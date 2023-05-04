Беги в удовольствие!

Легенда “Формулы-1” Франц Тост рассказал о том, как бег может помочь жить лучшей жизнью. В новом эпизоде подкаста Why I Run он делится своими советами по здоровому образу жизни.

"Обувайся и беги!"

Так говорит бывший чемпион “Формулы Ford” Франц Тост, который в свои 67 лет (из них почти 20 лет был руководителем команды “Формулы-1”) до сих пор является тренером. В шестом эпизоде второго сезона подкаста Why I Run австриец, возглавляющий Scuderia AlphaTauri “Формулы-1”, не только объясняет, почему он бегает почти каждый день, но и рассказывает о трех столпах (питание, спорт и сон), которые, по его мнению, являются ключом к лучшему физическому и психическому здоровью.

"Бег улучшает мое самочувствие, – говорит Тост, который настолько убежден в пользе бега, что встает в 5 утра, чтобы успеть сделать утреннюю пробежку перед началом напряженного рабочего дня. – И это отличный способ повысить общий уровень здоровья для всех – бег укрепляет иммунную систему".

Scuderia AlphaTauri Team Principal Franz Tost © Getty Images/Red Bull Content Pool

Любовь Франца Тоста к бегу – одна из причин, по которой он с самого начала участвует в работе фонда по исследованию спинного мозга Wings for Life и благотворительного фонда Wings for Life World Run.

"Благодаря пожертвованиям от Wings for Life World Run ученые проводят множество исследований. Таким образом, участвуя во Всемирном забеге, я делаю две вещи: во-первых, поддерживаю фонд, а во-вторых, делаю что-то для своего здоровья – бегаю. Поэтому для меня это очень важное событие".

Послушай подкаст ниже, чтобы узнать топ советов Тоста, которые каждый может использовать для поддержания здоровья и мотивации к бегу. Кроме того, ты услышишь от него инсайдерские объяснения, почему спортсменам “Формулы-1” необходимо поддерживать такую физическую форму и как он оценивает потенциал гонщика. А еще у него есть отличный анекдот о Максе Ферстаппене.

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