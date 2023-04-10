Центральная нервная система – особенно сложная область для исследований, поскольку на травмы спинного мозга влияет множество различных факторов, таких как иммунная система, функции мочевого пузыря и кишечника, а также система кровообращения. Однако эта сложность также приводит к широкому спектру подходов и областей для исследования, что особенно интересно с научной точки зрения.

Во всем мире ведутся масштабные исследования, направленные на поиск лекарств от травм спинного мозга, и семь проектов, которые развиваются за счет благотворительных пожертвований Всемирного забега Wings for Life , дают надежду пострадавшим.

Участники Red Bull Wings for Life © Marjan Radovic

Что делают в этих 7 проектах? Включают новую терапию, направленную на снижение концентрации глутамата, проводят электростимуляцию спинного мозга на уровне шеи, побуждают нервные волокна к регенерации с помощью магнитного поля, а также используют трансплантаты стволовых клеток и высокоинтенсивные реабилитационные тренировки для стимулирования пластичности спинного мозга. Все эти проекты дают надежду людям с хроническими повреждениями спинного мозга и способны произвести революцию в лечении травм спинного мозга.

Подробнее о проектах:

1. “Токсичный глутамат” – Школа неврологии Сагола, Тель-Авивский университет, Израиль

Проект “Токсичный глутамат” направлен на снижение концентрации глутамата после травмы нерва, уменьшение токсического эффекта и вызванного им повреждения. Такой подход может привести к улучшению восстановления и регенерации.

Токсичный глутамат © Tel Aviv University

Глутамат является жизненно важным веществом для передачи сообщений в центральной нервной системе, но его высокий уровень может также вызвать гибель нервных клеток, что приводит к повреждению нервов.

2. “Электрифицированная кожа” – электротехника и компьютерная инженерия, Вашингтонский университет, Сиэтл, США

Проект “Электрифицированная кожа” направлен на изучение того, может ли стимуляция через кожу на шее и в поясничном отделе позвоночника в сочетании с интенсивными реабилитационными тренировками усилить этот эффект.

Чет Мориц, доцент кафедры реабилитационной медицины, физиологии и биофизики © Mark Stone

Было показано, что электрическая стимуляция спинного мозга на уровне шеи приводит к значительному и длительному улучшению функции рук у пациентов с хроническим повреждением спинного мозга высокого уровня.

3. “Магнитное удлинение нервных волокон” – Университет Пизы и Национальный исследовательский совет, Пиза, Италия

Проект “Магнитное удлинение нервных волокон” направлен на стимулирование роста нервов путем использования магнитных полей для создания небольших растягивающих усилий, которые способствуют увеличению длины нервных клеток. Эта концепция потенциально может быть объединена с другими процедурами, такими как терапия стволовыми клетками или расширение нервных сетей, для лечения поврежденного спинного мозга.

Виттория Раффа - автор проекта "Магнитное удлинение нервных волокон" © Vittoria Raffa

Нервные волокна могут быть вызваны к росту после травмы спинного мозга, но это сложный процесс.

4. “Спиннинг и укрепление нервных сетей” – Университет Леопольда и Франца в Инсбруке и Медицинский университет Парацельса в Зальцбурге, Австрия

Проект “Спиннинг и укрепление нервных сетей” направлен на восстановление нервных связей с помощью индуцированных нейронных стволовых клеток и противодействие образованию рубцов, которые препятствуют регенерации.

Себастьен Куиллар-Деспрес, проект “Спиннинг и укрепление нервных сетей” © Wild&Team Fotoagentur GmbH

В проекте используются специальные везикулы, обычно отвечающие за связь между клетками, которые призваны регенерировать нервные связи и стать краеугольным камнем терапии для пациентов с хронической травмой спинного мозга.

5. “Отслеживание генетических кодов” – нейронаука, Калифорнийский университет, Сан-Диего, США

Проект “Отслеживание генетических кодов” направлен на разработку комбинированной терапии, которая сочетает в себе трансплантацию стволовых клеток в месте повреждения и высокоинтенсивные реабилитационные тренировки. После расшифровки генетического кода фармакологические агенты, обладающие сходным генетическим профилем, могут быть использованы для новой лекарственной терапии пациентов с травмами спинного мозга.

Камила Маркес де Ферия - автор проекта "Отслеживание генетических кодов" © Shana Thomson

Кортикоспинальная система является самым важным двигательным нервным путем человека, но в то же время это путь, наименее способный к регенерации.

Анита Герхардтер © Wings for Life World Run

6. “Трансплантация шванновских клеток” – Ширли Райан, AbilityLab, Чикаго, США

В рамках проекта “Трансплантация шванновских клеток” вводится специальный биоматериал, который помогает уменьшить враждебные условия внутри раны, увеличивая выживаемость недавно пересаженных шванновских клеток. Эта новая двухэтапная стратегия может коренным образом изменить клеточную трансплантацию и впоследствии вылечить травмы спинного мозга.

Трансплантация шванновских клеток в поврежденный спинной мозг может восстановить нервную ткань, но новые клетки часто быстро погибают в месте повреждения.

7. Ранняя высокоинтенсивная двигательная тренировка – факультет медицины и здоровья, Сиднейский университет, Австралия

Ранние и интенсивные двигательные тренировки в настоящее время являются наиболее перспективной терапией при травмах спинного мозга. Главным образом потому, что такие тренировки стимулируют пластичность спинного мозга, то есть способность образовывать новые связи.

Лиза Харви, проект "Ранняя высокоинтенсивная двигательная тренировка" © Northern Sydney Health Service

В исследовании австралийских неврологов под руководством Лизы Харви изучается эффективность ранних и интенсивных двигательных тренировок для восстановления отдельных функций организма. Недавно получившие травмы пациенты проходят обследование в нескольких центрах по всему миру, чтобы быстро применить полученные знания на практике. Это исследование способно изменить реабилитацию пациентов с травмой спинного мозга во всем мире.

Эти семь интересных проектов, которые в настоящее время финансируются некоммерческим фондом Wings for Life, дают надежду людям, страдающим от травм спинного мозга.

Следующий забег Wings for Life World Run состоится 7 мая, и участники могут бежать индивидуально с помощью приложения Wings for Life World Run App или вместе в нескольких флагманских забегах. Независимо от способности к бегу, главное в этом мероприятии – получить удовольствие и поддержать достойное дело.

100% стартовых взносов и пожертвований пойдут непосредственно на исследования спинного мозга.