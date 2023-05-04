Директор команды Scuderia AlphaTauri Франц Тост бежит в Барселоне
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Легкая атлетика

Беги в удовольствие!

А ты бежишь с нами на Wings for Life? Лови порцию советов от Франца Тоста
Автор Айжан Нурпеисова/Trish Medalen
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В этой статье

Wings for Life World Run

The world's biggest running event connects runners and wheelchair users globally with a fun, unique format and compelling charitable objective: 100 percent of entry fees go to spinal cord research.

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Легенда “Формулы-1” Франц Тост рассказал о том, как бег может помочь жить лучшей жизнью. В новом эпизоде подкаста Why I Run он делится своими советами по здоровому образу жизни.
"Обувайся и беги!"
Так говорит бывший чемпион “Формулы Ford” Франц Тост, который в свои 67 лет (из них почти 20 лет был руководителем команды “Формулы-1”) до сих пор является тренером. В шестом эпизоде второго сезона подкаста Why I Run австриец, возглавляющий Scuderia AlphaTauri “Формулы-1”, не только объясняет, почему он бегает почти каждый день, но и рассказывает о трех столпах (питание, спорт и сон), которые, по его мнению, являются ключом к лучшему физическому и психическому здоровью.
"Бег улучшает мое самочувствие, – говорит Тост, который настолько убежден в пользе бега, что встает в 5 утра, чтобы успеть сделать утреннюю пробежку перед началом напряженного рабочего дня. – И это отличный способ повысить общий уровень здоровья для всех – бег укрепляет иммунную систему".
Scuderia AlphaTauri Team Principal Franz Tost walks in the paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on March 2, 2023.

Scuderia AlphaTauri Team Principal Franz Tost

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Любовь Франца Тоста к бегу – одна из причин, по которой он с самого начала участвует в работе фонда по исследованию спинного мозга Wings for Life и благотворительного фонда Wings for Life World Run.
"Благодаря пожертвованиям от Wings for Life World Run ученые проводят множество исследований. Таким образом, участвуя во Всемирном забеге, я делаю две вещи: во-первых, поддерживаю фонд, а во-вторых, делаю что-то для своего здоровья – бегаю. Поэтому для меня это очень важное событие".
Послушай подкаст ниже, чтобы узнать топ советов Тоста, которые каждый может использовать для поддержания здоровья и мотивации к бегу. Кроме того, ты услышишь от него инсайдерские объяснения, почему спортсменам “Формулы-1” необходимо поддерживать такую физическую форму и как он оценивает потенциал гонщика. А еще у него есть отличный анекдот о Максе Ферстаппене.
Ищешь вдохновения, чтобы начать бегать? Следи за Why I Run на Spotify, Apple Podcasts, Amazon и везде, где ты слушаешь подкасты.

В этой статье

Wings for Life World Run

The world's biggest running event connects runners and wheelchair users globally with a fun, unique format and compelling charitable objective: 100 percent of entry fees go to spinal cord research.

Смотреть мероприятие
Легкая атлетика