть большое будущее.