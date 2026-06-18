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Неліктен Кельн Counter-Strike жанкүйерлерінің сүйікті қаласына айналды?
IEM Кельн мэйджор турнирі — Counter-Strike әлеміндегі ең ірі жарыстардың бірі. Атмосферасынан бастап әлемдік деңгейдегі командаларға дейін жанкүйерлердің Кельнге қайта оралуының бес себебін айтамыз.
2026 жылдың ең тартысты Counter-Strike 2 турнирлерінің бірі басталды. 2–21 маусым аралығында өтетін IEM Кельн (IEM Cologne Major) турнирі желтоқсанда PGL Мэйджор Сингапур 2026 жарысымен қатар Counter-Strike күнтізбесіндегі ең ірі оқиғалардың бірі саналады.
Биылғы турнирдің маңызы ерекше. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 — Counter-Strike 2 ойыны жарық көргеннен бергі бесінші мэйджор чемпионаты және жалпы Counter-Strike тарихындағы 24-ші мэйджор турнирі. Бәйгеге үлкен сыйақы тігілген: жүлде қоры $1,25 миллион құрайды. 32 команданың арасынан жеңімпаз атанған команда $500 мың иеленеді.
Бірақ Кельн турнирінің құндылығы тек қаржылай сыйақымен шектелмейді. Турнирдегі нәтижесіне қарамастан, Кельн кәсіби командалар үшін де, жанкүйерлер үшін де ерекше орынға айналған. Төменде IEM Кельн мэйджор турнирінің не себепті соншалықты маңызды екенін айтамыз.
01
IEM Кельн мэйджор турнирі Counter-Strike әлемінің «соборында» өтеді
Кельн — тек Counter-Strike жанкүйерлері үшін ғана емес, жалпы баруға тұрарлық әсем қала. 1996 жылы ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген әйгілі Кельн соборы қаланың басты көрікті орындарының бірі саналады. Бірақ Counter-Strike турнирі кезінде жанкүйерлер үшін маңызды «собор» мүлде басқа жерде орналасады. Жанкүйерлер арасында «Counter-Strike соборы» деген лақап атқа ие Lanxess Arena аренасы 18 мыңға дейін көрерменді қабылдай алады. Бұл мыңдаған Counter-Strike жанкүйерінің бір уақытта жиналатынын білдіреді. Мұндай атмосферада әлемнің үздік ойыншылары тек қарсыластарымен ғана емес, оларды қолдайтын немесе қарсы команда жанкүйерлерінің реакциясымен де бетпе-бет келеді. Нәтижесінде турнирдегі атмосфераны басқа жарыспен салыстыру қиын.
Team Vitality командасының ойыншылары айтады: «Бұл турнирмен ерекше байланыс сезінесің. Барлық жарыстардың ішінде оның маңызы ең жоғары. Тіпті тек Кельн турнирінің өзінде жеңіске жету — қол жеткізуге болатын ең керемет жетістіктердің бірі».
Шексіз энергия, теңдессіз құштарлық және ойынның әр қырын жетік білетін жанкүйерлер — IEM Кельн турнирінің басты ерекшеліктері. Аренада тікелей отырған көрермендер үшін бұл атмосфераны сөзбен жеткізу қиын. Кейбіреулер тіпті оны діни тәжірибемен салыстыруға болатындай ерекше әсер деп сипаттайды.
02
Кельнде Counter-Strike әлемінің үздік командалары бақ сынайды
IEM Кельн мэйджор (IEM Cologne Major) сияқты беделді турнирге Counter-Strike 2 сахнасының ең мықты командалары мен ойыншылары жиналады. Жарысқа тұрақты түрде қатысатын командалардың қатарында Team Vitality, Team Spirit, G2 Esports және Astralis бар.
Биыл ерекше назар аударуға тұрарлық команда — Team Vitality. Соңғы екі мэйджор турнирінің чемпионы атанған команда 2025 жылы Остин жарысының финалында The MongolZ командасын 2:1 есебімен жеңсе, кейінгі дәл сол жылғы Будапешт мэйджор турнирінде FaZe Clan командасын 3:1 есебімен тізе бүктірді. Сондықтан олар бұл жолы да басты фавориттердің бірі саналады. Сонымен қатар қазіргі IEM Кельн чемпионы — Team Spirit. Өткен жылғы финалда бұл команда MOUZ командасын 3:0 есебімен ойсырата жеңіп, чемпиондықты иеленді.
Турнир күтпеген нәтижелерсіз де өтпеді. Counter-Strike тарихындағы ең атақты ұйымдардың бірі саналатын Astralis командасы жарыстың екінші кезеңінде-ақ турнирден шығып қалды. Соңғы уақытта команда тұрақты нәтиже көрсете алмай жүргендіктен, бұл жаңалық толықтай сенсация болмағанымен, жанкүйерлер үшін үлкен оқиғаға айналды. Astralis — төрт мәрте Major чемпионы атанған және тарихтағы алғашқы Intel үлкен шлем (Grand Slam) жеңімпазы. Ал 2026 жыл команда құрылғанына 10 жыл толған мерейтойлық кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр, сондықтан бұл жеңіліс одан сайын назар аудартты.
