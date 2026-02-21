© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool
Все что нужно знать о новой профессиональной лиге скалолазания
Когда первое в истории соревнование Pro Climbing League уже готово, рассказываем, как работает формат, когда состоится премьера и где можно посмотреть все это в прямом эфире.
Совершенно новая для 2026 года Pro Climbing League (PCL) — это профессиональные соревнования по боулдерингу, в которых лучшие скалолазы мира соревнуются в инновационном формате друг с другом. Соревнования созданы для того, чтобы быть быстрыми, захватывающими и простыми - и их можно будет посмотреть в прямом эфире на Red Bull TV в субботу, 28 февраля.
Узнай все, что нужно знать о серии и спортсменах, участвующих в ней, ниже.
Как смотреть прямую трансляцию Pro Climbing League
- Где: Первый в истории турнир Pro Climbing League будет транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV в субботу, 28 февраля.
- Как: Смотри соревнования в прямом эфире, когда они будут проходить, или смотри позже по запросу полный повтор.
- Место проведения: Премьера состоится в Magazine London, Гринвич, Лондон
Что такое Лига профессионального скалолазания?
В Pro Climbing League участвуют 16 элитных скалолазов — восемь мужчин и восемь женщин. Спортсмены соревнуются друг с другом в формате нокаута в боулдеринге — виде скалолазания, который выполняется на формациях или искусственных скальных стенах без использования веревок или обвязок.
Серия была основана скалолазами Данааном Марки и Чарли Боско, которые хотели максимально использовать стремительный рост этого вида спорта и предложить зрителям захватывающий и простой в прохождении турнир. "Это место, где спорт может развиваться, общаться и вдохновлять - и все это оставаясь верным людям, которые находятся в его сердце", - говорит Марки.
Формат и правила Pro Climbing League
- 16 скалолазов: Восемь мужчин и восемь женщин соревнуются попарно друг против друга на одинаковых трассах.
- Отборочные раунды: Каждый матч-ап состоит из лучшего из трех подъемов. Если оба финишируют, то побеждает тот, кто первым достиг вершины, а отсутствие вершины означает, что вперед выходит скалолаз, который контролировал самый высокий ход. Если и в этом случае равенство, то побеждает тот, кто первым достиг высшей точки.
- Полуфиналы: Четыре победителя из пар первого раунда переходят во второй раунд, где действуют те же правила, но на этот раз они соревнуются только на одном валуне.
- Финал: Четыре полуфиналиста сражаются за места на подиуме на двух отдельных трассах -— одна битва за звание абсолютного чемпиона и одна битва за третье место — по тем же правилам, что и в предыдущих раундах.
Спортсмены, за которыми стоит следить в Pro Climbing League
Среди подтвержденных спортсменок — легенда скалолазания из Словении Яня Гарнбрет, двукратная олимпийская чемпионка и теперь уже 10-кратная чемпионка мира в нескольких дисциплинах, а также французский феномен Ориан Бертоне, одна из самых ярких молодых личностей как в боулдеринге, так и в лид-скалолазании.
В мужском составе британский спортсмен Тоби Робертс — золотой медалист Париж 2024 в комбинированном лазании и многократный обладатель Кубка мира в лиде и боулдеринге, а подросток-сенсация Дариус Рапа из Румынии — захватывающая перспектива, на которую стоит обратить внимание в этом новом формате.
Кроме того, Шона Кокси, самая успешная скалолазка в истории Великобритании, выступит в качестве ведущей и комментатора на инаугурационном мероприятии в Лондоне.
Чем Pro Climbing League отличается от традиционных соревнований по скалолазанию
Традиционное
Pro Climbing League
Формат
Спортсмены выходят по очереди на разные болдеры.
Дуэли один на один на идентичных болдерах.
Система оценки
Рейтинг формируется по результатам нескольких раундов.
Раунды на выбывание до определения чемпиона.
Зрелищность
Рейтинг меняется со временем и по ходу раундов.
Параллельные дуэли создают простой и высокоэнергичный формат.
Представительство
Спортсмены выступают за свои страны.
Индивидуальная лига, где спортсмены представляют сами себя.
Часто задаваемые вопросы о Pro Climbing League
