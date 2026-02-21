Все что нужно знать о новой профессиональной лиге скалолазания

Среди подтвержденных спортсменок — легенда скалолазания из Словении

, двукратная олимпийская чемпионка и теперь уже 10-кратная чемпионка мира в нескольких дисциплинах, а также французский феномен

, одна из самых ярких молодых личностей как в боулдеринге, так и в лид-скалолазании.