Жаңа буын командалары үздіктер қатарынан орын алуға ұмтылуда, ал тәжірибелі командалар көшбасшылығын сақтап қалуға тырысуда. Сондықтан Кельндағы мэйджор турнирі жанкүйерлерге қызықты сәттер сыйлайтыны сөзсіз. Турнир тек әсерлі матчтарға ғана емес, жаңа жетістіктерге шабыт беретін оқиғаларға да толы.
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Кельннің жазғы атмосферасы жанкүйерлерді өзіне тартады
Жаз мезгілінде Германия саяхаттауға өте қолайлы бағыттардың бірі болып саналады. Жағымды жылы ауа райы қаланы аралап, ерекше әсер алуға мүмкіндік береді. Бұл тұрғыдан алғанда Кельн қаласы да оған ұқсайды. Биыл IEM Cologne турнирінің ресми Valve қолдауындағы мэйджор мәртебесін алуы Кельннің Counter-Strike жанкүйерлері үшін Еуропадағы ең маңызды орталықтардың бірі ретіндегі орнын одан әрі нығайтты. Турнирдің маусым айының ортасында өтуі де оның тартымдылығын арттыра түседі.
Көптеген жанкүйерлер үшін IEM Кельн жыл сайынғы дәстүрлі сапарға айналған. Мұнда қысқы суық та, шамадан тыс ыстық та болмайды. Кельн – қонақжай әрі қарқынды өмір сүретін қала. Қала жаяу серуендеуге ыңғайлы инфрақұрылымымен ерекшеленеді, ал турнир кезеңінде ашық аспан астындағы арнайы көру алаңдары ұйымдастырылады. Сонымен қатар қала бойынша кәсіби ойыншылармен кездесулер, жанкүйерлерге арналған іс-шаралар және түрлі интерактивті бағдарламалар өткізіліп, турнир атмосферасын аренадан тыс жерлерде де сезінуге мүмкіндік береді.
04
IEM Cologne Major — Counter-Strike әлеміндегі ең ірі турнирлердің бірі
Жанкүйерлер «Counter-Strike соборы» деп атайтын аренада өтетін IEM Кельн мэйджор турнирі бүгінде Counter-Strike тарихындағы ең ірі жарыстардың бірі болып саналады. Бұл турнирдегі жеңіс көптеген ойыншылар үшін бүкіл мансабын айқындайтын жетістікке айналуы мүмкін.
Team Vitality командасының өкілдері бұл туралы былай дейді: «Бұл — Counter-Strike әлеміндегі ең маңызды турнирлердің бірі. Оның тарихын және қаншалықты ұзақ уақыт бойы өткізіліп келе жатқанын білсеңіз, бұл жетістіктің қаншалықты ерекше екенін түсінесіз».
Жыл сайын өтетін IEM Кельн турнирі бұрыннан-ақ әлемнің үздік командалары өз есімдерін Counter-Strike тарихына алтын әріптермен жазатын алаң ретінде танылған. Ал 2026 жылы турнирдің ресми мэйджор мәртебесіне көтерілуі оның беделін бұрынғыдан да арттырды. Енді Кельндегі жеңіс тек кезекті титул ғана емес, Counter-Strike тарихындағы мәңгі мұраның бір бөлігіне айналу мүмкіндігі ретінде қарастырылады. Қысқасы, кәсіби ойыншылар үшін де, аренадағы жанкүйерлер үшін де, жарысты үйден тамашалайтын көрермендер үшін де IEM Кельн мэйджоры — өткізіп алуға болмайтын басты оқиғалардың бірі.
05
IEM Кельн мейджоры киберспорт турнирлеріне жаңа стандарт орнатуда
Биыл IEM Кельн мэйджор турнирі Counter-Strike тарихындағы маңызды жаңашылдықтарымен ерекшеленеді. Мэйджор чемпионаттары тарихында алғаш рет үшінші кезеңнің (Stage 3) барлық матчтары үш жеңіске дейінгі форматта (best-of-three) ойнатылады. Ақпан айында жарияланған бұл өзгеріс турнирдің шешуші кезеңіндегі әр матчтың маңызын арттыру мақсатында енгізілді.
Сарапшылардың пікірінше, бұл Counter-Strike кәсіби сахнасындағы күш тепе-теңдігіне де әсер етуі мүмкін. Турнир құрылымындағы тағы бір өзгеріс матчтар өтетін орындарға қатысты. Дәстүр бойынша үшінші кезең ойындары «Counter-Strike соборы» атанған Lanxess Arena аренасында өтетін болса, биылғы жылы барлық Stage 3 кездесулері көрермендердің қатысуымен Palladium Cologne концерттік кешенінде ұйымдастырылады.
Осылайша Counter-Strike турнирі бір ғана аренада шектелмей, Кельн қаласының бірнеше әйгілі алаңын қамтып отыр. Нәтижесінде жанкүйерлер жоғары деңгейдегі матчтарды бірден екі танымал нысанда тамашалай алады. Жаңа ережелер, жаңа командалар және жылдар бойы жалғасып келе жатқан бәсекелестіктер IEM Кельн мэйджор 2026 турнирін ерекше оқиғаға айналдырып отыр. Сондықтан дәл қазір Counter-Strike әлеміне қызығушылық танытып, оның жанкүйері болуға тамаша мүмкіндік.
Кельндегі турнир атмосферасынан алғашқы әсер алу үшін төмендегі ресми трейлерді тамашалаңыз: