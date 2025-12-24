Red Bull Gym Clash: что это и как стать участником

Red Bull Gym Clash открывает глобальный сезон 2026 года и предлагает тренажерным залам по всему миру выбрать свои лучшие команды и отправить их в другие залы на серию тренировок. Цель: короновать Величайший спортзал Земли на грандиозном финальном состязании в конце года в Египте. Казахстан также участвует в соревновании.

Red Bull Gym Clash — это абсолютное соревнование по функциональному фитнесу, где один тренажерный зал соревнуется против другого тренажерного зала. Разработанное элитными фитнес-атлетами, оно объединяет миры функционального фитнеса, HYROX и гонок по препятствиям в быстром, интенсивном формате с тремя тренировками, которые проверяют силу, выносливость, мастерство и стратегию.

01 Что такое Red Bull Gym Clash?

Все дело в сообществе Red Bull Gym Clash © Ivan Lanz/Red Bull Content Pool

В Red Bull Gym Clash спортзал соревнуется против другого спортзала. Каждая фитнес-студия или бокс функционального тренинга выбирает свою сильнейшую команду из четырех человек — двух женщин и двух мужчин — и отправляет их на битву за звание величайшего тренажерного зала на Земле. Соревнования проходят по простому, основанному на прогрессии пути, который выводит команды из местного спортзала на мировую арену, если они пройдут через отборочные и национальные финалы.

Каждый этап призван повысить интенсивность, отточить командную работу и подтолкнуть атлетов ближе к главному призу. Подсчет очков также прост: каждая тренировка засчитывается, и команды могут отслеживать свое национальное и глобальное положение в режиме реального времени на живой всемирной таблице лидеров.

Команды в Red Bull Gym Clash в Майами, США © Daniel Zuliani/Red Bull Content Pool

Все национальные этапы Red Bull Gym Clash начнутся с января 2026 года, а все отборочные и национальные финалы завершатся к 30 сентября 2026 года. Чтобы узнать, проводится ли в твоей стране мероприятие, проверь список на официальной странице мероприятий Red Bull Gym Clash .

02 Этапы соревнований Red Bull Gym Clash

Red Bull Gym Clash - это соревнование спортзала против другого спортзала © Yves Hou/Red Bull Content Pool

Red Bull Gym Clash - это многоступенчатое соревнование, в котором спортсмены проходят весь путь от отбора в местный спортзал до напряженного мирового финала. Вот разбивка каждого этапа:

Отборочный и тренировочный этап: Каждый зал выбирает четырех сильнейших атлетов, двух мужчин и двух женщин, чтобы сформировать команду для участия в соревнованиях.

Национальный отборочный этап: Отобранные команды проходят тренировку в официальном месте проведения Red Bull Gym Clash. Она проста по своей структуре, но достаточно жесткая, чтобы отделить тех, кто готов к следующему этапу, от тех, кто не готов.

Национальный финал: Лучшие команды выходят в национальный финал. Тренировки становятся более требовательными, и именно здесь стратегия, самообладание и командная работа играют решающую роль.

Мировой финал: Чемпионы от каждой страны зарабатывают себе место на мировой арене. Продвинутые тренировки ведут к Финальному столкновению — решающей битве, которая определит Величайший тренажерный зал на Земле.

Чтобы принять участие в Red Bull Gym Clash, не нужно быть профессиональным спортсменом. Просто нужен драйв, дух сообщества и смелость, чтобы выступить, когда начнутся часы. Red Bull Gym Clash прославляет повседневных героев тренажерных залов, предоставляя им платформу, которая кажется элитной, потому что на этой сцене она таковой и является.

Так что если твой спортзал участвует в соревновании, сделай шаг вперед. Это твой шанс представить свое сообщество, проверить себя на мировом уровне и ощутить прилив сил на фитнес-событии мирового уровня.

03 Что представляют собой тренировки Red Bull Gym Clash?

Команды из четырех человек выступают друг против друга © Yves Hou/Red Bull Content Pool

Каждое мероприятие включает в себя три зачетные тренировки. Команды проходят через испытания силы, выносливости и мастерства с пятиминутным отдыхом между ними. Национальные и глобальные рейтинги обновляются в прямом эфире на всемирной таблице лидеров, поддерживая высокое давление и быстрый темп.

Тренировки Red Bull Gym Clash - это командные высокоинтенсивные схемы с сочетанием аэробных и силовых компонентов. Вот разбивка на части:

Силовая часть (10 минут): максимальные приседания на три повтора.

Отдых (5 минут).

Секция на выносливость (20 минут): Максимальная дистанционная гребля (один атлет), 12 синхронных рывков гантелями (в паре, два атлета - 1 х 10 кг, 1 х 17,5 кг), шесть синхронных тяг гантелей (в паре, два атлета - тот же вес, что и до этого) и один атлет отдыхает.

E5MOM (каждые пять минут по минуте): 10 синхронных подтягиваний (все атлеты выполняют по 5, 10, 15 минут - три раунда).

