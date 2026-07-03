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Теннис
Неліктен Уимблдонда теннисшілер ақ түсті киім киеді?
Уимблдон турнирі жақындап қалғандықтан, теннистегі ең танымал ережелердің біріне тереңірек үңіліп, оның неге әлі күнге дейін қатаң сақталып келе жатқанын анықтаймыз.
Әрбір ірі теннис турнирінің өз ерекшелігі бар. Ролан Гарростағы French Open әйгілі қызыл топырақты корттарымен, US Open жарқын түнгі матчтарымен, ал Australian Open аптап жазғы күнімен байланыстырылады. Ал Уимблдонды бір ғана түс айқындайды: ақ. Lawn Tennis & Croquet Club шөп корттарында Маттео Берреттини, Ива Йович және Якуб Меншик сияқты теннисшілер киетін киім жай ғана жеке стиль мәселесі емес. Бұл турнирдің ең танымал дәстүрлерінің әрі ең қатаң ережелерінің бірін көрсетеді. Жейде, көйлек, шорты, белдемше, кепка, маңдайша, шұлық пен аяқ киімнің бәрі дерлік толықтай ақ түсті болуы тиіс. Сұр немесе ашық көк емес: Уимблдонда рұқсат етілетін жалғыз түс — ақ. Бұл ереже тым ескіргендей көрінуі мүмкін, бірақ ол әлі де турнирдің ең айқын ерекшеліктерінің бірі болып қала береді.
01
Спорттағы ең қатаң дресс-кодтардың бірі
Уимблдонның киімге қатысты ережелері түсіндіруді көп қажет етпейді. Теннисшілер кортқа шыққан сәттен бастап дерлік толықтай ақ түсті спорттық киім киюге міндетті.
Түсті элементтерге тек өте шектеулі түрде ғана рұқсат етіледі. Мысалы, ені бір сантиметрден аспайтын жіңішке жолақтар болуы мүмкін, бірақ олардың өзі қатаң талаптарға бағынады. Бұл ережелерге маңдайша, білезік, шұлық, кепка және аяқ киім сияқты аксессуарлар да кіреді. Осындай қатаң талаптардың арқасында Уимблдон кәсіби теннистегі ерекше турнир саналады. Басқа жарыстарда ойыншылар өз стилін немесе демеуші брендтің дизайнын еркін көрсете алады. Ал Лондонда бұл мәселеге толықтай турнир ұйымдастырушылары бақылау жасайды.
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Уимблдонда ақ түсті киім талабы әрқашан болды ма?
Ақ түсті киімге қатысты ереженің шығу тарихын түсіну үшін теннистің пайда болған кезеңіне көз жүгірткен жөн. XIX ғасырдың соңында бұл спорт түрі негізінен жеке клубтарда, шөп корттарында және жабық аристократиялық ортада ойналды. Сол кезде ақ түс талғампаздықтың, тәртіптің және қоғамдағы жоғары мәдениеттің белгісі ретінде қалыптасты. Ол Виктория дәуіріне тән ұстамдылық пен әдептілікті білдірді.
Бұл дәстүрдің практикалық себебі де болды. Ақ түсті киімде тердің ізі түрлі түсті маталарға қарағанда әлдеқайда аз байқалады. Ал физикалық күш салудың сырт көзге байқалмауы маңызды саналған қоғамда бұл ерекшелік сән мен әсемдіктен кем бағаланған жоқ.
Осылайша, ақ түсті спорттық киім XIX ғасырдағы Лондонның жоғары қоғамы талап еткен ұқыптылық пен тазалықты сақтай отырып, спортпен айналысуға мүмкіндік берді.
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Ақ түсті киім – Уимблдонның әлемге танылған айрықша белгісі
Уақыт өте келе бұл қатаң талап турнирдің ең маңызды ерекшеліктерінің біріне айналды. Жасыл шөптің үстіндегі ақ түсті киім бүгінде спорт әлеміндегі ең танымал көріністердің бірі саналады. Орталық корттың бір ғана жалпы көрінісі Уимблдонды бірден тануға жеткілікті. Ақ сызықтар, жасыл шөп және мінсіз ақ киімдегі ойыншылар бұл турнирдің қайталанбас визуалды келбетін қалыптастырады. Түрлі түстерге, жарқын логотиптерге және арнайы коллекцияларға толы қазіргі спорт әлемінде Уимблдон қарапайымдылықты таңдады.
Дәл осы стиль қазіргі теннистің жоғары қарқыны мен қуатты ойынына ерекшелік береді. Теннисшілер өткен ғасырдың дәстүрін еске салатын ақ киіммен өнер көрсеткенімен, олар бүгінгі тенниске тән жылдамдықпен, күшпен және дәлдікпен ойнайды. Уимблдонның ерекшелігі де осында — турнир тыныш әрі классикалық атмосфераны заманауи спорттың қарқынымен үйлестіре біледі.
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Ойынды басты орынға қоятын дәстүр
Ақ түсті киім талабының тағы бір қарапайым мақсаты бар: Уимблдонда басты назар ойыншылардың киіміне емес, олардың теннис ойынына аударылуы тиіс.
Барлық қатысушылардың киім үлгісін барынша біріздендіру арқылы турнир көрерменнің назарын алаңдататын артық визуалды элементтерді азайтады. Бұл ойыншылардың даралығын жоққа шығармайды, бірақ оны олар ойын мәнері, шеберлігі мен мінезі арқылы көрсетуі керек.
Мұндай ұстаным Уимблдонның ондаған жыл бойы қалыптастырған болмысын айқын көрсетеді. Турнир өзін жеке ерекшеліктен гөрі дәстүрді жоғары қоятын, көп жылдан бері сақталып келе жатқан қағидаларды құрметтейтін және әрбір ұсақ-түйегі арқылы ойыншылар мен жанкүйерлерге өздерінен әлдеқайда үлкен тарихтың бір бөлігі екенін еске салатын жарыс ретінде танытады.
Чемпиондар үшін бұл талап өзінше тағы бір сынаққа айналады. Уимблдонда жеңіске жету тек доптың төмен серпілуіне, тайғанақ шөп кортқа және Орталық корттағы зор қысымға бейімделумен ғана шектелмейді. Сонымен қатар турнирдің қалыптасқан қағидаларын қабылдап, сол дәстүрлер аясында өзіңнің ең үздік ойыныңды көрсете білу де маңызды.
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Қатаң дәстүр, бірақ мүлде өзгермейтін қағида емес
Ақ түсті киім талабы ұзақ уақыт бойы Уимблдонның ең қатаң әрі өзгермейтін дәстүрлерінің бірі саналып келді. Бұл қағида бүгінге дейін сақталғанымен, уақыт өте келе оған белгілі бір өзгерістер енгізілді.
2023 жылдан бастап әйел теннисшілерге ақ түсті спорттық киімнің астынан орташа немесе қою түсті шорт киюге рұқсат берілді. Бұл шешім практикалық қажеттіліктен туындады: ережелерге байланысты туындайтын алаңдаушылықты азайтып, жарыс кезінде спортшылардың жайлылығын арттыру мақсатында қабылданды.
Бұл маңызды өзгеріс Уимблдонның спортшылардың денсаулығы мен жарыстағы жай-күйіне тікелей әсер ететін мәселелерде өз дәстүрлерін заман талабына сай бейімдей алатынын көрсетті. Яғни турнир өзінің тарихи болмысы мен ерекшелігін сақтай отырып, қажет болған жағдайда маңызды өзгерістер енгізуге де дайын екенін көрсетеді.