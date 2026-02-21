Шона Кокси и Эрин Макнис выступают во время тестового мероприятия PCL в Неймегене, Нидерланды, 15 декабря 2025 года.
Все что нужно знать о новой профессиональной лиге скалолазания

Когда первое в истории соревнование Pro Climbing League уже готово, рассказываем, как работает формат, когда состоится премьера и где можно посмотреть все это в прямом эфире.
Автор Крис Мэгилл
Pro Climbing League

Pro Climbing League brings elite boulderers together for a new, high-pressure head-to-head format.

1 этап

Pro Climbing League

A brand-new professional knockout style head-to-head climbing competition features the world's best climbers.

United Kingdom

Яня Гарнбрет

Словенская скалолазка, Яня Гарнбрет - двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира в нескольких дисциплинах.

SloveniaSlovenia

Ориан Бертоне

Самая молодоя скалолазка, освоившая боулдеринговую задачу V14, французский феномен Ориан Бертоне — одна из самых ярких представителей этого вида спорта.

FranceFrance

Тоби Робертс

Тоби Робертс — cамый молодой британский скалолаз, пролезший маршрут 9а, многократный обладатель Кубка мира в лиде и боулдеринге и обладатель золотой медали в Париже.

United KingdomUnited Kingdom

Дариус Рапа

Первый румын, пролезший маршрут 9А, подросток-сенсация Дариус Рапа совершил этот подвиг на родной земле, на водопаде Вантуратореа в Бэйле-Херкулане.

RomaniaRomania

Совершенно новая для 2026 года Pro Climbing League (PCL) — это профессиональные соревнования по боулдерингу, в которых лучшие скалолазы мира соревнуются в инновационном формате друг с другом. Соревнования созданы для того, чтобы быть быстрыми, захватывающими и простыми - и их можно будет посмотреть в прямом эфире на Red Bull TV в субботу, 28 февраля.
Узнай все, что нужно знать о серии и спортсменах, участвующих в ней, ниже.
Как смотреть прямую трансляцию Pro Climbing League

  • Где: Первый в истории турнир Pro Climbing League будет транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV в субботу, 28 февраля.
  • Как: Смотри соревнования в прямом эфире, когда они будут проходить, или смотри позже по запросу полный повтор.
  • Место проведения: Премьера состоится в Magazine London, Гринвич, Лондон
Что такое Лига профессионального скалолазания?

В Pro Climbing League участвуют 16 элитных скалолазов — восемь мужчин и восемь женщин. Спортсмены соревнуются друг с другом в формате нокаута в боулдеринге — виде скалолазания, который выполняется на формациях или искусственных скальных стенах без использования веревок или обвязок.
Серия была основана скалолазами Данааном Марки и Чарли Боско, которые хотели максимально использовать стремительный рост этого вида спорта и предложить зрителям захватывающий и простой в прохождении турнир. "Это место, где спорт может развиваться, общаться и вдохновлять - и все это оставаясь верным людям, которые находятся в его сердце", - говорит Марки.
Эмбер Шиффелерс и Эрин Макнис выступают во время тестового мероприятия PCL в Неймегене, Нидерланды, 15 декабря 2025 года

Скалолазы сойдутся лицом к лицу в новом формате

Формат и правила Pro Climbing League

  • 16 скалолазов: Восемь мужчин и восемь женщин соревнуются попарно друг против друга на одинаковых трассах.
  • Отборочные раунды: Каждый матч-ап состоит из лучшего из трех подъемов. Если оба финишируют, то побеждает тот, кто первым достиг вершины, а отсутствие вершины означает, что вперед выходит скалолаз, который контролировал самый высокий ход. Если и в этом случае равенство, то побеждает тот, кто первым достиг высшей точки.
  • Полуфиналы: Четыре победителя из пар первого раунда переходят во второй раунд, где действуют те же правила, но на этот раз они соревнуются только на одном валуне.
  • Финал: Четыре полуфиналиста сражаются за места на подиуме на двух отдельных трассах -— одна битва за звание абсолютного чемпиона и одна битва за третье место — по тем же правилам, что и в предыдущих раундах.
Эрин Макнис и Шона Кокси выступают во время тестового мероприятия PCL в Неймегене, Нидерланды, 15 декабря 2025 года.

Победитель каждого решающего матча выйдет в следующий раунд

Спортсмены, за которыми стоит следить в Pro Climbing League

Среди подтвержденных спортсменок — легенда скалолазания из Словении Яня Гарнбрет, двукратная олимпийская чемпионка и теперь уже 10-кратная чемпионка мира в нескольких дисциплинах, а также французский феномен Ориан Бертоне, одна из самых ярких молодых личностей как в боулдеринге, так и в лид-скалолазании.
В мужском составе британский спортсмен Тоби Робертс — золотой медалист Париж 2024 в комбинированном лазании и многократный обладатель Кубка мира в лиде и боулдеринге, а подросток-сенсация Дариус Рапа из Румынии — захватывающая перспектива, на которую стоит обратить внимание в этом новом формате.
Кроме того, Шона Кокси, самая успешная скалолазка в истории Великобритании, выступит в качестве ведущей и комментатора на инаугурационном мероприятии в Лондоне.
Шона Кокси во время тестового мероприятия PCL в Неймегене, Нидерланды, 15 декабря 2025 года.

Шона Кокси проведет первое в истории PCL мероприятие в Лондоне

Чем Pro Climbing League отличается от традиционных соревнований по скалолазанию

Традиционное

Pro Climbing League

Формат

Спортсмены выходят по очереди на разные болдеры.

Дуэли один на один на идентичных болдерах.

Система оценки

Рейтинг формируется по результатам нескольких раундов.

Раунды на выбывание до определения чемпиона.

Зрелищность

Рейтинг меняется со временем и по ходу раундов.

Параллельные дуэли создают простой и высокоэнергичный формат.

Представительство

Спортсмены выступают за свои страны.

Индивидуальная лига, где спортсмены представляют сами себя.

Часто задаваемые вопросы о Pro Climbing League