Отдых (5 минут)

Раздел "Навыки" (ограничение по времени - 10 минут): 100 прыжков (один спортсмен) во время 50 прыжков в боксе на 20 дюймов (два спортсмена синхронно), 80 прыжков (один спортсмен) во время 40 прыжков в боксе на 20 дюймов (два спортсмена синхронно), 60 прыжков (один спортсмен) во время 30 прыжков в боксе на 20 дюймов (два спортсмена синхронно), 40 прыжков (один спортсмен) во время 20 прыжков в боксе на 20 дюймов (два спортсмена синхронно).

Первая часть - это силовой 10-минутный блок , в котором каждый атлет стремится поднять свой максимальный вес для трех приседаний, делая упор на силу и правильную технику. После первого силового блока идет 20-минутный AMRAP (как можно больше раундов) со встроенными движениями E5MOM (каждые 5 минут по минуте). По сути, четыре атлета работают вместе, но задачи между ними разделены.

Один атлет гребет на максимальную дистанцию, а два спортсмена выполняют синхронные движения с гантелями - сначала 12 рывков гантелями, затем шесть толканий, причем каждая пара использует разные веса (10 кг и 17,5 кг). Четвертый атлет отдыхает, пока остальные работают, а затем чередуется, так что все циклически выполняют греблю, подъем и отдых. Кроме того, каждые пять минут все четыре спортсмена выполняют 10 синхронных "down ups" (похожих на бурпи), чтобы все оставались активными на протяжении всей тренировки. Цель — завершить как можно больше раундов из чередования гребли, подъемов и отдыха за 20 минут, а также выполнить движение E5MOM на каждой пятиминутной отметке.

Следующий раздел - это ориентированная на навыки круговая тренировка с ограничением по времени в 10 минут . Четыре спортсмена работают в формате ротации, синхронизируясь друг с другом. Один атлет выполняет заданное количество скипов (прыжков со скакалкой), а два других атлета синхронно выполняют прыжки из бокса на 20-дюймовую коробку. В каждом раунде количество уменьшается: начинаем со 100 скипов и 50 прыжков в боксе, затем 80 скипов и 40 прыжков в боксе, потом 60 скипов и 30 прыжков в боксе, и, наконец, 40 скипов и 20 прыжков в боксе.

Таким образом, получается нисходящая лестница, бросающая вызов как индивидуальной выносливости (для спортсмена, выполняющего скиппинг), так и командной координации (для парных прыжков с боксами). Ограничение по времени в 10 минут гарантирует, что тренировка будет проходить в стабильном темпе, и спортсменам нужно будет управлять скоростью, ритмом и восстановлением, выполняя как можно больше упражнений на лестнице.

04 Подходит ли Red Bull Gym Clash для новичков?

Спортсмены Red Bull Gym Clash соревнуются на беговой дорожке © Daniel Zuliani/Red Bull Content Pool

Да. Тебе не нужно быть профессионалом, но ты должен уметь выполнять базовые упражнения на силу и выносливость. Red Bull Gym Clash рассчитан на обычных посетителей спортзала, а не на элитных атлетов. Тренировки выглядят интенсивно, но сами движения знакомы каждому, кто поднимает тяжести или использует обычные тренажеры на выносливость, такие как гребцы и беговые дорожки. Движения доступны: мертвые тяги, приседания, гребля, перешагивания через бокс и ски-эрги или бег на беговой дорожке - это стандартные упражнения в тренажерном зале.

Ничто не требует продвинутой гимнастики или высококвалифицированных техник функционального фитнеса. Однако Red Bull Gym Clash не для тех, кто никогда раньше не поднимал тяжести или не тренировался месяцами. Не забывай, что твой спортзал направляет тебя - так что если ты никогда раньше не делал упражнений, то при должном инструктаже сможешь быстро научиться.

05 Кто создал Red Bull Gym Clash?

Ида Матильда Стинсгаард помогала разрабатывать тренировки © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Red Bull Gym Clash отличается тем, что это не просто очередное фитнес-соревнование, оно создано спортсменами, которые живут и дышат теми дисциплинами, которые оно объединяет. После успешного дебюта в 2025 году мероприятие возвращается с командой мирового класса, формирующей каждую деталь тренировок и общий опыт. Элита HYROX Джейк Дирден , икона функционального фитнеса Ноа Олсен и чемпионка по гонкам по пересеченной местности Ида Матильда Стинсгаард объединили усилия, чтобы создать формат, который будет одновременно сложным и доступным, объединив основные элементы функционального фитнеса, HYROX и OCR в одно плавное, высокоэнергетическое соревнование.

Отборочные в Казахстане

В нашей стране отборочные пройдут в следующих городах:

14 февраля Астана (GO OXY)

15 февраля Караганда (GO ORBITA)

21 февраля Алмата (Офис TECHNOGYM)

22 февраля Шымкент (FITNESS NURSAT)

Создатели Red Bull Gym Clash 2026

Джейк Дирден: Атлет HYROX Elite 15

Ной Олсен: Профессиональный атлет функционального фитнеса

Ида Матильда Стинсгаард: Чемпионка по гонкам с препятствиями